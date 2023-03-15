Юрген Клопп: «Модрич может играть до 45 лет, как и Бензема. У «Реала» отличный состав»

Теги Карим Бензема Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лука Модрич Футбол

Юрген Клопп сказал, что Лука Модрич и Карим Бензема могут играть до 45 лет.

Сегодня в Мадриде состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре «красные» дома проиграли со счетом 2:5.

«Фабиньо прав, когда говорит, что «Реал» чувствует запах крови. Это клуб огромного масштаба. Не могу сказать ничего плохого. Уважаю этот клуб всем сердцем.

У «Реала» отличный состав. Модрич может играть до 45 лет, как и Бензема. А еще у них есть молодежь. Речь идет о великом клубе, но мы знаем несколько вещей, которые могут усилить наши позиции.

Мы видели матчи «Реала» в чемпионате. Эта команда не меняется, она хороша во всем. Без разницы, кто выходит в старте, какую тактику они выбирают. Проблема не в том, на что они способны. Мы знаем, как хорош «Реал», это одна из лучших команд мира.

Конечно, мы попытаемся. Но вы думаете, что здесь уже ничего не поделать, и это нормально», – сказал тренер «Ливерпуля».

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16 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Ответ Владимир Самсонов
Странно, что вас минусуют. Бензема и Модрич - действительно главный игроки Реала, от которых всё зависит в наибольшей степени.
Потому что у него уже репутация клоуна на сайте
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Алекс Грэй
Не, ну стоять в центре поля и раскидывать диагонали, можно и в 50
+1
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ML26
Ответ Владимир Самсонов
Странно, что вас минусуют. Бензема и Модрич - действительно главный игроки Реала, от которых всё зависит в наибольшей степени.
Он имел ввиду «того», типо Роналду там для мебели был, от того и минусы
+2
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Marcus-light
Бензема уже в этом сезоне особо не тянет, какие 45. Слава окончательно свернула крышу
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Бестрофейник 19/20
Ответ Cruel Snake
Главное в этот раз Салах вообще молчит 🤐
Дошло наконец-то что тише будешь дальше едешь
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Goofts
Мы уже слышали, что одна португальская Прима может играть до 42. В 38 путается в своих ногах нещадно
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Экочёрт 4000
Маэстро перес уже готовит оффер для Клоппа
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Владимир Самсонов
Ответ Барсик Юрана
Бензема и Модрич главные тащеры того Реала даже Юрген это понимает
Странно, что вас минусуют. Бензема и Модрич - действительно главный игроки Реала, от которых всё зависит в наибольшей степени.
+11
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Shawarma.begovaya
Ответ Homelender_666
Выписан из мстителей
Ахахахах
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Кино Музыка
Слышно желание перебегать двух ветеранов.
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Баркамол Абдулла
Салах должен взять реванш за финал
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Homelender_666
Ответ Cruel Snake
Главное в этот раз Салах вообще молчит 🤐
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АРТУР АЛИЕВ
Модрич и Милнер еще когда-нибудь вместе в Америке поиграют, лет эдак через пять
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Барсик Юрана
В пустыне и до 70 смогут
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Cruel Snake
Главное в этот раз Салах вообще молчит 🤐
+10
-4
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Барсик Юрана
Бензема и Модрич главные тащеры того Реала даже Юрген это понимает
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