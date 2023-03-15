«Момент требует проверки судьи на детекторе лжи, возможно». Гендиректор «Динамо» о неназначенном пенальти с «Зенитом»

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Гендиректор «Динамо» предложил проверить судью матча «Зенит» – «Динамо» на детекторе лжи.

Матч 1/4 финала Фонбет Кубка России завершился победой «Динамо» в серии пенальти (5:4), основное время завершилось со счетом 1:1. На 63-й минуте Константин Тюкавин упал в штрафной площади «Зенита» после того, как Клаудиньо ударил его по ноге. Главный арбитр Евгений Кукуляк проверил эпизод с помощью ВАР, но не стал назначать пенальти.

«Думаю, это тот момент, который требует вмешательства судейского комитета. Возможно, проверки судьи, как это раньше практиковалось, на детекторе лжи», – сказал Павел Пивоваров.

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74 комментария

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Docentr9
Ответ ZarvuR2020
Я всё нытьё читаю с 2007 года, оно никак не поменялось. При Спалетти после каждого тура было нытьё. Лет через 10 мне будут писать, что "при Семаке то было норм, а сейчас судейское позорище". Таков цикл хейтеров.
2 фарм клуба, Сутормин за 50 т, гениальное крови не было, в кубковом матче со Спартаком. Перенос гостевых матчей на домашний стадион, ручные судьи, во главе с Проверим, проверим..Вот это ваш Зенит. Это настоящий Зенит. Да и жалобы в CAS, знаете это было очень смешно))) даже смешнее Сутормина за полтинник
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elkipalki
Ответ makcumkaa
Пенальти железобетонный. Но ответьте мне, почему последний пенальти бил Дуглас, если его заменили на 90 минуте?
Сантоса не меняли, меняли Вендела. Перематывал трансляцию и проверил. А вот жк на 28 Кузяеву была, тоже проверял.
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Ivan Petrov
Ответ бесдомный понь
Зенит расформировать, Миллера и судей посадить.
На кол
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Ivan Petrov
Проверку проводить будет лично Степашин,по старой памяти
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Женя Григорьев
Ответ makcumkaa
Пенальти железобетонный. Но ответьте мне, почему последний пенальти бил Дуглас, если его заменили на 90 минуте?
Ушёл Вендел :)
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Ответ Иван Новиков
Алёна даст.
А пока будем довольствоваться и словами )
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GMF
Да чего там скромничать, сразу в подвал на Лубянку
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ZarvuR2020
Ответ Docentr9
Нет. Это неправда. Она побеждала в начале 2000х, но тогда за нее болели, по крайней мере в еврокубках. Она не вызывала отторжения, потому что выигрывала на футбольном поле! И вы это в глубине души знаете. Где она выигрывает сейчас знаете? Думаю знаете.
Я всё нытьё читаю с 2007 года, оно никак не поменялось. При Спалетти после каждого тура было нытьё. Лет через 10 мне будут писать, что "при Семаке то было норм, а сейчас судейское позорище". Таков цикл хейтеров.
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Александр Беляков
Ответ ОЛЛС1911
а протокол составляют для чего? чтобы с ним потом в туалет сходить? или это всё-таки официальный документ? первенство колхозной водокачки получается.
А куда выходят первые наши 5 мест ? В какой Еврокубок?
вот и подумай первенство чего оно ))
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jwbmwbqvih
Ответ Slava217
Спортс со статистикой люто чудит. У них Соболев отдал 5 гп в РПЛ, а он отдал 8 на самом деле.
Понял
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Иван Пупкин
Знаю я этот детектор. Кукуляка посадят на стул, напротив него сядет Миллер, возьмёт его за руки глядя в глаза Кукуляку скажет: можете его спрашивать
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Фут.Боль
Ответ Kyancey
История операций банковской карты судьи тоже требует проверки :)
Перед матчем:
Перевод........ рублей от Алексей Борисович. М
Перед проверкой пенальти:
Перевод...........................рублей от Алексей Борисович. М
После матча: Ваша карта заблокирована.
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Verhovn
Ответ DM.Man
Да уже давно пора принять решение по продажным Питерским судейкам.
Да , пора. Вы победили, а ты тут троллишь, говнюк.
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Docentr9
Ответ ZarvuR2020
Рвотный рефлекс она вызывает, только потому что побеждает. Из-за этого каждый косяк и спорный момент раздувается до таких масштабов. Так же с конями было, когда они чемпионства клепали. Вон, Ростов забил с нарушением в прошедшем туре, никаких истерек ни у кого нет. Ростов всё равно чашки не клепает, поэтому и истерик нет. Будет клепать, будут истерики. Хотел бы судья убить Динаму сегодня, он бы её убил. И без косяка с пеналем.
Нет. Это неправда. Она побеждала в начале 2000х, но тогда за нее болели, по крайней мере в еврокубках. Она не вызывала отторжения, потому что выигрывала на футбольном поле! И вы это в глубине души знаете. Где она выигрывает сейчас знаете? Думаю знаете.
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King_X
Ответ makcumkaa
Пенальти железобетонный. Но ответьте мне, почему последний пенальти бил Дуглас, если его заменили на 90 минуте?
В принципе, этот коммент - яркая иллюстрация уровня суждений от болельщиков Спартака и адекватности их воя про заговор 😂
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Sunnyboy
Уверен что большинство местных "комментаторов" даже не смотрели момент, я сидел рядом с моментом и лично мне в динамике это не показалось пенкой. Хотя Тюкавин очень выпрашивал, показательно долго валяясь на поле, потом вскочил
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Роман Смирнов
момент требует проффесиализма
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ZarvuR2020
Ответ Киселевка
А можно уточнить, какой гол Спартака в Кубке был забит с нарушением?
После фола на Тинкизяне.
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DM.Man
Да уже давно пора принять решение по продажным Питерским судейкам.
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ОЛЛС1911
Ответ Александр Беляков
нужно матч смотреть 🤡 , а не плюсики собирать. Вендел ушел с поля
а протокол составляют для чего? чтобы с ним потом в туалет сходить? или это всё-таки официальный документ? первенство колхозной водокачки получается.
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ZarvuR2020
Ответ Docentr9
Неубедительные аргументы. Неужели болельщики Зенита (я верю, что есть адекватные) не понимаете, почему ваше команда вызывает рвотный рефлекс?
Рвотный рефлекс она вызывает, только потому что побеждает. Из-за этого каждый косяк и спорный момент раздувается до таких масштабов. Так же с конями было, когда они чемпионства клепали. Вон, Ростов забил с нарушением в прошедшем туре, никаких истерек ни у кого нет. Ростов всё равно чашки не клепает, поэтому и истерик нет. Будет клепать, будут истерики. Хотел бы судья убить Динаму сегодня, он бы её убил. И без косяка с пеналем.
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Docentr9
Ответ w65ywgmm66
зачем общаться с модератором? объясните зачем вообще вы тут что либо пишете и провоцируете?
Во-первых сайт сущестВо-вторых я не в курсе, что это модератор, а даже если и так. Что?
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Recreated
Ответ Контрольный выстрел
Не нужна никакая проверка, нужен пожизненный бан.
Каманцев говорит, что судей мало, их практически нет, они в "Красной книге"!
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reastat-barmen
Ответ Торна
А что его проверять? Жаба и жаба. Уже все пробовали, всем Питером перецеловали, бесполезно. Не превращается в прынца
слишком сильное колдовство. надо отс#₽%ть :D
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keep13
Ответ FNT
Так изначально заменили Вендела. Глаза у всех были где? Или вы матч не смотрели, но мнение имеете?
А матч тв четко показывал замены? Я фоном смотрел, мне хватило того, что комментатор и люди, отвечающие за протокол РФС/текстовую на Спортсе вписали как замененного Сантоса. Но, видимо, они тоже не смотрели))
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