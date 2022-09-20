Депутат Терюшков о Сазонове: «Я называл предателями спортсменов сборной России, решивших выступать за недружественные страны. Грузия не входит в их перечень»

Теги сборная России U-21 премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва сборная Грузии по футболу сборная Грузии U-21 Государственная дума Политика Роман Терюшков Саба Сазонов Футбол

Депутат Госдумы Роман Терюшков не считает Сабу Сазонова предателем.

19 сентября стало известно, что защитник «Динамо» принял решение играть за сборную Грузии, а не России.  

«Саба Сазонов не поменял гражданство. У него оно двойное – России и Грузии. Он решил играть за Грузию. Это абсолютно его право.

Сазонов – не предатель. У него родственные связи. И, насколько я понимаю, он имел двойное гражданство всю свою жизнь. Теперь, если он решил играть за Грузию, он просто должен считаться легионером в РПЛ. А так – ничего страшного не произошло.

Я называл предателями тех, кто будучи спортсменом сборной России, принимает решение выступать за недружественные страны. Грузия не входит в перечень недружественных для России стран», – сказал член наблюдательного совета «Химок». 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные