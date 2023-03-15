Юрген Клопп: «Модрич может играть до 45 лет, как и Бензема. У «Реала» отличный состав»

сказал, что и могут играть до 45 лет.

Сегодня в Мадриде состоится ответный матч 1/8 финала . В первой игре «красные» дома проиграли со счетом 2:5.

«Фабиньо прав, когда говорит, что «Реал» чувствует запах крови. Это клуб огромного масштаба. Не могу сказать ничего плохого. Уважаю этот клуб всем сердцем.

У «Реала» отличный состав. Модрич может играть до 45 лет, как и Бензема. А еще у них есть молодежь. Речь идет о великом клубе, но мы знаем несколько вещей, которые могут усилить наши позиции.

Мы видели матчи «Реала» в чемпионате. Эта команда не меняется, она хороша во всем. Без разницы, кто выходит в старте, какую тактику они выбирают. Проблема не в том, на что они способны. Мы знаем, как хорош «Реал», это одна из лучших команд мира.

Конечно, мы попытаемся. Но вы думаете, что здесь уже ничего не поделать, и это нормально», – сказал тренер «Ливерпуля».