«Ошибка Кукуляка не повлияла на результат. Хоть какая‑то справедливость». Экс-судья Николаев о неназначенном пенальти в ворота «Зенита»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва Алексей Николаев видеоповторы Матч ТВ Евгений Кукуляк Футбол

Алексей Николаев считает, что ошибка судьи не повлияла на результат матча «Зенит» – «Динамо»

Матч 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» закончился победой бело-голубых в серии пенальти. На 63-й минуте Константин Тюкавин упал в штрафной площади «Зенита» после контакта с Клаудиньо. Главный арбитр Евгений Кукуляк проверил эпизод с помощью ВАР, но решил не назначать пенальти.

«Есть определенный осадок. На мой взгляд, это несложный для восприятия момент. Если мы посмотрим позицию арбитра, который находится в идеальной позиции, видит этот момент, его никто не перекрывает. Даже без ВАР, когда его не было, такие моменты были просты.

Кто первый на мяче, кто первый играет в мяч. Если первый нападающий, а защитник попадает вместо мяча по ноге, то о чем тут говорить. Объяснить, почему после просмотра ВАР арбитр в такой ситуации должен сам принимать решение.

А уж если он после просмотра не назначает 11‑метровый удар, то настроение не очень приятное. Ошибка не повлияла на конечный результат. В этом есть хоть какая‑то справедливость. Очень сложно объяснить, почему не назначен пенальти, очень сложно», – сказал бывший арбитр ФИФА.

Экс-судья Николаев о фоле на Тюкавине: «Это пенальти, классический момент. Нападающий «Динамо» первый на мяче, игрок «Зенита» попал ему по икроножной»

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29 комментариев

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Максим Пантелеев
ВАР в наших реалиях стал инструментом зашельмовать вообще все. Даже виноватых теперь не найти.
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Злодей Спб
Зенит играл плохо и даже если бы прошел дальше - не факт, что не вылетел бы в одном следующих матчей. А игра на два фронта могла сказаться на результатах в РПЛ, поэтому уж лучше так покинуть Кубок, чем отыграть еще пару матчей и вылететь от Великого Акрона :)
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Хамыч
Нам как то один глава судей объяснил , что в матчах с газпромом если нет крови - то это не пенальти )
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Максим Пантелеев
" Ошибка ". Пятый сезон ошибаются.
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трахтенберг месть коней
По моему совсем несложно объяснить. На трибуне сидел хозяин Кукуляка с красным носом
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Сергей Рукавцов
Ответ Дядя Гор
Там по ходу матча вообще такое творилось. Две ЖК,которая оказывается одна,замена Сантоса,которая не замена Сантоса. Словно сон.
какая замена? если он остался на поле?
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Сергей Рукавцов
Ответ Никита Давыдкин
А как пенальти бил Дуглас Сантос, если его поменяли? По регламенту это разрешено?
то есть футбол можно не смотреть,если его поменяли, а он играл
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Дядя Гор
Там по ходу матча вообще такое творилось. Две ЖК,которая оказывается одна,замена Сантоса,которая не замена Сантоса. Словно сон.
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Невский баклан
Давно пора ввести решение судьи громко по микрофону на весь стадион, чтобы только судья отвечал за принятое решение, а не отмазывались догадками на кдк за его решения, нужно сделать как в хоккее.
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Fomin525
Ответ Vlad1m1r
Сантос мог бить пенальти?
Мог конечно
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Al561
Это не ошибка, судья выполнял заказ
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Гамарджоба Генацвале
Николаев, конечно,тип. Боится назвать вещи своими именами иначе вылетит с газпромовского Матч ТВ, а вместо него учить на всю страну как правильно судить будет Кукуляк.
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arspurs9
Ответ Никита Давыдкин
А как пенальти бил Дуглас Сантос, если его поменяли? По регламенту это разрешено?
Кстати, хороший вопрос. Ну если не удалять за 2 жк можно, то бить после замены вообще фигня.
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Олег Ивакин
Ответ Igorrr
Это не ошибка
Всё так.
Хватит уже преступления называть ошибками.
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Igorrr
Ответ Никита Давыдкин
А как пенальти бил Дуглас Сантос, если его поменяли? По регламенту это разрешено?
Потом бы дописали регламент
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Никита Давыдкин
А как пенальти бил Дуглас Сантос, если его поменяли? По регламенту это разрешено?
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6tspey7tb5
Видео было как Николаеву тяжко. В уме говорил тут даже я со своим стажем не выкрутился бы))))
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Vlad1m1r
Сантос мог бить пенальти?
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Igorrr
Это не ошибка
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Ебздрогыч
Интересно, а когда примут закон, что пенальти в ворота Зенита является дискредитацией российского футбола? Ну чтобы ни у кого вопросов ненужных не возникало
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Алексей Ненахов
Ответ damondiamond
почему при представлении арбитров перед началом матча не показывают ту самую монетку, которую подкидывают судьи при принятии решения?
Сейчас на часы оповещение приходит , о пополнеем баланса
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Doronya
Тюкавин сам фолил, дождёмся справедливого вердикта судейского комитета, надеюсь ещё дискву дадут на пару матчей за такие выкидоны) он вообще видел сколько бразил стоит?
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avAngard
Николаева как Федотова уберут
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Ебздрогыч
Очень сложно объяснить, почему не назначен пенальти, очень сложно.

Вот тут как раз все очень просто, проще некуда. Потомв что Зенит играл
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Anton Ovi
Связь Кукляка с VAR перехватил Миллер 🤡
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