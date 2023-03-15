«Ошибка Кукуляка не повлияла на результат. Хоть какая‑то справедливость». Экс-судья Николаев о неназначенном пенальти в ворота «Зенита»

считает, что ошибка судьи не повлияла на результат матча «Зенит» – «Динамо»

Матч 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» закончился победой бело-голубых в серии пенальти. На 63-й минуте Константин Тюкавин упал в штрафной площади «Зенита» после контакта с Клаудиньо. Главный арбитр Евгений Кукуляк проверил эпизод с помощью ВАР, но решил не назначать пенальти.

«Есть определенный осадок. На мой взгляд, это несложный для восприятия момент. Если мы посмотрим позицию арбитра, который находится в идеальной позиции, видит этот момент, его никто не перекрывает. Даже без ВАР, когда его не было, такие моменты были просты.

Кто первый на мяче, кто первый играет в мяч. Если первый нападающий, а защитник попадает вместо мяча по ноге, то о чем тут говорить. Объяснить, почему после просмотра ВАР арбитр в такой ситуации должен сам принимать решение.

А уж если он после просмотра не назначает 11‑метровый удар, то настроение не очень приятное. Ошибка не повлияла на конечный результат. В этом есть хоть какая‑то справедливость. Очень сложно объяснить, почему не назначен пенальти, очень сложно», – сказал бывший арбитр ФИФА.

Экс-судья Николаев о фоле на Тюкавине: «Это пенальти, классический момент. Нападающий «Динамо» первый на мяче, игрок «Зенита» попал ему по икроножной»

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