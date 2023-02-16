Защитник « » может продолжить карьеру в Испании.

По данным As, главный тренер « » Карло Анчелотти хотел видеть в своей команде Жоау Канселу, но тот перешел из «Манчестер Сити» в «Баварию» на правах аренды с опцией выкупа. Сейчас мадридцы следят за Далотом, еще не продлившим с «МЮ» контракт.

Текущее соглашение Диогу рассчитано до 2024 года, и «Реал» может или попытаться купить футболиста ближайшим летом за сумму ниже рыночной стоимости (32 млн евро), или попробовать подписать его в качестве свободного агента спустя год.

В текущем сезоне Далот провел 16 матчей в АПЛ и отдал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.