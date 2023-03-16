Марадишвили намерен играть за Грузию. Получение гражданства хавбеком «Локо» – на завершающей стадии («РБ Спорт»)
Константин Марадишвили намерен сменить спортивное гражданство и играть за Грузию.
Как утверждает «РБ Спорт», полузащитник «Локомотива» уже находится на завершающей стадии получения грузинского гражданства. В ближайшее время он может стать игроком сборной Грузии.
Константин еще не играл за основную сборную России, поэтому у него есть право на смену спортивного гражданства.
Марадишвили – воспитанник ЦСКА. Он играл за сборную России U20 (5 матчей) и U21 (6 матчей).
В этом сезоне у 23-летнего полузащитника 2 гола в 20 матчах за «Локомотив» в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России. Его статистику можно найти здесь.
Марадишвили о сборной Грузии: «Сейчас говорить бессмысленно. Я играю в России, постоянно вызываюсь в молодежку»
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Если есть возможность почему нет, в нашу сборную все равно не попадает