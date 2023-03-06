Асенсио готов выслушать предложение «Барселоны». Марко зол на «Реал» и Анчелотти (Diario Sport)

Полузащитник Марко Асенсио допускает переход из « » в «Барселону».

Как сообщает Diario Sport, футболист зол на мадридский клуб и главного тренера из-за того, что в 2023 году проводит на поле мало времени. Так, он был недоволен тем, что итальянский тренер заставил его разминаться более получаса во время игры с «Бетисом» (0:0) 5 марта, но так и не выпустил на поле.

Если раньше предполагалось, что испанец может продлить контракт с нынешней командой, то сейчас он всерьез задумался о том, чтобы покинуть ее в качестве свободного агента летом.

Он готов выслушать предложение «Барселоны», хотя сами каталонцы пока ничего не предпринимали по данному вопросу.

«Блауграна» пока просто следит за ситуацией и не хочет вмешиваться в происходящее. В то же время « » и « » контактировали с окружением Асенсио.

В текущем сезоне полузащитник провел 18 матчей в и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Асенсио может уйти в «Барсу», хотя не особо подходит Хави как вингер. Переходов внутри класико не было уже 16 лет