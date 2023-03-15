Йоканович о неназначенном пенальти: «Странная ситуация, подобные решения не красят российский футбол»
Славиша Йоканович поставил под сомнение решение судьи не дать пенальти в ворота «Зенита».
На 62-й минуте матча Фонбет Кубка России полузащитник петербуржцев Клаудиньо, пытаясь выбить мяч из своей штрафной, попал по ноге форварда «Динамо» Константина Тюкавина, и тот упал на газон.
Главный судья Евгений Кукуляк проконсультировался с видеоассистентом, посмотрел повтор и на 67-й минуте принял решение не назначать одиннадцатиметровый.
«Этот вопрос не для меня. Я уже говорил об этом после «Краснодара». Там тоже был странный момент, когда второй мяч был забит из офсайда. В таком случае рефери нужно иметь степень ответственности за решения. Это в их компетенции.
Да, ситуация странная. Но это могут разбирать специальные комитеты. Они разбирают моменты. Подобные решения не красят российский футбол», – сказал главный тренер «Динамо».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Это просто хороший способ, чтобы отмывать бабло.
ФанАйди, ручные судейки, РФС из ГАЗПРОМА.
Не мешайте дядям зарабатывать.
А команде - спасибо, не ожидал. В концовке основного времени могли вырывать победу, но Груля попал в штангу, а Макаров вместо паса на свободного Грулёва решил пробить сам в Васютина.
Существенная разница между сегодняшним матчем и игрой против Зенита в первом круге чемпионата, где была полнейшая безнадёга.