«Реал» переключился на Далота после ухода Канселу в «Баварию». Защитник «МЮ» оценен в 32 млн евро

Теги Бавария Карло Анчелотти Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Жоау Канселу Диогу Далот Футбол

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот может продолжить карьеру в Испании.

По данным As, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хотел видеть в своей команде Жоау Канселу, но тот перешел из «Манчестер Сити» в «Баварию» на правах аренды с опцией выкупа. Сейчас мадридцы следят за Далотом, еще не продлившим с «МЮ» контракт.

Текущее соглашение Диогу рассчитано до 2024 года, и «Реал» может или попытаться купить футболиста ближайшим летом за сумму ниже рыночной стоимости (32 млн евро), или попробовать подписать его в качестве свободного агента спустя год.

В текущем сезоне Далот провел 16 матчей в АПЛ и отдал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Val Smith
Ответ Ильяс Базаров
Он для своего возраста играл неплохо. Просто скорее всего не поверил, что сможет навязать конкуренцию Карвахалю. Кто знал, что последний так быстро и рано сдуется.
Какими гарантий основы хотел, а ему их не давали. Ну и насыпали в ПСЖ больше наверное. Текущего Карвахаля думаю он посадил бы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
red hikkikomori
Ответ Андрей Хенто
Карвахаль, но испанец чаще травмирован, чем выступает в последнее время. И универсал Начо, Васкес также может сыграть на этой позиции.
Точно, забыл про Карвахаля. Про Начо и Васкеса ничего сказать не могу, а Менди это бревно бревнейшее просто, удивляет что он в Реале
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Искандер Нагимов
Если бы хотели то подписали бы Канселу. Пересу только бразильцы нужны на все позиции
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nagatomo
Диас, Далот.. может Реалу еще Азара и Мариано продлить, трансферы вау
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Даценко
Ответ Александр Мартынов
Просто не надо было продавать Хакими и такой проблемы бы вообще не существовало
Да,всегда задавался этим вопросом
Почему продали хакими
Но там вроде и конфликт с Зиданом был,и год ковидный,терпели убытки , нужно было продавать
Как-то так
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dr. cage
Ответ ZamoRano
Братишка, жди массового разбана, Батя вернётся с основного акка🤣👍
😁👍
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
f1ngaz
Такое дно в Мадриде? Смешнище , а не новость.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кентуки
Если он в мю не нужен тогда на...га он в Реал нужен!?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nickolay Lyskov
Ответ DolJun
ну или далот за деньги
60 тысяч рублей за быстроногого Абелардо в Газмяс выглядят не так смешно, как 65 лямов не рублей за Кукарелью.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ильяс Базаров
Ответ Val Smith
Ложка полезна к обеду, в свое время ни он ни Тео не заиграли.
Он для своего возраста играл неплохо. Просто скорее всего не поверил, что сможет навязать конкуренцию Карвахалю. Кто знал, что последний так быстро и рано сдуется.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
grek087
Ответ Андрей Хенто
При всем уважении к Далоту, но это не тот игрок, который нужен Мадриду.
Он очень хорошо играет. В Реале будет одним из лучших в мире
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Nickolay Lyskov
Смешнее Кукурельи за 65 может быть только Кукурелья за 66.
ну или далот за деньги
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LosBlancos
Ответ Nickolay Lyskov
Смешнее Кукурельи за 65 может быть только Кукурелья за 66.
фофана за 80)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nickolay Lyskov
Ответ DolJun
далот за 32 это смешнее чем кукурелья за 65
Смешнее Кукурельи за 65 может быть только Кукурелья за 66.
+31
-1
+30
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Val Smith
Ответ Александр Мартынов
Просто не надо было продавать Хакими и такой проблемы бы вообще не существовало
Ложка полезна к обеду, в свое время ни он ни Тео не заиграли.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
deadjoker
Пару лет назад не знали кому сплавить а уже реал.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dr. cage
Ответ Александр Мартынов
Просто не надо было продавать Хакими и такой проблемы бы вообще не существовало
Если бы Реал после пандемийных убытков не продал Хакими и Регилона, то сейчас бы как Барса побирался прыгая по рычагам..
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Ответ red hikkikomori
А кто у них справа, Менди? Ну Далот точно лучше
Карвахаль, но испанец чаще травмирован, чем выступает в последнее время. И универсал Начо, Васкес также может сыграть на этой позиции.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZamoRano
Ответ dr. cage
Иногда мне кажется, что под твоим никнеймом скрывается старина Боярин Мясоедов.. Он в таком же стиле троллил на сайте. Но лет 7-8 назад как то пропал после очередного бана от каталонских стукачков)
Братишка, жди массового разбана, Батя вернётся с основного акка🤣👍
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Новиков
Далот гораздо слабее Канселу.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
далот за 32 это смешнее чем кукурелья за 65
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dr. cage
Ответ ZamoRano
Утка, это дерево не нужно. Можно бесплатно взять на банку, если маню на год переименует свой стадион в Финт Редондо.
Иногда мне кажется, что под твоим никнеймом скрывается старина Боярин Мясоедов..

Он в таком же стиле троллил на сайте. Но лет 7-8 назад как то пропал после очередного бана от каталонских стукачков)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Мартынов
Просто не надо было продавать Хакими и такой проблемы бы вообще не существовало
+39
-3
+36
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
red hikkikomori
А кто у них справа, Менди? Ну Далот точно лучше
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GerbertS
реал такое не покупает уже лет 10, откуда такие слухи???? что за бред. и канселу не взяли, хотя его предлагали в мадрид. берут сейчас только молодых или звезд.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий