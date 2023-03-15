Тухель – в шорт-листе «Реала» на случай ухода Анчелотти в конце сезона. Томас учит испанский

может стать тренером « » в случае ухода .

Как пишет Bild, экс-тренер «Чесли» и «ПСЖ» находится в шорт-листе «Мадрида» на случай, если Анчелотти покинет клуб по окончании сезона. Паузу в работе Тухель использует, чтобы выучить испанский. Немец внимательно следит за ситуацией в «Реале».

Отмечается, что после ухода из «Челси» Томас выбрал несколько клубов, в которых готов работать. В его список вошли «Барселона», «Бавария», «Реал», «Атлетико» и «Ювентус».

Напомним, Тухель был уволен из «Челси» в сентябре 2022 года.

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