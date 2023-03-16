Чарли Адам: «Клопп слишком привязан к своим игрокам. Посмотрите, как Пеп поступил с Канселу и остальными»

считает, что слишком лоялен к игрокам.

«Думаю, Юрген Клопп слишком привязан к своим игрокам. Посмотрите, как поступает с такими игроками, как , и ротирует игроков, чтобы привлечь остальных.

Но также я думаю, что как тренер вы должны уважать то, что игроки делают для вас, и решение должен принимать тренерский штаб», – сказал бывший полузащитник сборной Шотландии.

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