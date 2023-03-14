Маттеус не сомневается, что «Реал» пройдет «Ливерпуль»: «Клопп сотворил сенсацию, обыграв «МЮ» 7:0, но не повторит это на «Бернабеу»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Реал Мадрид Лотар Маттеус Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Сантьяго Бернабеу Футбол

Лотар Маттеус считает, что «Ливерпуль» не пройдет «Реал» в Лиге чемпионов.

Ответный матч 1/8 финала между командами пройдет в среду, 15 марта, на «Сантьяго Бернабеу». Первый матч противостояния завершился победой «Реала» со счетом 5:2.

«Манчестер Сити» и «Реал» более имениты, чем «Наполи», несмотря на то, что происходит  обоих клубах. Даже если проанализировать и хорошо изучить [игру] неаполитанцев, все равно существует риск недооценить их.

В случае с «Реалом» все по-другому. «Мадрид» пройдет «Ливерпуль», даже несмотря на то, что Юрген Клопп сотворил сенсацию, обыграв «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0. Он не сможет сделать то же самое на «Сантьяго Бернабеу».

Дела [у обеих команд] в лигах идут не очень хорошо, поэтому они уделят больше внимания Лиге чемпионов, чем когда-либо еще», – написал бывший игрок сборной Германии в колонке для Sky Sport.

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4 комментария

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ман сити фейк
Обе команды не в оптимальной форме. Если Ливерпуль заьёт первым игра может пойти по непредсказуемым сценарием.
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fellx
Ответ АРТУР АЛИЕВ
МЮ в 1999 тоже сотворил сенсацию, выиграв у очень сильной на тот момент Баварии, которой все эксперты отдавали победу
Великая победа, сам наслаждаюсь при повторах. Но она абсолютно случайная) эксперты правильно отдавали победу Баварии
+1
0
+1
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АРТУР АЛИЕВ
МЮ в 1999 тоже сотворил сенсацию, выиграв у очень сильной на тот момент Баварии, которой все эксперты отдавали победу
+1
-3
-2
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dr. cage
Реал всем даёт играть в ответке.. Даже при казалось бы мёртвом счёте..

Было Юве в 18-м, и Челси в прошлом сезоне..
+1
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