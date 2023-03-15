Экс-судья Николаев о фоле на Тюкавине: «Это пенальти, классический момент. Нападающий «Динамо» первый на мяче, игрок «Зенита» попал ему по икроножной»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва Алексей Николаев видеоповторы Матч ТВ Клаудиньо Евгений Кукуляк Константин Тюкавин Футбол

Алексей Николаев считает, что за фол на Константине Тюкавине нужно было назначить пенальти.

Матч 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» закончился победой бело-голубых в серии пенальти. На 63-й минуте Константин Тюкавин упал в штрафной площади Зенита» после контакта с Клаудиньо. Главный арбитр Евгений Кукуляк проверил эпизод с помощью ВАР, но решил не назначать пенальти.

«Момент довольно интересный. Таких моментов происходило много у нас в чемпионате. Классический момент: кто первый играет в мяч и кто не успевает?

На мой взгляд, нападающий «Динамо» первый на мяче, а игрок «Зенита» не успевает сыграть в мяч и попадает по икроножной мышце футболисту «Динамо». На мой взгляд, это нарушение правил – одиннадцатиметровый удар», – сказал бывший арбитр ФИФА.

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126 комментариев

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Игорь Политов
Ответ Владислав88
Я смотрел, что мы мне рассказываешь. Очередные позор имени Семака. Но судейскле шапито это вообще что-то с чем-то. Если была задача протащить Зенит, то судьи об делались по полной. Если бы задача окончательно обгадить реноме Зенита, то судьисблесклм справились.
Так почту для скринов дашь или собственными глазами все видел?)))
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Chakki
Ответ evil
да какая разница, всё равно вышвырнули наш зенит
Миллер не доплатил за поднос))
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Владислав88
Ответ justbored
Стопроцентность пенальти меня не убедила, кстати. Но я поначалу думал это в штрафной Динамо ))
Видимо и садья так подумал 🤣
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nugoboss
Был бы наоборот в сторону Динамо, без сомнения и пенаты был бы, ещё точно удалили бы игрока Динамо. вот так честно и живём.
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ДМ-1чемпион
Интересно, а сколько стоит такое предвзятое судейство Кукуляка в пользу "зенита"!? Это похоже не меньше 100 000 зелёных, если он в прямом эфире на федеральном канале не увидел 100% пенальти в ворота "зенита"! Кукуляк не должен больше судить матчи! Кукуляк не судья, Кукуляк палач!
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Владислав88
Ответ Игорь Политов
Чтец это судьба. Матч батенька смотреть надо ;)
Я смотрел, что мы мне рассказываешь. Очередные позор имени Семака. Но судейскле шапито это вообще что-то с чем-то. Если была задача протащить Зенит, то судьи об делались по полной. Если бы задача окончательно обгадить реноме Зенита, то судьисблесклм справились.
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Игорь Политов
Ответ Игорь Политов
Можешь кинуть почту, пришлю скрины, где на 28 минуте в руке свисток
А на 89 меняют Вендела
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Тайосич
Зенит и Газпром со своими ставленниками развалили российский футбол. Это его главные враги.
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Motoveix
Ответ Злой Руся
Болельщиков Зенита вообще все устраивает , происходящее? Вам самим не стыдно?
Болею за Зенит. Был на 100% уверен, что поставят пенку, потому что никаких поводов НЕ ставить не было. Оправданий нет, просто не вижу, позорище.
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Игорь Политов
Ответ Игорь Политов
Ушли Вендел и Караваеев
Можешь кинуть почту, пришлю скрины, где на 28 минуте в руке свисток
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Chakki
Ответ Vlad1m1r
Николаев больше не будет экспертом на матче)
Динамо молодцы!) Они на их поле возили весь 2 тайм и даже после того как не поставили пенальти играли до конца!!!!
Не помог Миллер со своими деньгами))))))
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Хохломон
Ответ ДМ-1чемпион
Это должен быть последний матч в качестве судьи у Кукуляка! Если он после просмотра ВАР не увидел пенальти, то это значит что он 100% был куплен!
Может, просто у него зрение вдруг пропало на несколько минут?
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Игорь Политов
Ответ Игорь Политов
Вендела
Ушли Вендел и Караваеев
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Игорь Политов
Ответ Владислав88
Я смотрел, так всё и было. А кого заменил Круговой по-твоему??? Первую жёлтую Кузяева лично видел своими глазами.
Вендела
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Дмитрий Керпатенко
Ответ ygcn5c2ty9
Да все видели, что чистый пенальти, ошибки уже чуть ли не в каждом матче, это сильно, конечно
ты про Бакаева?
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Tihonovetskiy
Ответ ДМ-1чемпион
Значит, надо ещё и уголовное дело завести по факту коррупции! Посадить лет на 5.
Хозяина не посадить, не будь наивным. Здесь свои правила поведения.
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rospierdolator
Ответ Андрей Кунцево
Вангую Кукуляку Миллер конверт передал
И после матча назад забрал
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Владислав88
Ответ Игорь Политов
Тут половина не матч смотрела, а сказки читало. То у них у Кузяева две карточки, то Дуглас заменен. Ну или зомбирование высшего класса ;)
Я смотрел, так всё и было. А кого заменил Круговой по-твоему??? Первую жёлтую Кузяева лично видел своими глазами.
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Игорь Политов
Ответ Владислав88
100% пенальти на Тюкавине не поставили. Кузяева после второй жёлтой не удалили. Круговой заменил Сантоса, но Сантос почему-то бил пенальти. Даже среди болельщиков Зенита все а+уении от такого судейства. Всю бригаду после такого пожизненно отстранять надо, кроме судьи ВАР. Это абсолютно профнепригодность. Первый раз в жизни такой цирк видел...
Чтец это судьба. Матч батенька смотреть надо ;)
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Дмитрий Посадский
Ответ Александр Зубков
Кукуляк сегодня не заснёт. Будет думать чтож я Тюкавина не удалил за нырок. Да и Макарова. И добавил всего 7 минут. Хотя Динамо знатно эти 7 минут возили Зенит.
Думаю всё-таки соснёт...
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АГОШКИН Алексей
Ответ freeman123
С последнего повтора который прокручивал на мониторе Кукуляк видно что Клаудиньо убирал ногу что б не было контакта. Но там вообще не 100% пенальти. Так же фол на Бакаеве пенальти, его не дали лишь потому что у него аура спартаковского ныряльщика, фол там был.
Знали кому за ауру мильены платите,теперь терпите)))
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Владислав88
100% пенальти на Тюкавине не поставили.
Кузяева после второй жёлтой не удалили.
Круговой заменил Сантоса, но Сантос почему-то бил пенальти.
Даже среди болельщиков Зенита все а+уении от такого судейства.
Всю бригаду после такого пожизненно отстранять надо, кроме судьи ВАР. Это абсолютно профнепригодность. Первый раз в жизни такой цирк видел...
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bellyashe
Ответ Злой Руся
Болельщиков Зенита вообще все устраивает , происходящее? Вам самим не стыдно?
пенальти был. уровень судейства не устраивает. за что должно быть стыдно?
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Дмитрий Посадский
Ответ Мужик из рекламы
не было пенальти
Ты больной тогда.
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ДМ-1чемпион
Ответ kin
Вот и переигровочка наметилась!)
Скорее техническое поражение "Зенита" со счётом 0-3
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