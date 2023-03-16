Юрген Клопп: «Нельзя приезжать на «Бернабеу» и на что-то надеяться. У «Реала» были лучшие моменты, дальше прошел тот, кто заслужил»

уверен, что «Реал» заслуженно обыграл «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Если хочешь пройти дальше, то 2:5 [в первой игре] – это не самый подходящий результат. Тогда требуется показать исключительную игру, но нам этого не удалось.

У « » были лучшие моменты, Алиссон сделал два прекрасных сэйва. Прошел дальше тот, кто должен, следует это признать. Так устроен плей-офф. Дело не в том, чего мы хотим, а в том, что получаем.

В таких матчах нужно создавать моменты. Забей мы в первом тайме, могли бы получить нужный импульс, но это в теории. «Реал» был лучше в трех таймах из четырех – и именно так вы и заслуживаете выход дальше.

Если бы мы дома сыграли вничью и сегодня играли бы так, как это получилось, мы все равно бы вылетели, наверное. Нельзя приезжать на этот стадион и на что-то надеяться. Мы готовились провести особенную игру, но не смогли.

Никто не думает, как это «Ливерпуль» умудрился вылететь, и это самый верный признак того, что прошел тот, кто заслужил», – сказал главный тренер « » BT Sport.

«Реал» слишком спокойно вышел в четвертьфинал! «Ливерпуль» так ничего и не придумал