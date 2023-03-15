Холанд после пента-трика «Лейпцигу»: «Мог забить на два больше в 1-м тайме. Нужно сохранять голод, ведь кто-то, наверное, счастлив после 5 голов»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА РБ Лейпциг Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд высказался после пента-трика в матче Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (7:0).

– Особенный вечер для вас, пять голов. Как ощущения?

– Превосходно. Возможно, вам знакомо это чувство, когда ты забиваешь много голов... Честно, чувствую себя великолепно. Мы победили 7:0 и заявили о себе в турнире, который я люблю. Было важно показать, что мы можем забить семь мячей, ведь сделать это нелегко. Прекрасное чувство.

– Вы были немного расстроены? Казалось, что вы можете забить 6-7 мячей...

– Да, в первом тайме я мог забить больше.

– Оу.

– Ну нет, это правда. Был пас от Гюндо. Если бы я располагался чуть ниже, то мог бы забить, потому что у вратаря там уже не было бы шансов. Так что я мог забить на два гола больше в первом тайме. Еще были кроссы от Кевина – я тоже мог ими воспользоваться. Возможности были.

Никто не знает, что случилось бы, если бы я остался на поле. Я всегда думаю о следующем голе, стараюсь достичь большего. Нужно сохранять голод. Потому что, наверное, кто-то будет счастлив, забив пять голов. Нужно радоваться, но при этом нужно хотеть большего, – сказал нападающий «Манчестер Сити».

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18 комментариев

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Sevuska
Ну , все главные с аккаунта Ригоберки уже вроде отметились на ветке , оправдывая оберег Пепки рекорда Месси сохранением всеобщего здоровья 😆
Ну просто кружок сегодня день здоровья устроили 😆😆
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Marcus-light
Месси с Роналду сейчас приуныли
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Назар Игорь
Ответ Rahym Hommadow
При всем уважении Холанду форвард просто зверь но вчера было Как-то везение
Нет, уважаемый, появиться в нужном месте в нужный момент это не везение, это умение.
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Rahym Hommadow
При всем уважении Холанду форвард просто зверь но вчера было Как-то везение
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Назар Игорь
Ну и спецы на ветке собрались, Пеп им в подмëтки не годится. Заменил Холланда потому что посчитал это необходимым, и весь сказ.
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Sevuska
Ответ Игорь Климов
Гвардиола всё правильно сделал, так как он тренер, и в первую очередь думает об здоровьи игроков, и результатах своей команды во всех турнирах, а не о чьих-то рекордах.
Молодец. Ты всё правильно прокомментировал - ведь речь идёт о рекорде Месси. Поэтому в первую очередь важно здоровье всех игроков 😂😂😂
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Александра Александрова
Главное здоровье, а рекорды падут , это видно уже сейчас ! Вот это настоящая голевая машина , и по характеру он мужик , а не как одна вечно плачущая, истерящая девочка !
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Real_v_dushe
Ответ a.sh.s.
по моему ему важно чтобы его игроки не получили травмы Холланд чуток стеклянный и ещё у него в запасе сидит Алварез ему тоже надо игровое время.
Он сам оговорился, после чего стало понятны мотивы этой замены. Так что можете не отмазывать этого лицемера и лгуна.
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benjamin92
По мнению местных угнетённых Пеп кричал своим: "Не дайте ему забить шесть"
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Jazzzz
Пока покер Ливерпулю на Энфилде не положит, говорить не о чем)
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Кино Музыка
Тысячу за карьеру забьет как минимум. Если не будет травм.
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a.sh.s.
Ответ Reece_James99
Комментарий удален
по моему ему важно чтобы его игроки не получили травмы Холланд чуток стеклянный и ещё у него в запасе сидит Алварез ему тоже надо игровое время.
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инок
Только Пеп сегодня смог остановить Холанда, заменив его.
0
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Игорь Климов
Гвардиола всё правильно сделал, так как он тренер, и в первую очередь думает об здоровьи игроков, и результатах своей команды во всех турнирах, а не о чьих-то рекордах.
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evil
зверюга
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Dmitriy43
Скажите кто-то Холанду ,что его голы не считовы ,потому что он забил не как Месси
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Aleksey Yashin
"Ведь кто-то, наверное, счастлив после 5 голов"

Да брось, Эрлинг, нет таких игроков)
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Пользователь заблокирован
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Утя Ваткин
Инъекция Пепа работает.
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