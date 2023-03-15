Гаранин о крымских клубах: «Там разруха, но вы видите, что происходит в мире. Люди в Крыму – заложники ситуации. Политики должны общаться и урегулировать»

высказался о влиянии политической ситуации на футбол в Крыму.

– Крымские клубы должны быть включены в чемпионат России?

– Знаете, страшно, что люди – заложники политической ситуации. Там молодые футболисты, которые должны развиваться и кормить свои семьи, не имеют такой возможности. Это самое страшное. Я знаю это по своему опыту. У меня приходил в Тулу из крымского футбола. С людьми, которые его приводили, мы периодически переписываемся. Они говорят, что там футбольная разруха, тем более в детско-юношеском футболе, и это самое страшное. Но вы видите, что происходит в мире. Из-за этого люди в Крыму – заложники ситуации.

Наверное, было бы правильно, чтобы как минимум детско-юношеские команды играли в наших турнирах. Но, наверное, тоже плохо, если это будет большей помехой для скорейшего возвращения нашего футбола на мировую арену, потому что огромная страна остается без большого футбола. Вообще страшно, что такой вопрос встает. Политики должны общаться и урегулировать такие ситуации.

– Почему Хлусевича легко удалось привезти?

– Знаю, что Даньку смогли оформить достаточно быстро, потому что у него еще не было украинского футбольного паспорта. В тот момент уже была проблема перевести футболистов в , но по нему все получилось быстро, – сказал тренер « ».

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