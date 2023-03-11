Йоканович про 1:3 с «Краснодаром»: «Очевидный офсайд при 2-м голе. «Динамо» до удаления играло хорошо»

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Славиша Йоканович Владимир Ивич Краснодар Матч ТВ Вячеслав Грулев Муми Нгамале Артем Любимов Ярослав Гладышев Футбол

Тренер «Динамо» после проигрыша «Краснодару» указал на ошибку судьи Артема Любимова.

– До красной карточки мы достаточно хорошо играли и создавали большое количество опасных моментов. Даже после удаления было несколько опасных подходов, но, к сожалению, победить не удалось.

– После удаления Муми Нгамале вы сделали замену в атаку.

– Если говорить по замене, ушедший с поля Ярослав Гладышев сделал хорошую работу. Мы меняли игрока по позиции и ожидали от Вячеслава Грулева больше энергии, но этого не произошло.

Если говорить о втором голе, с моей точки зрения, очевидно, что игрок «Краснодара» был в офсайде. Конечно, я не судья и не могу компетентно ответить, но, на мой взгляд, это офсайд.

– Знаете ли вы сербского тренера «Краснодара» Владимир Ивича?

– Мы разговаривали перед игрой. Он один из самых талантливых молодых сербских тренеров. Я думаю, его ждет успех вместе с «Краснодаром», – сказал Славиша Йоканович.

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15 комментариев

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An Kr
Ответ Никитос Семикоз
так а что браво? человеку мешают и забивается гол из-за нарушения. ты правда думаешь, что Шунину мешал игрок и он ничего не сказал? Это самый главный критерий, абсолютно точно
Просто когда апелляции и игроки получают желтые, сразу говорят, а зачем апелировать есть же ВАР, там разберутся.
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Никитос Семикоз
Ответ An Kr
Вот это "Шунин не аппелировал" это конечно браво. Самый глупый аргумент. Если бы игрок Краснодаоа был в районе штанги, любой, тогда согласен. Но тут не важно, он прямо на линии удара.
так а что браво? человеку мешают и забивается гол из-за нарушения. ты правда думаешь, что Шунину мешал игрок и он ничего не сказал? Это самый главный критерий, абсолютно точно
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An Kr
Ответ stee
Краснодарец в стороне на 1,5 метра от линии между Кади и Шуниным. Но вратарю действительно перекрывали обзор, это были 2 своих защитника. К новости прикреплено видео, там в повторе со второй камеры хорошо момент показан.
И не такие отменяли. Даже в ЛЧ.
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инок
Тревожно за моральное состояние Динамо. Впереди Зенит, игра с непобедимым Уралом у них дома, с обозленным Сочи Бердыева, со Спартаком... Посмотрим как Йоканович будет держать удар.
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An Kr
Ответ Никитос Семикоз
сложно в том, что по факту непонятно мешал он или нет. он стоял на прям на линии удара, то есть и момент удара и весь полет Шунин видел. И самый главный момент, Шунин не аппелировал к арбитру, это главный критерий того что ему никто не мешал
Вот это "Шунин не аппелировал" это конечно браво. Самый глупый аргумент. Если бы игрок Краснодаоа был в районе штанги, любой, тогда согласен. Но тут не важно, он прямо на линии удара.
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Никитос Семикоз
Ответ An Kr
Что сложного? Игрок на линии удара перед вратарём. Что тут сложного?
сложно в том, что по факту непонятно мешал он или нет. он стоял на прям на линии удара, то есть и момент удара и весь полет Шунин видел. И самый главный момент, Шунин не аппелировал к арбитру, это главный критерий того что ему никто не мешал
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stee
Ответ An Kr
Что сложного? Игрок на линии удара перед вратарём. Что тут сложного?
Краснодарец в стороне на 1,5 метра от линии между Кади и Шуниным. Но вратарю действительно перекрывали обзор, это были 2 своих защитника. К новости прикреплено видео, там в повторе со второй камеры хорошо момент показан.
0
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Bill Gates
Ответ Diablosax
Момент сложный, но в том то и дело, что не очевидный. Мнения и в студии матч премьер после матча разделились и по комментам в сетях. Могли как не засчитать, так и засчитать. Хоть монетку кидай, потому что обе стороны будут правы)
Мнения разделились потому что болельщики есть не только у Динамо :-) А по факту чистый оффсайд. У Динамо не засчитали гол Захаряна за куда меньшее помеху вратарю Смоловым.
+3
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+3
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Esgarot
Интересно где-нибудь в Фулхэме или в Уотфорде не освободилась вакансия в школе физкультуру преподавать? А то мало ли там обыскались уже, а тут отличная кандидатура пропадает...
+4
0
+4
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Hunt13
не было осайда. вратарь был закрыт своими игроками. Игрок краснодара не мешал обзору
+5
-2
+3
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skorpy55
Вроде что то сказал, а так и ничего не сказал......
Было время на подготовку море, а он только полностью развалил команду, и где это мы сегодня хорошо играли?
+3
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+3
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An Kr
Ответ Diablosax
Момент сложный, но в том то и дело, что не очевидный. Мнения и в студии матч премьер после матча разделились и по комментам в сетях. Могли как не засчитать, так и засчитать. Хоть монетку кидай, потому что обе стороны будут правы)
Что сложного? Игрок на линии удара перед вратарём. Что тут сложного?
+8
0
+8
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гога11
Можно сказать что Йоканович не оправдал надежд, это стало ясно по началу сезона, когда Динамо было худшим по многим показателям. Хороший состав, но играет на 20% от своих возможностей. Ну а сегодня судейка помог конечно Краснодару.
+10
-1
+9
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argentina10
Динамо не до удаления, а до Йокановича играло хорошо....нечего личного, факт..
+18
0
+18
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Diablosax
Момент сложный, но в том то и дело, что не очевидный. Мнения и в студии матч премьер после матча разделились и по комментам в сетях. Могли как не засчитать, так и засчитать. Хоть монетку кидай, потому что обе стороны будут правы)
+2
-2
0
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