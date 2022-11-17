Сазонов о вызове в сборную Грузии: «Радостное событие, большой стимул. С Карпиным ни разу не общался»
Саба Сазонов высказался о вызове в сборную Грузии.
Ранее защитника «Динамо» включали в состав молодежной сборной России.
– Поздравляю с вызовом в сборную Грузии. Что для тебя значит приглашение именно в основную команду?
– Радостное событие, потому что в предыдущее окно для сборных я впервые попал в молодежную национальную команду Грузии. И, естественно, в 20 лет получить приглашение от основной сборной – это большой стимул, чтобы продолжать расти и прогрессировать. Я очень счастлив и буду оправдывать доверие.
– Карпин не поздравлял?
– Ни разу не общались, – сказал Сазонов.
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