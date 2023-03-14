Фабиньо: «Реал» чует запах крови, и все ждут их прохода. Но у «Ливерпуля» есть хороший опыт – с «Барсой» в 2019-м»

Хавбек « » Фабиньо считает, что «Реал» в чует запах крови соперника.

15 марта в Мадриде состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре «красные» дома проиграли со счетом 2:5.

– Нам нужно сохранять хладнокровие. Мы сделаем все, чтобы получить удовольствие от игры, посмотрим, сможем ли мы добраться до дополнительного времени или даже забить больше и выбить «Реал». Это действительно сложно, нам нужно играть умно.

– Что скажете о ?

– Он переживает потрясающее время в карьере. Вини – один из главных игроков «Реала». В первом матче он показал, почему он находится на таком уровне, особенно в случае с первым голом. Остановить его – это трудная задача.

«Реал» чует запах крови. Если дать им возможность, они пойдут и забьют. Это мы и увидели в первом матче. Нам нужно извлечь урок из этого и стараться играть менее открыто.

Сейчас нам нечего терять – все ждут победы и прохода дальше от «Реала». Но у нас есть ответственность – мы играем за «Ливерпуль». У этой команды и футболистов есть хороший опыт, например, с «Барселоной» в 2019 году, когда удалось изменить исход противостояния [после поражения 0:3]. Мы знаем, что это возможно, – сказал .

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