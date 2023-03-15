Экс-судья Николаев о фоле на Тюкавине: «Это пенальти, классический момент. Нападающий «Динамо» первый на мяче, игрок «Зенита» попал ему по икроножной»

считает, что за фол на нужно было назначить пенальти.

1/4 финала Фонбет Кубка России между « » и «Динамо» закончился победой бело-голубых в серии пенальти. На 63-й минуте Константин Тюкавин упал в штрафной площади Зенита» после контакта с . Главный арбитр Евгений Кукуляк проверил эпизод с помощью ВАР, но решил не назначать пенальти.

«Момент довольно интересный. Таких моментов происходило много у нас в чемпионате. Классический момент: кто первый играет в мяч и кто не успевает?

На мой взгляд, нападающий «Динамо» первый на мяче, а игрок «Зенита» не успевает сыграть в мяч и попадает по икроножной мышце футболисту «Динамо». На мой взгляд, это нарушение правил – одиннадцатиметровый удар», – сказал бывший арбитр ФИФА.

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