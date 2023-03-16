«Юве» может подписать Скамакку, если Влахович или Кин уйдут летом. У форварда «Вест Хэма» 3 гола в сезоне АПЛ
Форвард «Вест Хэма» Джанлука Скамакка может летом перейти в «Ювентус».
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, туринский клуб хочет подписать итальянского нападающего, если Душан Влахович или Мойзе Кин уйдут после этого сезона.
Отмечается, что в ближайшее время «Юве» сделает уже третью попытку приобрести Скамакку.
В текущем сезоне АПЛ 24-летний форвард провел 16 матчей и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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