Фабиньо: «Реал» чует запах крови, и все ждут их прохода. Но у «Ливерпуля» есть хороший опыт – с «Барсой» в 2019-м»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Фабиньо Винисиус Жуниор Футбол

Хавбек «Ливерпуля» Фабиньо считает, что «Реал» в Лиге чемпионов чует запах крови соперника.

15 марта в Мадриде состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре «красные» дома проиграли со счетом 2:5.

– Нам нужно сохранять хладнокровие. Мы сделаем все, чтобы получить удовольствие от игры, посмотрим, сможем ли мы добраться до дополнительного времени или даже забить больше и выбить «Реал». Это действительно сложно, нам нужно играть умно.

– Что скажете о Винисиусе Жуниоре?

– Он переживает потрясающее время в карьере. Вини – один из главных игроков «Реала». В первом матче он показал, почему он находится на таком уровне, особенно в случае с первым голом. Остановить его – это трудная задача.

«Реал» чует запах крови. Если дать им возможность, они пойдут и забьют. Это мы и увидели в первом матче. Нам нужно извлечь урок из этого и стараться играть менее открыто.

Сейчас нам нечего терять – все ждут победы и прохода дальше от «Реала». Но у нас есть ответственность – мы играем за «Ливерпуль». У этой команды и футболистов есть хороший опыт, например, с «Барселоной» в 2019 году, когда удалось изменить исход противостояния [после поражения 0:3]. Мы знаем, что это возможно, – сказал Фабиньо.

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«Реал» против «Ливерпуля» в Мадриде. Кто выйдет в 1/4 Лиги чемпионов?
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36 комментариев

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suzok
Ответ Umar Yunuszoda
Реал не фифаселона чтобы проиграл 8:2
Умари кунте
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suzok
Ответ Umar Yunuszoda
У Реал отличе от фифаселона есть яйца Лига Чемпионов это лига Реал
Кутокзода умар эксперт болшой
0
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Umar Yunuszoda
У Реал отличе от фифаселона есть яйца
Лига Чемпионов это лига Реал
0
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Umar Yunuszoda
Ответ Vlad
Реал должен пройти, а потом в 1/4 финале раскатать в газон сосисочников и пивоваров. Притом 8:0, ну на худой конец 8:2. Хотелось бы чтоб Баварию выкинул Реал из турнира. Многим противна она, даже более чем Реал
Реал не фифаселона чтобы проиграл 8:2
0
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Арман Мартиросян
Ответ Егор Крид58
в той игре Ливерпулю везло, забили все что было, а барса не одного момента не реализовал
Про первую игру что скажешь?
0
0
0
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Михаил Ярец
Ответ BSADNIK
2022 год Реал 0:4 Барса....
тебе про ЛЧ говорят , а не ла Лигу.Реал в лч как рыба в воде.
+1
-1
0
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Vlad
Реал должен пройти, а потом в 1/4 финале раскатать в газон сосисочников и пивоваров. Притом 8:0, ну на худой конец 8:2. Хотелось бы чтоб Баварию выкинул Реал из турнира. Многим противна она, даже более чем Реал
+1
-1
0
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Filipp Gorski
ОРИГИ)) да все помним
+4
0
+4
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Александра Александрова
Да не дадут вам судьи , успокойся )) судя по судейству в перовом матче ,кабинету уже приготовили очередной кубок кашшаи !
0
-4
-4
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Green grass
Ответ Егор Крид58
в той игре Ливерпулю везло, забили все что было, а барса не одного момента не реализовал
Везло барсе в первой игре
+7
-3
+4
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Temp LC
Салах бежит писать, что месть ещё незакончена и в ответном матче мы отомстим Реалу за всё предыдущие поражения.
0
0
0
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BSADNIK
Ответ Егор Крид58
Фабиньо вроде играл за Реал и говорит такие глупости, кто когда нибудь выиграл 0:4 у Реала на Бернабеу? верно Никто
2022 год Реал 0:4 Барса....
+3
-3
0
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Silent Mode
Ответ Egobrain
и во всех этих случаях Реал проходил дальше, а их обидчики досматривали ЛЧ по телевизору
Делаем вид, что в матче с Ювентусом Васкес не симулировал
+1
-3
-2
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Key'Dzhin
Ответ Егор Крид58
Фабиньо вроде играл за Реал и говорит такие глупости, кто когда нибудь выиграл 0:4 у Реала на Бернабеу? верно Никто
Ну 4 0 да, а вот 6 2 припоминаю
+12
-2
+10
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John Brown
Опыт с Барсой есть у половины клубов ЛЧ...их Матчи ЛЧ можно смотреть и на порнхубе.
+6
-3
+3
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Заяцволк
Всё нормэ, наш Ливерпуль уже обыгрывал их 4:0, наш Стивен дублем стрелял, а теперь наш Джордан вместо него, придётся повторять
0
-2
-2
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Morrigane
Ответ Iamliam
Только тогда Ливерпуль на Энфилде отыгрывался, то есть сработала магия домашней арены в том числе. Сейчас такого фактора нет. Вообще непонятно за счет чего Ливерпуль может пройти Реал: защищаются хуже, впереди тоже нет какой-то атакующей супермощи. Да и слишком много отыгрывать, Реал такое не прощает.
Почему-то вспоминается матч между Реалом и Баварией лет 8 назад, могу ошибаться, когда Реал на СБ победил 1:0, а потом на АА вынес 4:0. Думаю,подобных примеров много достаточно, тем более на СБ Реал нередко чудит
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Нефанатик
У Реала в отличии от Барсы есть яйца
+4
-2
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Egobrain
Ответ Camp_Nou
Ну Реал за последние годы в ЛЧ трижды горел в 3 мяча на СБ: ЦСКА, Ювентус в 2018 и Челси в прошлом году. В последних двух случаях правда Реалу это не помешало, но было близко. Ливерпулю как раз эта победа в 3 мяча и нужна.
и во всех этих случаях Реал проходил дальше, а их обидчики досматривали ЛЧ по телевизору
+2
0
+2
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Camp_Nou
Ну Реал за последние годы в ЛЧ трижды горел в 3 мяча на СБ: ЦСКА, Ювентус в 2018 и Челси в прошлом году. В последних двух случаях правда Реалу это не помешало, но
было близко. Ливерпулю как раз эта победа в 3 мяча и нужна.
0
-1
-1
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Егор Крид58
Фабиньо вроде играл за Реал и говорит такие глупости, кто когда нибудь выиграл 0:4 у Реала на Бернабеу? верно Никто
0
-1
-1
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Iamliam
Только тогда Ливерпуль на Энфилде отыгрывался, то есть сработала магия домашней арены в том числе. Сейчас такого фактора нет.
Вообще непонятно за счет чего Ливерпуль может пройти Реал: защищаются хуже, впереди тоже нет какой-то атакующей супермощи. Да и слишком много отыгрывать, Реал такое не прощает.
0
0
0
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Yri Yrov
Ответ udiekemen
Дома было такое) но на выезде...на Сантьяго Бернабеу) вряд-ли получится
если все фаны Ливерпуля захватят Бернабеу то создатут атмосферу дома
0
-1
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Yri Yrov
Ответ therealgreenman
Тогда с Барсой вы это сделали на Энфилде, а тут с вами такое же сделали на Энфилде, сомневаюсь что Реал даст отыграть такую фору, что что но сбить темп игры Реал умеет…
без Салаха Фирмино сделали , забыл отметить
+14
-1
+13
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NottinghamForest79
в финале 2022 долж был побеждать ливер.. было 8 ударов в створ у них а у реала 4.. но почему- то реал ЛЧ взял
+1
-2
-1
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