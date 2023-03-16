Марадишвили намерен играть за Грузию. Получение гражданства хавбеком «Локо» – на завершающей стадии («РБ Спорт»)

Константин Марадишвили намерен сменить спортивное гражданство и играть за Грузию.

Как утверждает «РБ Спорт», полузащитник « » уже находится на завершающей стадии получения грузинского гражданства. В ближайшее время он может стать игроком сборной Грузии.

Константин еще не играл за основную сборную России, поэтому у него есть право на смену спортивного гражданства.

Марадишвили – воспитанник ЦСКА. Он играл за сборную России U20 (5 матчей) и U21 (6 матчей).

В этом сезоне у 23-летнего полузащитника 2 гола в 20 матчах за «Локомотив» в Мир и Фонбет Кубке России. Его статистику можно найти здесь.

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