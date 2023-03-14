Клопп о матче с «Реалом» после 2:5: «Даже если шанс «Ливерпуля» 1%, мы должны попытаться»

Теги Карим Бензема Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Винисиус Жуниор Футбол

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал мизерными шансы в ответном матче с «Реалом».

15 марта в Мадриде состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре «красные» дома проиграли со счетом 2:5.

«Три недели назад, после первой игры, я сказал, что «Реал» уже прошел дальше. Но мы знаем, что есть матч, который нужно сыграть. Даже если шанс в 1%, мы должны попытаться.

Если мы способны удивить самих себя в негативном ключе, то и в позитивном можем. Понятно, что мы приехали в Мадрид не со словами: «Берегитесь, мы идем». Но мы здесь, чтобы выиграть этот матч.

В первом матче во втором тайме проблемой для нас стали контратаки. Мы не могли нейтрализовать Винисиуса и Бензема насовсем, но долгое время нам это удавалось.

С точки зрения тактики, нам нужно действовать очень активно – с мячом и без него. Прессинг полузащиты должен быть выдающимся. Мы должны рисковать, но избегать контратак.

Нам нечего терять. Это лучше, чем когда можешь потерять все. Мы можем проиграть отдельный матч, мы это уже видели, нам это не нравится. Я бы предпочел ситуацию Карло [Анчелотти], когда нужно защитить преимущество в три гола.

«Реал» никогда не теряет уверенности в себе, это огромный навык для команды. Ничто не может негативно сказаться на них. Это абсолютно восхитительно. Все дело в менталитете. Я их уважаю, фантастическая команда», – сказал Клопп.

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18 комментариев

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as009595@icloud.com
Карло без фокусов, помню как одна из сильнейших команд на моей памяти Милан того образца, в 2004 году проиграл Депортиво после 4-1 дома, 0-4 в ответной игре, до сих пор обидно, даже обиднее проигранного финала в 2005 году Ливерпулю
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rcbkz6mrtd
Бывают такие дни когда залетает все, как с Манчестером во втором тайме например. Если так случится будет круто посмотрим завтра огненный матч
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Андрей Хенто
Надеюсь матч получится не хуже, чем первый. Ливерпуль великий клуб и надеюсь, что Мадрид сможет провести очередной хороший матч и довести дело до выхода в четвертьфинал.
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Moscwow
Что-то мститель Салах в этот раз молчит, видимо усвоил урок
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-2
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Homelender_666
Ответ Александра Александрова
За Ливерпуль против судейского зла , фанаты всех клубов будут болеть против этого судейского зла !
Ригоберка, перелогинься)
+2
-1
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Арман Мартиросян
Есть аж 90+ минут, чтобы забить 3 гола и для этого есть классные исполнители в атаке. Вот только даже мне, как болельщику, не особо верится, что при этом команда не пропустит. Там ещё и Хендерсон матч пропустит, а старина Милнер уже не вывозит откровенно. Остаётся только надеяться на ужасную игру от Реала аля МЮ, но это тоже маловероятно. В любом случае буду рад даже минимальной победе, чтоб уже прервать эту ужасную серию.
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_Amelina_ Landau
Ответ Александра Александрова
За Ливерпуль против судейского зла , фанаты всех клубов будут болеть против этого судейского зла !
Барса два сезона обитвет в ЛЕ ) Не будет судейского зла. )
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Павел Битков
Шансы есть. Сколько невероятных камбеков мы видели за последние годы? Реалу нельзя расслабляться ни в коем случае.
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Алекс Грэй
Если Ливерпуль сможет отыграться и пройти дальше, это будет очередное волшебное спасение. Но верится в такое с трудом.
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Glory Real Madrid
Ответ Александра Александрова
За Ливерпуль против судейского зла , фанаты всех клубов будут болеть против этого судейского зла !
Проснись, Барса не играет в еврокубках!
+1
-1
0
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igls54
Как говорил товарищ Сталин: Попытка - не пытка!
+1
0
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Александра Александрова
За Ливерпуль против судейского зла , фанаты всех клубов будут болеть против этого судейского зла !
+1
-7
-6
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6tspey7tb5
А что он должен сказать? Мы просто летим посмотреть достопримечательности Мадрида.
+7
-1
+6
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Yuri Ten
Ну, если начать как в первом матче шансы есть…
+3
0
+3
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udiekemen
Ответ Enotaz24
Я почему то верю что Ливерпуль обыграет Реал, правда приведет ли это к проходу в 1/4 не думаю.
-3:0 ведёт Ливерпуль 90 минута+ 5 добавили..
-3:4 матч окончен
+18
-1
+17
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Вася Столяр
А ведь были близки к квадруплу...
0
-3
-3
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MihuS
На то он и Клопп, ждём чуда!!! ⚽️⚽️⚽️
+2
-2
0
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Enotaz24
Я почему то верю что Ливерпуль обыграет Реал, правда приведет ли это к проходу в 1/4 не думаю.
+11
-2
+9
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