Клопп о 2:5 от «Реала»: «Пропускать 5 дома в ЛЧ – неприемлемо, я знаю. Но 1-й тайм был очень хорош»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Юрген Клопп проанализировал игру «Ливерпуля» и «Реала» (2:5) в Лиге чемпионов.

«Мы пересмотрели матч. Времени, чтобы сделать это вместе с игроками, у нас не было. То же самое касается и тренировок – у нас не так много времени.

Я не особо читаю медиа, но после такого поражения нет смысла это делать. Пять пропущенных в домашнем матче Лиги чемпионов – это неприемлемо, я знаю.

Не так много работы можно провести в период со среды по субботу. Когда ты проигрываешь в таком стиле, нет смысла читать или слушать, что говорят люди. Но первый тайм был очень хорошим. Во время него вернулись многие вещи из прошлого, но стабильности не было. Вот почему мы пропускали.

Начало второго тайма было худшим из возможных для нас. Я увидел, что многие вещи вернулись, но стабильности пока нет. Нам тот вечер не помог, но мы должны поработать с этим. Два дня мы готовимся. Надеюсь, мы извлечем урок», – сказал тренер «Ливерпуля».

Завтра «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Кристал Пэлас» в матче 25-го тура АПЛ. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Клопп о 2:5 от «Реала»: «В этом матче было много хорошего. Мало кто так воспользовался бы нашими ошибками»

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22 комментария

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sinkindragon@gmail.com
Ответ Топлю за барсу 10 лет
Сори, но у реала есть характер в отличии от барсы.
почти у всех команд есть характер , ведь только с Барсой так часто команды себя вели уверенно в ответном матче , но Реал , у него характера больше чем у кого-либо , жаль только что Хаби Алонсо не зацепил еще одну ЛЧ с командой , а то кажется что стойкостью он полузащиту заразил , при нем даже Кросс , а тем более Модрич не казались такими мастодонтами полузащиты
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Рустам Атаев
Ответ Топлю за барсу 10 лет
Сори, но у реала есть характер в отличии от барсы.
у тебя нет это точно!.
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АРТУР АЛИЕВ
Ответ Ман Сити
Не ной физрук
Процитируйте, пожалуйста, где именно он по вашему ныл? Такое ощущение, что у вас на клавиатуре есть только буквы "н е н о й ф и з р у к". потому что только такие комменты и бывают
+4
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Андрей Andrey
Ответ Топлю за барсу 10 лет
Сори, но у реала есть характер в отличии от барсы.
реальноедно Реал)))
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Alexandr Donskoy
Ливерпуль победит,вот с каким счётом это интересно.
+1
-2
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Ман Сити
Не ной физрук
0
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Lindeman
Ответ error505
Ливерпулю повезло, что отменили правило выездного гола
Что с правилом, что без, 4 всё равно надо забивать
+4
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KIK90
Ответ Топлю за барсу 10 лет
Сори, но у реала есть характер в отличии от барсы.
Так ты за барсу или за реал? Топишь за барсу так топи.
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Топлю за барсу 10 лет
Ответ FanLFC
Знаю, что у Реала есть характер, но в любом случае это не Реал в прошлом году проиграл Барсе 0:4 дома?
с модричем в роли ложной девятки?)
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FanLFC
Ответ Топлю за барсу 10 лет
Сори, но у реала есть характер в отличии от барсы.
Знаю, что у Реала есть характер, но в любом случае

это не Реал в прошлом году проиграл Барсе 0:4 дома?
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Berekella 999
Ответ А.В.Бубнов
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Не надо так про анчелоти!
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Berekella 999
Ответ udiekemen
Дома был камбэк, а не на выезде И + Реал уже не упустит эту победу)
Это ничего не меняет
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Berekella 999
Ответ Топлю за барсу 10 лет
Сори, но у реала есть характер в отличии от барсы.
Ссори,но у реала есть судейский характер.
+2
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Berekella 999
Не удивлюсь если Ливерпуль выиграет 3-0 или 4-1
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error505
Ливерпулю повезло, что отменили правило выездного гола
+4
-4
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xQcoW
Сумасшедший физрук клоб всегда пытался отвертеться от позора, используя свой причудливый характер, но в этот раз он сильно облажался
0
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Gornostaev
Актуальная новость, просто молния⚡! А вообще можно было и до утра понедельника подождать...
0
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j30
я после финала лч писал в мае , что клопп уперся в потолок все его нужно менять , дальше будет деградация только
0
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udiekemen
Ответ Sardor Abdujalilov
Ждем тот самый камбек, против Барсы
Дома был камбэк, а не на выезде
И + Реал уже не упустит эту победу)
+2
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Топлю за барсу 10 лет
Ответ Sardor Abdujalilov
Ждем тот самый камбек, против Барсы
Сори, но у реала есть характер в отличии от барсы.
+17
-5
+12
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А.В.Бубнов
Комментарий удален модератором
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Sardor Abdujalilov
Ждем тот самый камбек, против Барсы
+1
-6
-5
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vladimir.kostrichko
Ничего хорошего..
0
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