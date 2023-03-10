«Интер» может подписать Скамакку, если Джеко не продлит контракт. Эдин хочет двухлетний, ему дают на год

« » не удается согласовать продление контракта с .

По данным La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» предлагают форварду договор сроком на один год, в то время как босниец хочет на два. Стороны планируют встретиться весной, но произойдет это не в ближайшие недели.

Если договориться не удастся, Джеко может уехать летом в , а «Интер» – подписать форварда « » . Итальянец, выступающий за клуб АПЛ с этого сезона, допускает возвращение в Серию А с целью получать более регулярную игровую практику перед Евро-2024.

«Интер» не в состоянии купить нападающего за те деньги, которые заплатили «молотобойцы» (30,5+5 млн фунтов), но может попробовать арендовать его.

За 16 игр в АПЛ Скамакка забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.