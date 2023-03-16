«Юве» может подписать Скамакку, если Влахович или Кин уйдут летом. У форварда «Вест Хэма» 3 гола в сезоне АПЛ

Форвард « » может летом перейти в « ».

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, туринский клуб хочет подписать итальянского нападающего, если или Мойзе Кин уйдут после этого сезона.

Отмечается, что в ближайшее время «Юве» сделает уже третью попытку приобрести Скамакку.

В текущем сезоне 24-летний форвард провел 16 матчей и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Интер» может подписать Скамакку, если Джеко не продлит контракт. Эдин хочет двухлетний, ему дают на год

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