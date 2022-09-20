Депутат Терюшков о Сазонове: «Я называл предателями спортсменов сборной России, решивших выступать за недружественные страны. Грузия не входит в их перечень»

Депутат Госдумы Роман Терюшков не считает Сабу Сазонова предателем.

19 сентября стало известно, что защитник принял решение играть за сборную Грузии, а не России.

« не поменял гражданство. У него оно двойное – России и Грузии. Он решил играть за Грузию. Это абсолютно его право.

Сазонов – не предатель. У него родственные связи. И, насколько я понимаю, он имел двойное гражданство всю свою жизнь. Теперь, если он решил играть за Грузию, он просто должен считаться легионером в . А так – ничего страшного не произошло.

Я называл предателями тех, кто будучи спортсменом сборной России, принимает решение выступать за недружественные страны. Грузия не входит в перечень недружественных для России стран», – сказал член наблюдательного совета «Химок».