Йоканович про 1:3 с «Краснодаром»: «Очевидный офсайд при 2-м голе. «Динамо» до удаления играло хорошо»
Тренер «Динамо» после проигрыша «Краснодару» указал на ошибку судьи Артема Любимова.
– До красной карточки мы достаточно хорошо играли и создавали большое количество опасных моментов. Даже после удаления было несколько опасных подходов, но, к сожалению, победить не удалось.
– После удаления Муми Нгамале вы сделали замену в атаку.
– Если говорить по замене, ушедший с поля Ярослав Гладышев сделал хорошую работу. Мы меняли игрока по позиции и ожидали от Вячеслава Грулева больше энергии, но этого не произошло.
Если говорить о втором голе, с моей точки зрения, очевидно, что игрок «Краснодара» был в офсайде. Конечно, я не судья и не могу компетентно ответить, но, на мой взгляд, это офсайд.
– Знаете ли вы сербского тренера «Краснодара» Владимир Ивича?
– Мы разговаривали перед игрой. Он один из самых талантливых молодых сербских тренеров. Я думаю, его ждет успех вместе с «Краснодаром», – сказал Славиша Йоканович.
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