Холанд после пента-трика «Лейпцигу»: «Мог забить на два больше в 1-м тайме. Нужно сохранять голод, ведь кто-то, наверное, счастлив после 5 голов»

высказался после пента-трика в матче с « » (7:0).

– Особенный вечер для вас, пять голов. Как ощущения?

– Превосходно. Возможно, вам знакомо это чувство, когда ты забиваешь много голов... Честно, чувствую себя великолепно. Мы победили 7:0 и заявили о себе в турнире, который я люблю. Было важно показать, что мы можем забить семь мячей, ведь сделать это нелегко. Прекрасное чувство.

– Вы были немного расстроены? Казалось, что вы можете забить 6-7 мячей...

– Да, в первом тайме я мог забить больше.

– Оу.

– Ну нет, это правда. Был пас от Гюндо. Если бы я располагался чуть ниже, то мог бы забить, потому что у вратаря там уже не было бы шансов. Так что я мог забить на два гола больше в первом тайме. Еще были кроссы от Кевина – я тоже мог ими воспользоваться. Возможности были.

Никто не знает, что случилось бы, если бы я остался на поле. Я всегда думаю о следующем голе, стараюсь достичь большего. Нужно сохранять голод. Потому что, наверное, кто-то будет счастлив, забив пять голов. Нужно радоваться, но при этом нужно хотеть большего, – сказал нападающий « ».

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