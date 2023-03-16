«Юве» может подписать Скамакку, если Влахович или Кин уйдут летом. У форварда «Вест Хэма» 3 гола в сезоне АПЛ

Теги Ювентус Вест Хэм премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Джанлука Скамакка Мойзе Кин Душан Влахович Футбол

Форвард «Вест Хэма» Джанлука Скамакка может летом перейти в «Ювентус».

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на  La Gazzetta dello Sport, туринский клуб хочет подписать итальянского нападающего, если Душан Влахович или Мойзе Кин уйдут после этого сезона.

Отмечается, что в ближайшее время «Юве» сделает уже третью попытку приобрести Скамакку.

В текущем сезоне АПЛ 24-летний форвард провел 16 матчей и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев

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d.xoxlov
В обмен на Кина, даже с доплатой, было бы идеально. Но Мойзе в Англии уже видели и не в самой лучшей форме.
Как замену Влаховичу – это, конечно, смешно.
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Ислам Гасанов
Он на голову сильнее Кина, но не дотягивает уровнем до Влаховича. Но серб при Аллегри деградирует и если руководство не поменяет тренера,то нужно продавать пока не упала на него цена
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etzhbr
Ответ White Bone
Кина давно спуливать пора, абсолютно бестолковый игрок, сразу было видно, а вот Влахович еще может раззабиваться, все таки процесс адаптации и травма не дали пока полностью раскрыться.
Согласен насчёт первого, абсолютно бесполезный персонаж
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Ислам Гасанов
Если по дешевле возьмут то это хороший вариант, не смотря на его слабую статистику в Апл он очень хорошо играл в Серии А и думаю если его правильно использовать он снова раскроется.
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juveforzajuve
Влахович и Кин не одно и то же, совсем не равнозначны. Кин сейчас чемодан без ручки, не виден прогресса. А Влахович человек с потенциалом, да и продать можно подороже. При всем этом радует, что Милика с небольшой личкой берут, который пока больше всех приносит пользу.
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+5
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White Bone
Кина давно спуливать пора, абсолютно бестолковый игрок, сразу было видно, а вот Влахович еще может раззабиваться, все таки процесс адаптации и травма не дали пока полностью раскрыться.
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Александр Тарасенко
Да они что, прикалываются всякий ширпотреб собирать?..
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