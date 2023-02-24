Клопп о 2:5 от «Реала»: «Пропускать 5 дома в ЛЧ – неприемлемо, я знаю. Но 1-й тайм был очень хорош»

проанализировал игру «Ливерпуля» и «Реала» (2:5) в .

«Мы пересмотрели матч. Времени, чтобы сделать это вместе с игроками, у нас не было. То же самое касается и тренировок – у нас не так много времени.

Я не особо читаю медиа, но после такого поражения нет смысла это делать. Пять пропущенных в домашнем матче Лиги чемпионов – это неприемлемо, я знаю.

Не так много работы можно провести в период со среды по субботу. Когда ты проигрываешь в таком стиле, нет смысла читать или слушать, что говорят люди. Но первый тайм был очень хорошим. Во время него вернулись многие вещи из прошлого, но стабильности не было. Вот почему мы пропускали.

Начало второго тайма было худшим из возможных для нас. Я увидел, что многие вещи вернулись, но стабильности пока нет. Нам тот вечер не помог, но мы должны поработать с этим. Два дня мы готовимся. Надеюсь, мы извлечем урок», – сказал тренер « ».

Завтра «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Кристал Пэлас» в матче 25-го тура . Начало – в 22:45 по московскому времени.

Клопп о 2:5 от «Реала»: «В этом матче было много хорошего. Мало кто так воспользовался бы нашими ошибками»