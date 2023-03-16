Джейми Каррагер: «Трент недостаточно хорош в обороне. Не уверен, что он подходит, если «Ливерпуль» хочет играть в ЛЧ каждый год»

считает, что «Ливерпуль» должен купить конкурента Тренту.

Вчера английский клуб вылетел из на стадии 1/8 финала, уступив «Реалу» со счетом 2:6 по сумме двух матчей.

«Это вызывает очень сильное беспокойство. Не только с точки зрения «Ливерпуля», но и с точки зрения самого Трента. Что я имею в виду под этим? Так не может продолжаться, учитывая, как прошел этот сезон, и сколько раз Тренту не хватало навыков в обороне.

Проблема в том, что у Трента Александра-Арнолда никогда не было настоящего конкурента. И одна из причин этого – то, как хорош он был. Ты просто думал: «Кого же покупать?» Сколько нужно было потратить на игрока, который не играл бы каждую неделю?

Думаю, настал момент, когда «Ливерпулю» нужно купить правого защитника. решать, насколько хорош должен быть этот правый защитник, сколько он должен стоить, но этому парню нужна серьезная конкуренция. Он играет на топ-уровне пять лет. Каждый сезон, каждую неделю, не имея возможности отдохнуть.

Он выиграл все, он был невероятен, и он сделал все, о чем я когда-либо мог мечтать. Я так горжусь им, ведь это местный парень из академии. Но ему нужна помощь. В конце сезона ему нужно хорошенько подумать о том, какой он правый защитник.

Я всегда защищал его, потому что он выступал за одну из лучших команд мира. В такой команде атаковать нужно чаще, чем обороняться. Все мы знаем, что в защите он недостаточно хорош. И я не думаю, что в этом плане он когда-либо станет лучше. Речь идет об игроке, который уже сыграл 260 матчей. Он не станет значительно лучше.

Когда у «Ливерпуля» начался спад, и он перестал быть одной из лучших команд Европы, появилась необходимость больше обороняться, чем атаковать. И мы увидели худшие черты Трента. Его сильные стороны уже не так заметны. И это огромная проблема.

Я знаю, что эта проблема проявится особенно сильно, когда Клопп уйдет, и «Ливерпуль» вернется туда, где находился, когда игроком был я. Обычно нашей целью было попадание в топ-4. Но если «Ливерпуль» хочет выходить в Лигу чемпионов каждый год, то я не уверен, что Трент – это подходящий правый защитник.

Если « » вернется на уровень лучших команд Европы, что они попытаются сделать в следующем сезоне, тогда Трент подходит. Но сейчас парню нужна помощь», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

Статистику Александера-Арнолда можно найти здесь.

Так умеет Трент защищаться или нет? Отвечаем вместе с Клоппом, Каррагером, Невиллом и Григоряном