Отец Сазонова: «Саба не соглашался выступать за Россию. Вызов поступил уже после того, как он решил играть за Грузию»

Отец Сабы Сазонова объяснил решение сына выступать за сборную Грузии.

Сегодня появилась новость, что 20-летний игрок сделал выбор в пользу грузинской команды, хотя также мог выступать и за Россию. «Динамо» подтвердило эту информацию.

– Первое и самое важное – Саба никогда и ни при каких обстоятельствах не давал согласия выступать за сборную России. Информация, о которой сейчас говорят Михаил Галактионов и Дмитрий Хомуха – ложь.

У Сабы не было никаких контактов с Галактионовым. С Хомухой Саба работал – и Дмитрий прекрасно знает, что это за футболист. Тем более сейчас удивляют его слова о «недобросовестности» Сабы. При мне Саба никого и никогда не обманывал.

Контакты с начались раньше, чем с Грузинской федерацией футбола. Но это были всего лишь запросы паспорта, визы и уточнение размера формы. Вызова в молодежку не поступало. Год назад я попросил Сабу узнать: зачем у него постоянно все это запрашивают, но при этом не вызывают. Никаких комментариев нам не дали.

От РФС не было никакой конкретики. Конкретику первой дала Федерация футбола Грузии. Поступило приглашение в грузинскую молодежку. Высокопоставленный чиновник Грузинской федерации футбола сказал о том, что Сабу хотят видеть в команде. Это случилось достаточно давно.

– Так.

– Что касается вызова на ближайшие товарищеские матчи – Саба не давал согласия на участие в сборах. До сегодняшнего его никто не вызывал в молодежную сборную России. До этого были очередные запросы паспортных данных и тишина.

Сегодняшний вызов был формальностью. Он поступил уже после того, как Саба принял решение играть за Грузию. Поэтому на сегодняшний вызов сборной России мы ответили отказом.

– Не было желания все переиграть и принять вызов в российскую молодежку?

– Нет. В свое время у нас была похожая ситуация: выбирали между «Эспаньолом» и «Динамо». Игра за «Эспаньол» казалась более выгодным вариантом. Некоторые люди советовали нам отказаться от предварительных договоренностей с .

Но мы этого не сделали. Коней на переправе не меняют. Как и в ситуации со сборными, – сказал Андрей Сазонов.