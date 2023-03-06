Асенсио готов выслушать предложение «Барселоны». Марко зол на «Реал» и Анчелотти (Diario Sport)
Полузащитник Марко Асенсио допускает переход из «Реала» в «Барселону».
Как сообщает Diario Sport, футболист зол на мадридский клуб и главного тренера Карло Анчелотти из-за того, что в 2023 году проводит на поле мало времени. Так, он был недоволен тем, что итальянский тренер заставил его разминаться более получаса во время игры с «Бетисом» (0:0) 5 марта, но так и не выпустил на поле.
Если раньше предполагалось, что испанец может продлить контракт с нынешней командой, то сейчас он всерьез задумался о том, чтобы покинуть ее в качестве свободного агента летом.
Он готов выслушать предложение «Барселоны», хотя сами каталонцы пока ничего не предпринимали по данному вопросу.
«Блауграна» пока просто следит за ситуацией и не хочет вмешиваться в происходящее. В то же время «Арсенал» и «Милан» контактировали с окружением Асенсио.
В текущем сезоне полузащитник провел 18 матчей в Ла Лиге и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Асенсио может уйти в «Барсу», хотя не особо подходит Хави как вингер. Переходов внутри класико не было уже 16 лет
По итогу осенью Иско новый контракт получил.
Мы сделали вид что... Мы сделали вид что вам поверили...
По факту тяжело ждать от Марко большого прогресса. Согласен на контракт игрока ротации - пожалуйста. Нет - выход там.
Плюшевый футболист