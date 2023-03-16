Отец Марадишвили опроверг, что хавбек «Локо» намерен играть за Грузию

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Грузии по футболу натурализация Константин Марадишвили Р-Спорт Футбол

Отец Константина Марадишвили опроверг намерение игрока «Локо» играть за сборную Грузии.

Коба Марадишвили отрицательно ответил на вопрос о планах полузащитника «Локомотива» выступать за сборную Грузии, сообщает «Р-Спорт».

Ранее появилась информация о планах 23-летнего футболиста по смене спортивного гражданства. Сообщалось, что полузащитник «Локомотива» уже находится на завершающей стадии получения грузинского гражданства.

Константин еще не играл за основную сборную России, поэтому у него есть право на смену спортивного гражданства.

Марадишвили – воспитанник ЦСКА. Он играл за сборную России U20 (5 матчей) и U21 (6 матчей).

В этом сезоне у 23-летнего полузащитника 2 гола в 20 матчах за «Локомотив» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России. Его статистику можно найти здесь.

Марадишвили о сборной Грузии: «Сейчас говорить бессмысленно. Я играю в России, постоянно вызываюсь в молодежку»

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8 комментариев

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Брэд Либил
Ответ Консервативный глор
Может отец не хочет, чтобы сын перестал быть паспортистом со всеми вытекающими?))
а какие вытекающие? у нас сейчас лимита фактически нет.
+2
-1
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flash166
Ответ Alex Metallov
Ну это наверное зря. Все-таки во-первых неизвестно, когда сборная России будет играть официально. А во-вторых, ну как бы не факт, что Марадишвили пройдет в состав сборной России. А за Грузию есть шанс поиграть уже сейчас.
если он станет легионером в России, то Локомотив с ним быстро распрощается. и Поедет он играть в великолепные вторые лиги Европы за копейки. И отец видимо это понимает,в отличие от футболиста
+1
-1
0
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S-V-D
Ответ Консервативный глор
Может отец не хочет, чтобы сын перестал быть паспортистом со всеми вытекающими?))
Без паспорта цена ему грошь.
+4
-1
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Консервативный глор
Ответ Alex Metallov
Ну это наверное зря. Все-таки во-первых неизвестно, когда сборная России будет играть официально. А во-вторых, ну как бы не факт, что Марадишвили пройдет в состав сборной России. А за Грузию есть шанс поиграть уже сейчас.
Может отец не хочет, чтобы сын перестал быть паспортистом со всеми вытекающими?))
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Сергей Галынский
А зачем он сборной России?
Хочет,пускай за Грузию играет
+6
-3
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Alex Metallov
Ну это наверное зря. Все-таки во-первых неизвестно, когда сборная России будет играть официально. А во-вторых, ну как бы не факт, что Марадишвили пройдет в состав сборной России. А за Грузию есть шанс поиграть уже сейчас.
+14
-8
+6
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Джорджио Че
Ответ David Aprasidze
Сазонова нам хватит
Марадишвиди тоже пригодился бы
+4
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David Aprasidze
Сазонова нам хватит
+2
-4
-2
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