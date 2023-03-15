Тухель – в шорт-листе «Реала» на случай ухода Анчелотти в конце сезона. Томас учит испанский

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Томас Тухель Футбол

Томас Тухель может стать тренером «Реала» в случае ухода Карло Анчелотти.

Как пишет Bild, экс-тренер «Чесли» и «ПСЖ» находится в шорт-листе «Мадрида» на случай, если Анчелотти покинет клуб по окончании сезона. Паузу в работе Тухель использует, чтобы выучить испанский. Немец внимательно следит за ситуацией в «Реале».

Отмечается, что после ухода из «Челси» Томас выбрал несколько клубов, в которых готов работать. В его список вошли «Барселона», «Бавария», «Реал», «Атлетико» и «Ювентус».

Напомним, Тухель был уволен из «Челси» в сентябре 2022 года.

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24 комментария

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Yubaba
Ответ hedgehog111
не льстите себе! Ну разве что лучший судейский клуб в истории футбола 🤣🤣🤣
Причем тут барселона? Вроде, в статье речь про Реал
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Goofts
Ответ Jaxongir Shodiev
Это самый топовый вариант. Надеюсь дедушка Фло разобьет копилку и купит всех, кого Тухель попросит. Ну и терпения всем, чтобы не разругались на полпути
Копилка тут не поможет. Тебас строго следит за ФФП. У Мадрида близко к потолку. Пока от Азара и ещё кого не избавиться сложно будет больше 1-2 игроков подписать. Ну может Кросс завершит или Асенсио не продлят, достаточно все сложно
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Усатый КозлоБык ©
Кабзда Чапи и барсучкам 🦣
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Василий Леонов
Нельзя представить более огненную пару, чем Тухель- Перес. Разве что Конте -Перес
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dr. cage
Ответ Владимир Владимирович
Эллардайс в шорт листе Челси на случай ухода Поттера в конце сезона
Тонко))
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Abid_88
Если получится без конфликтов с Пересом , то Реал получит одного из лучших тренеров.
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Дмитрий Калашников
Ответ Jaxongir Shodiev
Это самый топовый вариант. Надеюсь дедушка Фло разобьет копилку и купит всех, кого Тухель попросит. Ну и терпения всем, чтобы не разругались на полпути
Дедушке Фло не нужен системный тренер, он будет скандалить и требовать трансферы, ему нужны покладистые, которые работают с тем что есть, как Зидан , Анчи или таким же будет Рауль!
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Михаил Ханжин
Перес удаляет Ватсапп первым делом после назначения Тухеля
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Jaxongir Shodiev
Это самый топовый вариант. Надеюсь дедушка Фло разобьет копилку и купит всех, кого Тухель попросит. Ну и терпения всем, чтобы не разругались на полпути
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Born is the King
Это ожидаемо. Таких топ тренеров сейчас 1-2 и Тухель сильнейший из них
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Полуэктов Пётр
А Карло надо как раз в Челси, вместо Поттера.
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Владимир Владимирович
Эллардайс в шорт листе Челси на случай ухода Поттера в конце сезона
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Андрей
а то есть он вообще больше не хочет в англию. хм ок
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Syndycate
Отличный вариант, уж лучше чем Поч или Рауль
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hedgehog111
Ответ белошип
Тухель топ тренер Надеюсь после ухода Анчелоти именно немец возглавит лучший клуб в истории футбола)
не льстите себе! Ну разве что лучший судейский клуб в истории футбола 🤣🤣🤣
+4
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ARIGAMI ARIGAMI
Наконец то. Перес, не спи
+3
-2
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Бестрофейник 19/20
Лучший вариант среди свободных
+9
-1
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Данияр Жумабекович
интересный вариант. Тухель хороший футбол ставит
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-1
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DolJun
отличное подписание для реала будет, если так. в идеале было бы увидеть его в баварии, но там и без него все в порядке. тухель - бист.
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dr. cage
Даже если это назначение состоится, то больше двух сезонов бы не поставил на работу Тухеля..

Хотя после рукожопов из ПСЖ и Челси работать с руководством Реала ему понравится.

А самое главное, даже с учётом некой токсичности Тухеля, он все равно на несколько порядков лучше Почетин и Конте...про которых ходили слухи крайние сезоны.
+3
-4
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Фёдор Кузнецов
Не хочу его в Реал, уж слишком токсичный тренер
+4
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белошип
Тухель топ тренер
Надеюсь после ухода Анчелоти именно немец возглавит лучший клуб в истории футбола)
+19
-7
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LIBerly
Хорошая замена. Хочется посмотреть на Реал под руководством Тухеля
+6
-1
+5
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RS7
Можно не надо?
0
-1
-1
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