Йоканович о неназначенном пенальти: «Странная ситуация, подобные решения не красят российский футбол»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Славиша Йоканович Краснодар Клаудиньо Чемпионат.com Евгений Кукуляк Константин Тюкавин Футбол

Славиша Йоканович поставил под сомнение решение судьи не дать пенальти в ворота «Зенита».

На 62-й минуте матча Фонбет Кубка России полузащитник петербуржцев Клаудиньо, пытаясь выбить мяч из своей штрафной, попал по ноге форварда «Динамо» Константина Тюкавина, и тот упал на газон.

Главный судья Евгений Кукуляк проконсультировался с видеоассистентом, посмотрел повтор и на 67-й минуте принял решение не назначать одиннадцатиметровый. 

«Этот вопрос не для меня. Я уже говорил об этом после «Краснодара». Там тоже был странный момент, когда второй мяч был забит из офсайда. В таком случае рефери нужно иметь степень ответственности за решения. Это в их компетенции.

Да, ситуация странная. Но это могут разбирать специальные комитеты. Они разбирают моменты. Подобные решения не красят российский футбол», – сказал главный тренер «Динамо».

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10 комментариев

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nugoboss
Только все болтают а результат по улучшению ноль, неужели никогда не изменится гнилая система.
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57s6w79qhh
Мужик молодец. Очень прилично высказался.
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бесдомный понь
Выход простой, убрать Газпром из профессионального спорта, пусть остаются в социальной сфере, развивают детский и оздоровительный спорт.
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Алексей Елистратов
Ответ Рихард Вагнер
Понравилось, как Йоканович искренне начал ржать с решения кукуляка)
Ничего, щас пройдет денек и опять болельщики зенита вернутся и будут ржать дальше над всеми московскими командами.
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Юрий Кечко
Ответ ДМ-1чемпион
Такое ощущение, что после того как судей перестали пускать в Европу судить, они тупо стали брать деньги и играть на ставках! Ничем другим объяснить беспредел Кукуляка невозможно. Его 100% "зенит" зарядил перед матчем!
Зачем ставки то))) просто брать деньги вполне достаточно , рисковать ещё )))
+3
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+2
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Генадий Филимонов
Нашим чинушам все равно на этот футбол.
Это просто хороший способ, чтобы отмывать бабло.
ФанАйди, ручные судейки, РФС из ГАЗПРОМА.

Не мешайте дядям зарабатывать.
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ДМ-1чемпион
Такое ощущение, что после того как судей перестали пускать в Европу судить, они тупо стали брать деньги и играть на ставках! Ничем другим объяснить беспредел Кукуляка невозможно. Его 100% "зенит" зарядил перед матчем!
+11
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Twinbro
Российский футбол не красит сбголубое лобби)
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Иван Павлов
Второй матч подряд явная ошибка судей в пользу соперников Динамо. Не утверждаю, что системно засуживают, но сам факт неприятный.

А команде - спасибо, не ожидал. В концовке основного времени могли вырывать победу, но Груля попал в штангу, а Макаров вместо паса на свободного Грулёва решил пробить сам в Васютина.

Существенная разница между сегодняшним матчем и игрой против Зенита в первом круге чемпионата, где была полнейшая безнадёга.
+19
-4
+15
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Рихард Вагнер
Понравилось, как Йоканович искренне начал ржать с решения кукуляка)
+58
0
+58
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