Марадишвили намерен играть за Грузию. Получение гражданства хавбеком «Локо» – на завершающей стадии («РБ Спорт»)

Теги Локомотив сборная России U-21 премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Грузии по футболу натурализация Константин Марадишвили Футбол

Константин Марадишвили намерен сменить спортивное гражданство и играть за Грузию.

Как утверждает «РБ Спорт», полузащитник «Локомотива» уже находится на завершающей стадии получения грузинского гражданства. В ближайшее время он может стать игроком сборной Грузии.

Константин еще не играл за основную сборную России, поэтому у него есть право на смену спортивного гражданства.

Марадишвили – воспитанник ЦСКА. Он играл за сборную России U20 (5 матчей) и U21 (6 матчей).

В этом сезоне у 23-летнего полузащитника 2 гола в 20 матчах за «Локомотив» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России. Его статистику можно найти здесь.

Марадишвили о сборной Грузии: «Сейчас говорить бессмысленно. Я играю в России, постоянно вызываюсь в молодежку»

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19 комментариев

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Алексей Ненахов
Ответ f0rmoceft
Очень жаль, из-за бана упускаем хороших игроков, уже не первый кто так делает
Ну какие хорошие ?кто Тикнизян и Марадишвили , не факт кто они в состав попадать будут вообще
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Анатолий Несолёных
Да и правильно
Если есть возможность почему нет, в нашу сборную все равно не попадает
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А если честно.
Своих сборников надо растить, а не на чужих рассчитовать. Это я к РПЛ обращаюсь. А то этого возьмём, этого натурализируем....
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Матрёшка Ефросиьевна
сборная России им(тикнизян тоже) в любом случае мало светила
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Hoffman Snape
Ответ Дядя ТУРА
логичный выбор. хорошая команда у грузин вырисовывается. удачи им
Скоро еще Армения заполучит Захаряна и тогда закавказское дерби заиграет новыми красками
+1
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Иван1984
Пусть играет, а в рпл он теперь легионер? Тогда зачем его держать?
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Кирилл Голивец
Жаль, что вместо максимизации сильнейших качеств Костю растили затычкой на разные позиции, а потом пришли немецкие шарлатаны. По опыту Зобнина нынешнего сезона лучше определиться с чем-то одним в плане ключевых характеристик игрока, чем перебрасывать по половинным качествам.
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ kk.abb
Локо брал Тикнизяна и Марадишвили как двух паспортистов за 12млн евро. А в итоге получат 2 игргка других сборных. Этот вообще легионером станет
щас еще и контракт преостановит
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Artem I
Ответ f0rmoceft
Очень жаль, из-за бана упускаем хороших игроков, уже не первый кто так делает
спасибо одному человеку,что все люди бегут
+2
-2
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Scrumhalf
Хочет поиграть с Хвичей
+1
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Алексей Ненахов
Хотят и их выбор понятен , у сборной России непонятное будущее , а тут возможно участия в турнирах
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-1
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Guillermo
Ответ kk.abb
Локо брал Тикнизяна и Марадишвили как двух паспортистов за 12млн евро. А в итоге получат 2 игргка других сборных. Этот вообще легионером станет
Ещё и оба по игре сдали
+6
0
+6
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Balt39
Ответ f0rmoceft
Очень жаль, из-за бана упускаем хороших игроков, уже не первый кто так делает
Ну я бы не сказал, что он прям потеря..... Средний игрок. Что тенденция ужасная - это да, согласен.
+8
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Новый тренер ФК Спартак
так отправить его в Грузию
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kk.abb
Локо брал Тикнизяна и Марадишвили как двух паспортистов за 12млн евро. А в итоге получат 2 игргка других сборных. Этот вообще легионером станет
+27
0
+27
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Подкат Пенальтьевич
Воспитали предателя. Таким надо сразу повестку. И на Донбасс, патриотизм укреплять.
+2
-9
-7
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Stanislav Orlov
Ответ f0rmoceft
Очень жаль, из-за бана упускаем хороших игроков, уже не первый кто так делает
чем же он "хорош".
+7
-1
+6
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Дядя ТУРА
логичный выбор. хорошая команда у грузин вырисовывается. удачи им
+20
-2
+18
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f0rmoceft
Очень жаль, из-за бана упускаем хороших игроков, уже не первый кто так делает
+5
-2
+3
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