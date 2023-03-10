«Интер» может подписать Скамакку, если Джеко не продлит контракт. Эдин хочет двухлетний, ему дают на год

Теги Интер Вест Хэм МЛС премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Эдин Джеко Джанлука Скамакка Футбол

«Интеру» не удается согласовать продление контракта с Эдином Джеко.

По данным La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» предлагают форварду договор сроком на один год, в то время как босниец хочет на два. Стороны планируют встретиться весной, но произойдет это не в ближайшие недели.

Если договориться не удастся, Джеко может уехать летом в МЛС, а «Интер» – подписать форварда «Вест Хэма» Джанлуку Скамакку. Итальянец, выступающий за клуб АПЛ с этого сезона, допускает возвращение в Серию А с целью получать более регулярную игровую практику перед Евро-2024.

«Интер» не в состоянии купить нападающего за те деньги, которые заплатили «молотобойцы» (30,5+5 млн фунтов), но может попробовать арендовать его.

За 16 игр в АПЛ Скамакка забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
З А
в ВЮ он конечно просто труп пока. Но там из напов вообще мало кто может заиграть)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий