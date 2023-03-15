Йоканович о неназначенном пенальти: «Странная ситуация, подобные решения не красят российский футбол»

поставил под сомнение решение судьи не дать пенальти в ворота « ».

На 62-й минуте матча Фонбет Кубка России полузащитник петербуржцев , пытаясь выбить мяч из своей штрафной, попал по ноге форварда «Динамо» , и тот упал на газон.

Главный судья Евгений Кукуляк проконсультировался с видеоассистентом, посмотрел повтор и на 67-й минуте принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

«Этот вопрос не для меня. Я уже говорил об этом после « ». Там тоже был странный момент, когда второй мяч был забит из офсайда. В таком случае рефери нужно иметь степень ответственности за решения. Это в их компетенции.

Да, ситуация странная. Но это могут разбирать специальные комитеты. Они разбирают моменты. Подобные решения не красят российский футбол», – сказал главный тренер «Динамо».

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