Маттеус не сомневается, что «Реал» пройдет «Ливерпуль»: «Клопп сотворил сенсацию, обыграв «МЮ» 7:0, но не повторит это на «Бернабеу»

считает, что « » не пройдет «Реал» в Лиге чемпионов.

Ответный матч 1/8 финала между командами пройдет в среду, 15 марта, на «Сантьяго Бернабеу». Первый матч противостояния завершился победой « » со счетом 5:2.

«Манчестер Сити» и «Реал» более имениты, чем «Наполи», несмотря на то, что происходит обоих клубах. Даже если проанализировать и хорошо изучить [игру] неаполитанцев, все равно существует риск недооценить их.

В случае с «Реалом» все по-другому. «Мадрид» пройдет «Ливерпуль», даже несмотря на то, что сотворил сенсацию, обыграв «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0. Он не сможет сделать то же самое на «Сантьяго Бернабеу».

Дела [у обеих команд] в лигах идут не очень хорошо, поэтому они уделят больше внимания чемпионов, чем когда-либо еще», – написал бывший игрок сборной Германии в колонке для Sky Sport.

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