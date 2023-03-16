Джейми Каррагер: «Трент недостаточно хорош в обороне. Не уверен, что он подходит, если «Ливерпуль» хочет играть в ЛЧ каждый год»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига чемпионов УЕФА Трент Александер-Арнолд Футбол

Джейми Каррагер считает, что «Ливерпуль» должен купить конкурента Тренту.

Вчера английский клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Реалу» со счетом 2:6 по сумме двух матчей.

«Это вызывает очень сильное беспокойство. Не только с точки зрения «Ливерпуля», но и с точки зрения самого Трента. Что я имею в виду под этим? Так не может продолжаться, учитывая, как прошел этот сезон, и сколько раз Тренту не хватало навыков в обороне.

Проблема в том, что у Трента Александра-Арнолда никогда не было настоящего конкурента. И одна из причин этого – то, как хорош он был. Ты просто думал: «Кого же покупать?» Сколько нужно было потратить на игрока, который не играл бы каждую неделю?

Думаю, настал момент, когда «Ливерпулю» нужно купить правого защитника. Юргену Клоппу решать, насколько хорош должен быть этот правый защитник, сколько он должен стоить, но этому парню нужна серьезная конкуренция. Он играет на топ-уровне пять лет. Каждый сезон, каждую неделю, не имея возможности отдохнуть.

Он выиграл все, он был невероятен, и он сделал все, о чем я когда-либо мог мечтать. Я так горжусь им, ведь это местный парень из академии. Но ему нужна помощь. В конце сезона ему нужно хорошенько подумать о том, какой он правый защитник.

Я всегда защищал его, потому что он выступал за одну из лучших команд мира. В такой команде атаковать нужно чаще, чем обороняться. Все мы знаем, что в защите он недостаточно хорош. И я не думаю, что в этом плане он когда-либо станет лучше. Речь идет об игроке, который уже сыграл 260 матчей. Он не станет значительно лучше.

Когда у «Ливерпуля» начался спад, и он перестал быть одной из лучших команд Европы, появилась необходимость больше обороняться, чем атаковать. И мы увидели худшие черты Трента. Его сильные стороны уже не так заметны. И это огромная проблема.

Я знаю, что эта проблема проявится особенно сильно, когда Клопп уйдет, и «Ливерпуль» вернется туда, где находился, когда игроком был я. Обычно нашей целью было попадание в топ-4. Но если «Ливерпуль» хочет выходить в Лигу чемпионов каждый год, то я не уверен, что Трент – это подходящий правый защитник.

Если «Ливерпуль» вернется на уровень лучших команд Европы, что они попытаются сделать в следующем сезоне, тогда Трент подходит. Но сейчас парню нужна помощь», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

Статистику Александера-Арнолда можно найти здесь.

Так умеет Трент защищаться или нет? Отвечаем вместе с Клоппом, Каррагером, Невиллом и Григоряном

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38 комментариев

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Владимир Владимир
Ответ Balt39
Трента нужно провести по пути Лама. Вывести в опорную, а то и восьмеркой. В обороне, что Хвича, что Вини возят его
Там тоже нужно обороняться, вовремя двигаться и закрывать дыры, а с этим проблема.
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Андрей Хенто
Давно пора Трента переводить в линию полузащиты, там от него будет куда больше пользы.
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Folio
Ответ DolJun
лама в центр переводили не потому что он обороняться был не обучен - он шкафов в два раза больше себя останавливал, а потому что у него футбольный интеллект был на уровне игрока центра поля, ну и физрук один хотел показать что он типа новатор. а трент это безголовый всадник на фоне лама. его нужно не в центр поля переводить, а на фланг атаки, он скорее как дани алвес.
больше всего поражает в Ламе, что у него нет ни одной красной за карьеру, хотя он никогда не уклонялся от борьбы за мяч
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Yuri Ten
Юрановича надо было брать
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Phantom1289
Ответ Dimonty
У Лама футбольный IQ высокий, особенно на фоне Трента. Сашка вчера кроме навесов ничего не предложил команде в плане созидания. Новый Хесус Навас растет
Ну так может установка на игру такая была? Навесы.
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Dimonty
Ответ Mega-Torres
Лол, ТАА вообще-то всегда играл в центре до 18 лет, это потом его перевели на правого защитника. Навесы, навесам рознь, за эти годы Трент показал, что диапазон его передач очень разнообразен. Да в защите ему нужно прикрытие, которое раньше ему давала система и Хендерсон с правым центральным защитником, которые все время его страховали. Сейчас стабильности на этих позициях нет, Эллиот не может такой объем беговой работы выдавать, а Конате часто травмируется.
Возможно в Ливере U23 он будет делать разницу в центре. А вот на взрослом уровне - глядя на его решения, возникают большие сомнения.
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MarmyshLFC
Из Трента только вингера делать, с его желанием играть в обороне вариантов для него больше нет
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Konvicted
Ответ Moe Joe
Почему бы Трента не сделать вингером?
потому что он медленный, без топового дриблинга, навыка завершителя и без арсенала финтов. И если он станет вингером, обороняться против него будут не Винисиус, Хвича и Рэшфорд, а Начо, Руй и Шоу, и там ему вообще ничего не светит - ему даже навесить никто не даст. Ну и плюс куда в таком случае девать Салаха? Имхо, оптимальная позиция для Трента - правая восьмерка в 4-3-3, вместо Хендерсона.
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Александр Калашников
От любви до ненависти один шаг
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cgane
Ответ Moe Joe
Почему бы Трента не сделать вингером?
Он хорош в атаке, как фланговый защитник. Достаточно ли он хорош там уже в качестве профильного вингера, который должен не только растягивать оборону и навешиваться, а также играть в полуфлангах, смещаться под удар в штрафную, это вопрос
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Рашпель793
Чего его вообще в защите то держать продолжают, если видно что плох он там по большей части? Что мешает передвинуть вперёд, как сделали когда-то с Бэйлом?
+3
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Mega-Torres
Ответ Dimonty
У Лама футбольный IQ высокий, особенно на фоне Трента. Сашка вчера кроме навесов ничего не предложил команде в плане созидания. Новый Хесус Навас растет
Лол, ТАА вообще-то всегда играл в центре до 18 лет, это потом его перевели на правого защитника. Навесы, навесам рознь, за эти годы Трент показал, что диапазон его передач очень разнообразен. Да в защите ему нужно прикрытие, которое раньше ему давала система и Хендерсон с правым центральным защитником, которые все время его страховали. Сейчас стабильности на этих позициях нет, Эллиот не может такой объем беговой работы выдавать, а Конате часто травмируется.
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Dimonty
Ответ liv6
Зачем так превозносить Феде, принижая Трента
Я вчера посмотрел на того и другого: первый грамотно играет с мячом и без мяча, второй - одни навесы. Громко сказано "превозношу". В чем Трент схож с Феде?
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Falsegoalkeeper
Ответ гилберт
Не знаю как играет Сашка, но Хесус Навас мог затерзать любого. Буквально мог свести с ума своей активностью и постоянными рывками. Если Сашка будет как Навас, то это круто для Ливерпуля.
У Сашки скорости нет вообще. Он очень медленный, это по играм видно
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liv6
Ответ Dimonty
Зачем так унижать Феде?
Зачем так превозносить Феде, принижая Трента
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Falsegoalkeeper
Ответ Moe Joe
Почему бы Трента не сделать вингером?
У него скорости вообще нет. Поэтому обыграть никого он толком не может и не сможет. Проблема Трента не столько в его оборонительных умениях, а в отсутствие скорости.
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miguel_diaz
Ответ Dimonty
Если Ливер намерен выигрывать ЛЕ, наверно ты прав - круто. Для ЛЧ надо все таки иметь кого-то типо Лама, а не Наваса, имхо.
Игроки класса Лама появляются пару раз за 10 лет если не больше. Такого игрока не так просто "урвать".
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Stivi M.D.
Ответ Jaxongir Shodiev
Вот почему нельзя его просто в центр помтавить
Он не может столько бегать. Будет постоянно терять позицию
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Stivi M.D.
Ответ гилберт
Не знаю как играет Сашка, но Хесус Навас мог затерзать любого. Буквально мог свести с ума своей активностью и постоянными рывками. Если Сашка будет как Навас, то это круто для Ливерпуля.
У Хесуса Наваса была соответствующая взрывная скорость, а Сашка телега в этом плане
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Dimonty
Ответ dr. cage
Трент мог бы стать своим Вальверде для Ливерпуля.. Деф из него посредственный.
Зачем так унижать Феде?
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Stivi M.D.
Ответ Balt39
Трента нужно провести по пути Лама. Вывести в опорную, а то и восьмеркой. В обороне, что Хвича, что Вини возят его
Вряд ли получится. Он будет руинящим элементом в игре без мяча. Да, он сделает разницу с командами послабее, где ему не будут мешать владеть мячом, но против топов его будут возить. Мне так кажется
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Dimonty
Ответ Jaxongir Shodiev
Вот почему нельзя его просто в центр помтавить
скиллов у него необходимых нет
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forward1988
Этот вечно недовольный,ливерпуль выигрывает плохо,проигрывает тоже, эти эксперты как бабули у подьезда
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гилберт
Так и не понял Кару
Если Ливер в атаке, то Саша хорош, если в обороне, то плох. Так если Ливер будет постоянно в ЛЧ, значит команда в поряде и атакует, значит Саша на своём месте, так ведь? Почему тогда не подходит?
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-2
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Dimonty
Ответ гилберт
Не знаю как играет Сашка, но Хесус Навас мог затерзать любого. Буквально мог свести с ума своей активностью и постоянными рывками. Если Сашка будет как Навас, то это круто для Ливерпуля.
Если Ливер намерен выигрывать ЛЕ, наверно ты прав - круто. Для ЛЧ надо все таки иметь кого-то типо Лама, а не Наваса, имхо.
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-3
-3
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