Юрген Клопп: «Нельзя приезжать на «Бернабеу» и на что-то надеяться. У «Реала» были лучшие моменты, дальше прошел тот, кто заслужил»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Реал Мадрид Ла Лига Сантьяго Бернабеу Футбол

Юрген Клопп уверен, что «Реал» заслуженно обыграл «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Если хочешь пройти дальше, то 2:5 [в первой игре] – это не самый подходящий результат. Тогда требуется показать исключительную игру, но нам этого не удалось.

У «Реала» были лучшие моменты, Алиссон сделал два прекрасных сэйва. Прошел дальше тот, кто должен, следует это признать. Так устроен плей-офф. Дело не в том, чего мы хотим, а в том, что получаем.

В таких матчах нужно создавать моменты. Забей мы в первом тайме, могли бы получить нужный импульс, но это в теории. «Реал» был лучше в трех таймах из четырех – и именно так вы и заслуживаете выход дальше.

Если бы мы дома сыграли вничью и сегодня играли бы так, как это получилось, мы все равно бы вылетели, наверное. Нельзя приезжать на этот стадион и на что-то надеяться. Мы готовились провести особенную игру, но не смогли.

Никто не думает, как это «Ливерпуль» умудрился вылететь, и это самый верный признак того, что прошел тот, кто заслужил», – сказал главный тренер «Ливерпуля» BT Sport.

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18 комментариев

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Невский баклан
Ливер великий клуб, желаю им еще раз 7:0 дьяволов хлопнуть.
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llolishe
Ответ TNGHT
Реал в 5 раз больше убойных моментов создал сегодня, хотя 3 забивать нужно было Ливерпулю. Это о многом говорит
Потому что есть кому создавать
А немецкий гений после ухода Мане только на Салаха и может надеяться
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TNGHT
Реал в 5 раз больше убойных моментов создал сегодня, хотя 3 забивать нужно было Ливерпулю. Это о многом говорит
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Матвей Бондарев
Ответ llolishe
Ливерпуль за это время реально мог претендовать на еще одну ЛЧ покупая ТОП игроков Дальше верь в тренировки как и Клопп и читай оправдания Клоппа
Он за свою зарплату топ игроков должен покупать или что? В чём он плохой?
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Матвей Бондарев
Ответ llolishe
Ливерпуль за это время реально мог претендовать на еще одну ЛЧ покупая ТОП игроков Дальше верь в тренировки как и Клопп и читай оправдания Клоппа
ДА КАКИХ ПОКУПАЯ ТОП ИГРОКОВ, ЕСЛИ НЕ ТРЕНЕРА ВИНА, ЧТО НЕТ ДЕНЕГ НА ТРАНСФЕРЫ?
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Андрей Хенто
Очень адекватно и рационально все сказал Юрген, удачи его команде в борьбе за топ-4. Надеюсь, что такой великий клуб сможет найти в себе силы и оказаться в Лиге Чемпионов в следующем розыгрыше.
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llolishe
Ответ Матвей Бондарев
Тебя что ли на его место предлагаешь поставить? 11 Пау Торресов накупишь в состав?
Ливерпуль за это время реально мог претендовать на еще одну ЛЧ покупая ТОП игроков

Дальше верь в тренировки как и Клопп и читай оправдания Клоппа
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toreto-05
Ответ llolishe
Очередной сезон слит Уходи позорище немецкое
И как у тебя язык повернулся сказать такое? !
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llolishe
Плевать на минусы
Ливерпуль не первый раз с Реалом играет и Клопп за этом время почти ничего не придумал толкового как играть против Реала
И ведь не спишешь на травмы игроков это или еще на что-то
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Владимир Владимир
Ливерпуль не верил в свои силы, как показалось. Может и не зря, но попробовать стоило, а по факту получилось лишь не опозориться - Реал уверенно сделал свою работу без нервов.
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Матвей Бондарев
Сегодня Клопп провёл отличную перестановку в своей обычной тактике, была хорошая игра, всё равно молодцы.
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Serega Fart
Именно Клопп должен снова как в 15-16 начать перестройку, игроки наелись и даже не вздрагивают от его криков
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Арман Мартиросян
Если честно, ждал от команды гораздо большего, но ожидания оправдал только Алиссон... Тем не менее, есть ещё задача попасть в топ 4, хорошо что перерыв на сборных сейчас, нужна моральная перезагрузка, а дальше сложнейшие матчи. Как бы сезон ни закончился, летом нужна глобальная перестройка. Верим в Клоппа, однажды он поднял с колен клуб и сделает это снова.
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MADRiD_00
Уважаю этого тренера! Не понимаю людей, которые хотят выгнать его с тренерского поста. Он тот, кто вернул Ливеру долгожданное чемпионство и самое главное выиграл Лигу Чемпионов.
+4
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Матвей Бондарев
Ответ llolishe
Очередной сезон слит Уходи позорище немецкое
Тебя что ли на его место предлагаешь поставить? 11 Пау Торресов накупишь в состав?
+2
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skywalker_d
Ответ llolishe
Очередной сезон слит Уходи позорище немецкое
Хоть и болею за РМ, здесь жаль, что минус не могу поставить.
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llolishe
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белошип
Юрген крутой чел,надеюсь в следующем сезоне опять сыграем с ними в финале ЛЧ)
+6
-2
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