Тедеев об 1:10 «Ростова» с «Сочи» в 2020-м: «Выигрывая после 1-го тайма 4:1, не стал бы во втором добивать. Половина той команды в молодом возрасте закончила карьеру»

Тедеев об 1:10 «Ростова» с «Сочи» в 2020-м: выигрывая после 1-го тайма 4:1, не стал бы добивать.

Тренер «Акрона» Заур Тедеев вспомнил о поражении «Ростова » от «Сочи » (1:10) в РПЛ в 2020 году.

Из-за ковида за донской клуб в том матче выступали юноши, Тедеев тогда возглавлял молодежную команду «Ростова ».

«Ни в коем случае не могу осуждать тренерский штаб и игроков команды напротив. Тот же Федотов — сильный специалист и хороший человек, у меня нет к нему никаких претензий. Помню и то, как Кокорин абсолютно не радовался, забивая каждый из трех своих голов в том матче.

Могу только сказать, как бы я поступил. Ни при каких обстоятельствах не хотел бы выходить на такой матч и играть против этих пацанов. И, выигрывая после первого тайма 4:1, не стал бы во втором добивать их и делать счет 10:1. Но никаких претензий к соперникам у меня нет.

До сих пор до конца не понимаю, кто во всем этом был виноват, но факт, что на поле у нас не было даже сильнейших футболистов молодежки. Тогда молодые могли играть без контрактов, а чтобы заявить их в РПЛ, нужны были финансовые вложения. Мы брали тех, кто был доступен. Состав формировался ночью перед вылетом, последний игрок был заявлен в 4 утра.

Это один из самых тяжелых дней в моей жизни, а для многих игроков он стал психологическим ударом, причем подействовавшим на них по-разному. Не случайно половина той команды в совсем молодом возрасте закончила игровую карьеру.

Вся эта история говорит о том, насколько хрупка психология юных игроков, как бережно нужно к ним относиться. И не только в таких экстремальных ситуациях. Мы должны иначе подходить к детско-юношескому футболу. И это повлияет на развитие нашего футбола гораздо сильнее, чем любые лимиты», – сказал Тедеев.