«Под давлением США немало стран может поступить как Польша. Что будет в УЕФА, тоже неизвестно – даже по завершении СВО это не исчезнет». Гаджиев об Азии

высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Это настолько сложный вопрос, что однозначного решения нет. Непонятно, нужно оставаться здесь или пойти в Азиатскую конфедерацию футбола. У меня нет понимания, а раз такая ситуация сложилась, то, как говорится, «не зная броду, не суйся в воду». Здесь именно такая ситуация.

Если бы было четкое понимание, что, перейдя в АФК, мы станем полноправными членами, не будет никаких бойкотов. Этого никто не может гарантировать. В Азии немало стран, которые под давлением США могут принять такое решение, как Польша.

Если бы мы точно знали, что мы переходим туда, участвуем в турнирах и, если отберемся, то сыграем на чемпионате мира, тогда, я считаю, нужно переходить. Точно так же неизвестно, что будет в . Понятно, что в Европе это не исчезнет даже по завершении СВО.

Действия РФС действительно правильные, и нельзя останавливаться в этом направлении. Одна встреча, удачная, неудачная, вторая, третья, и, может быть, со временем нам удастся восстановить хоть какие-то отношения с европейскими странами», – сказал президент махачкалинского « ».