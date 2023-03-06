Асенсио готов выслушать предложение «Барселоны». Марко зол на «Реал» и Анчелотти (Diario Sport)

Теги Милан Карло Анчелотти премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Арсенал возможные трансферы Марко Асенсио Футбол

Полузащитник Марко Асенсио допускает переход из «Реала» в «Барселону».

Как сообщает Diario Sport, футболист зол на мадридский клуб и главного тренера Карло Анчелотти из-за того, что в 2023 году проводит на поле мало времени. Так, он был недоволен тем, что итальянский тренер заставил его разминаться более получаса во время игры с «Бетисом» (0:0) 5 марта, но так и не выпустил на поле.

Если раньше предполагалось, что испанец может продлить контракт с нынешней командой, то сейчас он всерьез задумался о том, чтобы покинуть ее в качестве свободного агента летом.

Он готов выслушать предложение «Барселоны», хотя сами каталонцы пока ничего не предпринимали по данному вопросу.

«Блауграна» пока просто следит за ситуацией и не хочет вмешиваться в происходящее. В то же время «Арсенал» и «Милан» контактировали с окружением Асенсио.

В текущем сезоне полузащитник провел 18 матчей в Ла Лиге и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Асенсио может уйти в «Барсу», хотя не особо подходит Хави как вингер. Переходов внутри класико не было уже 16 лет

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62 комментария

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Бронислав Каминский
Ответ almaz___________________
Вроде Реал и Барса подписали что то чтобы не интересоваться игроками друг друга
Переходы свободных агентов не возбраняются
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dr. cage
Ответ ShamilK
Каким методом Иско пользовался? Он первые три года постоянно боролся за место в старте, а этот думает, что Мадрид по определению ему что-то должен. Даже не сравнивай эту деревяшку с Иско
Так весной-летом 2017-го представители Иско, пользуясь тем, что осталось чуть больше года по контракту, начали раскачивать лодку то интересом от Челси, то интересом от Барсы, где как раз уже доигрывал Иньеста..

По итогу осенью Иско новый контракт получил.
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dual
Предложение: забей в свои ворота в ответном матче
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Игорь Удалов
Нафиг он не нужен. Не лучше Феррана, а Ферран так себе товарищ
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Кино Музыка
Все реально. Хороший игрок.
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wodziegg
Тебас же запретил ему, он не в курсе что ли?
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Pamir88
Надеюсь пронесет. Редкий бесполезный брусок.
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kuzishen
Ответ savik-A.M.
Аж бесит "крайние сезоны" - это как по русски понимать , что за дурную моду некоторые взяли , он летчик что-ли
Крайние сезоны - это сезоны, которые во всём виноваты.
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Budabuda
Асенсио это отработанный материал. не нужен он Барсе.
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benjamin92
Ответ Konvicted
да пусть проваливает уже. Будет в Барсе сидеть под Дембелем, а Рафинью толкнут в какой-нибудь мешок из АПЛ за сотку
Почему сразу Челси-то? )
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Совесть Черданцева
Фигу в паралельной вселенной
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Иван Иванов
Последний прямой трансфер из Барселоны в Реал - был переход португальца Луиша фигу ,в него за это кидались чем попало с трибун свиной головой вроде даже ; а вот из Реала в барсу даже не припомню воспитанники кантеры и ла масии вроде играют в противоположных командах .
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benjamin92
Ответ Футбол_это_жизнь
Ну и зачем нам ещё один Торрес?
Торрес может быть ещё спрогрессирует, а этот пассажир даром не нужен
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Дмитрий Гудков
Ответ savik-A.M.
Аж бесит "крайние сезоны" - это как по русски понимать , что за дурную моду некоторые взяли , он летчик что-ли
Перестаньте, у человека фундаментал такой хрупкий. Ему слово последний скажешь и всё, машину надо будет вызывать
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Ван Гал
Ой зря
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Rio (BLR)
все это агентские игры.
Мы сделали вид что... Мы сделали вид что вам поверили...
По факту тяжело ждать от Марко большого прогресса. Согласен на контракт игрока ротации - пожалуйста. Нет - выход там.
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Vinnipukh Vinni
Ответ almaz___________________
Вроде Реал и Барса подписали что то чтобы не интересоваться игроками друг друга
Летом он будет свободным агентом.
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almaz___________________
Вроде Реал и Барса подписали что то чтобы не интересоваться игроками друг друга
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faaakkkeee
В Арсенал? Спасибо, не надо, был уже такой же бесполезный Себальос.
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Вячеслав Новиков
Не нужно нам такого счастья, надеюсь руководство примет мудрое решение
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Syndycate
В итоге будет играть в каком-нибудь Бетисе, за 2-3 млн, удачи)
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Tpy6kaMerlina
А нужен он Барсе? Уверен, что нет
Плюшевый футболист
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ShamilK
Ответ dr. cage
Очень нравится Асенсио, но виноват он сам.. Крайние сезоны у него номинально в конкурентах были мёртвый Бэйл и примитивный Васкес (если в сравнении с Марко).. Но Асенсио показывал такую игру, что и Зидан, и Анчи предпочитали использовать на правом фланге левофлангового Родриго и центрального полузащитника Вальверде.. Очень красноречивый момент.. Более того, вместо того, чтобы на тренировках доказывать свое право на основу, он через дружков-журналистов разгоняет темы, то с переходом в ПСЖ в последний день трансферного окна, когда как все были в курсе, что до последнего ПСЖ работал по Зиешу, то вот эти разговоры о Барсе, уже не в первый раз.. К слову, таким же методом пользовался Иско.. Многие говорят, что в Реале плохо относятся к испанцам.. Но что делать клубу, если многие из местных игроков частенько гнут пальцы по поводу и без? В этом плане куда больше импонирует Начо и Себальос..
Каким методом Иско пользовался? Он первые три года постоянно боролся за место в старте, а этот думает, что Мадрид по определению ему что-то должен. Даже не сравнивай эту деревяшку с Иско
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Alan Dutch
Его кажется хочет Хави и я всегда за то , чтобы руководство поддерживало тренера, но бывают и исключения, если вспомнить, то Торреса купили по его желанию, и ещё Хави сильно хотел купить Морату, а сейчас Асенсио, то к трансферным целям Хави возникают большие вопросы, был бы хорош Асенсио, то играл бы в основе, но на его позиции играют либо полузащитник Вальверде, либо левофланговый Родриго, но только не он, Барсе он точно не нужен
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ShamilK
Пусть катится. Уже второй год шантажирует клуб Барселоной, но всем понятно, что он пытается выбить контракт. Такое дерево Барсе уж точно не нужно
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