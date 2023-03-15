«Момент требует проверки судьи на детекторе лжи, возможно». Гендиректор «Динамо» о неназначенном пенальти с «Зенитом»

Гендиректор «Динамо» предложил проверить судью матча «Зенит» – «Динамо» на детекторе лжи.

Матч 1/4 финала Фонбет Кубка России завершился победой «Динамо» в серии пенальти (5:4), основное время завершилось со счетом 1:1. На 63-й минуте Константин Тюкавин упал в штрафной площади «Зенита» после того, как Клаудиньо ударил его по ноге. Главный арбитр Евгений Кукуляк проверил эпизод с помощью ВАР, но не стал назначать пенальти.

«Думаю, это тот момент, который требует вмешательства судейского комитета. Возможно, проверки судьи, как это раньше практиковалось, на детекторе лжи», – сказал Павел Пивоваров.

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