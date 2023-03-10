«Интер» может подписать Скамакку, если Джеко не продлит контракт. Эдин хочет двухлетний, ему дают на год
«Интеру» не удается согласовать продление контракта с Эдином Джеко.
По данным La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» предлагают форварду договор сроком на один год, в то время как босниец хочет на два. Стороны планируют встретиться весной, но произойдет это не в ближайшие недели.
Если договориться не удастся, Джеко может уехать летом в МЛС, а «Интер» – подписать форварда «Вест Хэма» Джанлуку Скамакку. Итальянец, выступающий за клуб АПЛ с этого сезона, допускает возвращение в Серию А с целью получать более регулярную игровую практику перед Евро-2024.
«Интер» не в состоянии купить нападающего за те деньги, которые заплатили «молотобойцы» (30,5+5 млн фунтов), но может попробовать арендовать его.
За 16 игр в АПЛ Скамакка забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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