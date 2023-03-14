Погба о травме: «Аллах не дает больше испытаний, чем может выдержать душа»

назвал свою травму испытанием души.

Полузащитник « » получил мышечное повреждение, отрабатывая штрафные удары на тренировке. Предположительно Погба пропустит до трех недель, однако сообщается, что восстановление француза может занять до месяца.

«Аллах не дает больше испытаний, чем душа может выдержать», – написал Погба в инстаграме.

Погба может пропустить месяц из-за травмы. Боссы «Юве» раздражены и могут обсудить с хавбеком его продажу летом

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