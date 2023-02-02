«Под давлением США немало стран может поступить как Польша. Что будет в УЕФА, тоже неизвестно – даже по завершении СВО это не исчезнет». Гаджиев об Азии

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Сборная Польши по футболу РФС Гаджи Муслимович Гаджиев Азиатская футбольная конфедерация Политика Динамо Махачкала Футбол

Гаджи Гаджиев высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Это настолько сложный вопрос, что однозначного решения нет. Непонятно, нужно оставаться здесь или пойти в Азиатскую конфедерацию футбола. У меня нет понимания, а раз такая ситуация сложилась, то, как говорится, «не зная броду, не суйся в воду». Здесь именно такая ситуация.

Если бы было четкое понимание, что, перейдя в АФК, мы станем полноправными членами, не будет никаких бойкотов. Этого никто не может гарантировать. В Азии немало стран, которые под давлением США могут принять такое решение, как Польша.

Если бы мы точно знали, что мы переходим туда, участвуем в турнирах и, если отберемся, то сыграем на чемпионате мира, тогда, я считаю, нужно переходить. Точно так же неизвестно, что будет в УЕФА. Понятно, что в Европе это не исчезнет даже по завершении СВО.

Действия РФС действительно правильные, и нельзя останавливаться в этом направлении. Одна встреча, удачная, неудачная, вторая, третья, и, может быть, со временем нам удастся восстановить хоть какие-то отношения с европейскими странами», – сказал президент махачкалинского «Динамо».

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5 комментариев

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Мельников Михаил
Ответ terskiy
Да, Левандовскому позвонили из госдепа и цру и приказали отказаться от матча. Все именно так и было. А то все так хотели играть со страной-агрессором.
Как Польша не в смысле "позвонили", а в смысле отказа играть.
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OldRedWhite
Ответ Lxreich7
Ну со США же играют и ничего. В принципе похожая ситуация была 40 лет назад , когда бойкотировали Олимпиаду в СССР под предлогом поддержки борцов за свободу Афганистана , а потом сами же с этими подонками и увязли в войне на 20 лет. Украина им ещё аукнется всплеском насилия и разгулом экстремизма и бандитизма в Европе. Все эти борцы за свободы потом по примеру Бандеры побегут туда , а учитывая бесконтрольную раздачу оружия их ждет вендетта. И ничуть мерзавцев не будет жалко
Это смотря где заканчивать !
Если в Лиссабоне - то отношение в корне изменится!
+1
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Lxreich7
Ответ terskiy
Да, Левандовскому позвонили из госдепа и цру и приказали отказаться от матча. Все именно так и было. А то все так хотели играть со страной-агрессором.
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+2
-11
-9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
terskiy
Да, Левандовскому позвонили из госдепа и цру и приказали отказаться от матча. Все именно так и было. А то все так хотели играть со страной-агрессором.
+25
-6
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
damondiamond
хоть кто-то голову включает во время интервью
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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