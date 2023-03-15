ЭСК: Любимов верно засчитал гол Кади «Динамо», а Фролов ошибся, не отменив гол Ланговича «Пари НН»

Решение засчитать победный гол «Краснодара» в ворота « » (3:1) признано ЭСК верным.

Экспертно-судейская комиссия не обнаружила ошибок в действиях Артема Любимова, главного судьи игры 19-го тура Мир РПЛ.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что в момент удара по воротам игроком атакующей команды «Краснодар» №20 Кади Борхесом его партнер по команде №90 Дэвид Мозес, находящийся за линией вне игры, по мнению всех членов комиссии, не влиял на возможность вратаря играть в мяч, так как он не находился на линии обзора вратаря, который видел момент удара, не делал попыток сыграть в мяч, который летел по высокой траектории в дальний от вратаря угол ворот.

Комиссия считает, что линию обзора вратарю в момент удара соперником по воротам перекрывали партнеры вратаря №6 и №17 , что и повлияло на возможность вратаря своевременно среагировать на этот удар. В связи с этим комиссия единогласно поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот», – говорится в решении.

«Пари НН» обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть действия судьи Антона Фролова в двух эпизодах матча против « » (1:2).

«1. Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Пари НН» на 55-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Ростов» №55 вел единоборство за верховой мяч с вратарем команды «Пари НН» №13 в площади ворот с нарушением правил, так как он повлиял на возможность вратаря отбить мяч, совершив контакт с его вытянутой рукой. Комиссия единогласно считает, что судье следовало отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды « ».

2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар и не удалил с поля игрока команды «Ростов» №28 Чернова Евгения на 78-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Ростов» №28 вел единоборство за мяч с игроком атакующей команды «Пари НН» №99 без нарушения правил, так как оба игрока тянулись к мячу, не сыграв в него, а физический контакт между ними был ненаказуемым и находился в рамках допустимых единоборств. По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», – отмечается в сообщении.

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