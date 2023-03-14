Погба о травме: «Аллах не дает больше испытаний, чем может выдержать душа»

Теги Ювентус серия А Италия травмы Поль Погба соцсети религия Футбол

Поль Погба назвал свою травму испытанием души.

Полузащитник «Ювентуса» получил мышечное повреждение, отрабатывая штрафные удары на тренировке. Предположительно Погба пропустит до трех недель, однако сообщается, что восстановление француза может занять до месяца.

«Аллах не дает больше испытаний, чем душа может выдержать», – написал Погба в инстаграме.

Погба может пропустить месяц из-за травмы. Боссы «Юве» раздражены и могут обсудить с хавбеком его продажу летом

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17 комментариев

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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Ахимассс
Погодите, так Погба же с колдунами что-то мутил. Или одно другому не мешает.
Погба натура утонченная. И это сейчас не стёб никакой. Он ищет себя, он сомневается. Это не говорит о нём что-то хорошее. Но он человек со своими слабостями и страхами. Я вижу, что он не злой и зла никому не желает. А это уже не дает права его судить или как-то поясничать по поводу его слабой религиозности.
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PenCap Chew
Юве не дает денег больше, чем способен вместить мой банковский счет.
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Great ManUtd
уже и этот про аллаха заговорил...лучше бы в футбол играл, а не дурака валял.
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Automatic
Другими словами ему норм.
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Ansu Fati
Почему множество людей вспоминают Аллаха только, когда им плохо? Где был Погба, когда дела шли хорошо? Где посты благодарности?
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Arthur Jacob
Ответ Ахимассс
Погодите, так Погба же с колдунами что-то мутил. Или одно другому не мешает.
Он же африканец, для них нормально смешивать ислам и христианство с шаманами колдунами и ведьмами
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Злобный Конь
Ответ Ахимассс
Погодите, так Погба же с колдунами что-то мутил. Или одно другому не мешает.
Все религии - это надувательство и алхимия. Не религии даже,а верования и идолопоклонничество.
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Злобный Конь
Это "Ювентусу" наказание от Аллаха за трансфер Маркизио в "Зенит"... Иншалла...
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-3
-3
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Назар Игорь
Аллах не виноват в том что ты свою удачно начавшуюся карьеру сам пустил под откос. Раздолбайничать меньше надо было.
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Betting Star
В любой невыгодной ситуации - ссылайся на Аллаха. Способ, проверенный веками!☝🏻🤗
+7
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Алексей Ненахов
Верни деньги Юве , а Аллах тебе поможет справиться с испытаниями
+5
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Ахимассс
Погодите, так Погба же с колдунами что-то мутил. Или одно другому не мешает.
+8
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+8
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ТТД Бубнова
Кто рано встает, тому Аллах подает.
+3
-1
+2
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krealpmoney
Ответ Hunteralex
За что Аллах столько испытаний Юве даёт?) а за них и платить ещё немало приходится (
Аллах не снимает больше очков, чем душа может выдержать
+10
-3
+7
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Tigo_Volchara93
Аллах дает испытания?
Точно ?
+2
-2
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Hunteralex
За что Аллах столько испытаний Юве даёт?) а за них и платить ещё немало приходится (
+16
-4
+12
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Михо
Черный мусульманский Стэтхем
+23
-1
+22
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