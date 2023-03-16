Чарли Адам: «Клопп слишком привязан к своим игрокам. Посмотрите, как Пеп поступил с Канселу и остальными»
Чарли Адам считает, что Юрген Клопп слишком лоялен к игрокам.
«Думаю, Юрген Клопп слишком привязан к своим игрокам. Посмотрите, как Пеп Гвардиола поступает с такими игроками, как Жоау Канселу, и ротирует игроков, чтобы привлечь остальных.
Но также я думаю, что как тренер вы должны уважать то, что игроки делают для вас, и решение должен принимать тренерский штаб», – сказал бывший полузащитник сборной Шотландии.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
так что сравнение с Пепом без финансовой ведомости рядом — это чистая профанация
Ждем следующего отомщения Салаха. Ну и Трент по классике растворился.
Алиссон и Робертсон без вопросов.
Еще не понял, почему Нуньеза меняют, а Салах остается. Дарвин единственный шорох наводит каждый раз в атаке. Без него всегда слезы. Еще поскорее бы выздоровел Диаз.