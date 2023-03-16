Чарли Адам: «Клопп слишком привязан к своим игрокам. Посмотрите, как Пеп поступил с Канселу и остальными»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Чарли Адам Жоау Канселу BBC Футбол

Чарли Адам считает, что Юрген Клопп слишком лоялен к игрокам.

«Думаю, Юрген Клопп слишком привязан к своим игрокам. Посмотрите, как Пеп Гвардиола поступает с такими игроками, как Жоау Канселу, и ротирует игроков, чтобы привлечь остальных.

Но также я думаю, что как тренер вы должны уважать то, что игроки делают для вас, и решение должен принимать тренерский штаб», – сказал бывший полузащитник сборной Шотландии.

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15 комментариев

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Вазген, друг Мхитаряна.
Пора бы поднять зарплату Салаху, а то целых пол года прошло уже
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kotopandych
Ответ LokiSp
Вместо них, я так понимаю, будут ребята из академии бегать?
Хуже не будет
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saintveles
ну если бы Юрген был уверен, что ему завтра ему взамен условного Салаха купят равноценного игрока — может и не был бы настолько привязан
так что сравнение с Пепом без финансовой ведомости рядом — это чистая профанация
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_El Nino_
Думаю проблема скорее в том, что черти из фсг не дадут денег на качественное усиление в случае продажи неликвида. Вот Юрген и пыхтит пихая Милнера на правый фланг защиты, а Гакпо спуская в полузащитники и цн.
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Excellent forever
Ответ Duha1967
Лучше как Викинг
Или великан который будет наступать на игроков реала и идти к воротам))
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Олжас
Гвардиола во всей своей карьере и близко не был в таких ситуациях как у Клоппа. Пеп так уверенно отпускает Стерлинга и Канселу потому что уверен в том, что завтра купит таких же игроков без проблем.
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LokiSp
Ответ Марат Романов
Тут сто процентов.Очевидная проблема.Человек 5-6 уже давно не должно быть в клубе
Вместо них, я так понимаю, будут ребята из академии бегать?
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Duha1967
Ответ Excellent forever
Нужен мощный нападающий с дриблингом и техникой как например Лукаку
Лучше как Викинг
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Excellent forever
Александр Арнольд тоже тупит, полчаса думает и неправильно пасы отдает.
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Excellent forever
Нужен мощный нападающий с дриблингом и техникой как например Лукаку
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Lord Baium
Обидно, что работяги уходят (Мане, Фирмино, Вейналдум), а чсв мстители остаются, только зарплату выше выбивают себе.
Ждем следующего отомщения Салаха. Ну и Трент по классике растворился.
Алиссон и Робертсон без вопросов.

Еще не понял, почему Нуньеза меняют, а Салах остается. Дарвин единственный шорох наводит каждый раз в атаке. Без него всегда слезы. Еще поскорее бы выздоровел Диаз.
+10
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В Иванов
Сравнивать доступных игроков из составов Сити и Ливерпуля как минимум не корректно.
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А. Мостовой
на свои залысины лучше посмотри
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Jeicob Harlon
наверное этот чел много трофеев взял как тренер
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Марат Романов
Тут сто процентов.Очевидная проблема.Человек 5-6 уже давно не должно быть в клубе
+21
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