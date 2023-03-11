Йоканович про 1:3 с «Краснодаром»: «Очевидный офсайд при 2-м голе. «Динамо» до удаления играло хорошо»

Тренер « » после проигрыша « » указал на ошибку судьи Артема Любимова.

– До красной карточки мы достаточно хорошо играли и создавали большое количество опасных моментов. Даже после удаления было несколько опасных подходов, но, к сожалению, победить не удалось.

– После удаления вы сделали замену в атаку.

– Если говорить по замене, ушедший с поля сделал хорошую работу. Мы меняли игрока по позиции и ожидали от больше энергии, но этого не произошло.

Если говорить о втором голе, с моей точки зрения, очевидно, что игрок «Краснодара» был в офсайде. Конечно, я не судья и не могу компетентно ответить, но, на мой взгляд, это офсайд.

– Знаете ли вы сербского тренера «Краснодара» Владимир Ивича?

– Мы разговаривали перед игрой. Он один из самых талантливых молодых сербских тренеров. Я думаю, его ждет успех вместе с «Краснодаром», – сказал Славиша Йоканович.

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