Гвардиола о 5 голах Холанда в матче ЛЧ: «Фантастический парень, огромный талант. Мощь, менталитет – он прирожденный победитель»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола РБ Лейпциг Эрлинг Холанд Футбол

Тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола оценил талант Эрлинга Холанда после 5 голов в одном матче.

«Сити» разгромил «РБ Лейпциг» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Норвежский нападающий сделал первый пента-трик во взрослой карьере, забив пять голов за 57 минут.

– Это было действительно хорошее выступление в исполнении каждого игрока с первой и до последней минуты.

Мы здорово играли с мячом и без мяча. Эрлинг был прекрасен, но все показали исключительную игру.

– Холанд сделал пента-трик.

– Пять голов за 60 минут! Фантастический парень, огромный талант. Мощь, менталитет – он прирожденный победитель, он очень хорош.

– Вам не хватало таких голов в предыдущие сезоны?

– Я так не думаю. Причина в том, что мы пропускали много голов – дарили их сопернику. Мы забили здесь четыре гола «Реалу», шесть – «Монако», четыре «Тоттенхэму». Чаще всего мы вылетали потому, что пропускали много.

Сейчас ребята очень хорошо защищаются. У нас был Серхио [Агуэро] раньше, был этот голевой инстинкт, – сказал Гвардиола в эфире BT Sport.

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15 комментариев

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Lifar Skladchikov
Ответ ZamoRano
Гвардиола о пяти годах против Гвардиола: однажды я уронил мыло в душе и понял, что против этого парня всем нам не сдобровать.
Дружище, мне кажется тебе нужно на время завязать с интернетом ;(
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StarsAndArrows
Несмотря на сомнительные решения судейки,Сити всё равно намного сильнее смотрелся со старта,вообще уровень бундесфермы нереально переоценён,две команды в ЛЧ было бы достаточно,но баварцы так сказать за всех отдуваются.
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Сергей Трухачев
Ответ Анри Карлайл
Принципиально не дал, из-за Месси. Низкий поступок..
успокойтесь со своей ненавистью к Месси,скоро он закончит,кого будете грязью обливать? бабки базарные,а этот парень еще забьет и пять и шесть,у него все впереди,главное без травм
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ZamoRano
Гвардиола о пяти годах против Гвардиола: однажды я уронил мыло в душе и понял, что против этого парня всем нам не сдобровать.
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Николай Хайрулин
Ответ Армен Онфрой
Жаль только, что ты не дал парню поставить рекорд как минимум на долгие годы
А что если травму получить сможет в уже выиганном матче, поэтому и замена будет правильнее всего
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Роман Шевцов
Ответ Анри Карлайл
Принципиально не дал, из-за Месси. Низкий поступок..
факт!
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David Aprasidze
Пеп просто оправдал слова Ибры о себе
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нелюбитель футбола
Ответ Анри Карлайл
Принципиально не дал, из-за Месси. Низкий поступок..
Это он тебе нашептал или ты придумал?...
+9
-2
+7
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Nika13
великий заменил холанда, чтобы он не побил рекорд месси, настоящая легенда барсы
+2
-3
-1
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Андрей
Ответ vintar
Так почему ты его заменил!?
бережет для других игр, погоня за алп в силе и.т.д
+5
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vintar
Так почему ты его заменил!?
+5
-1
+4
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Анри Карлайл
Ответ Армен Онфрой
Жаль только, что ты не дал парню поставить рекорд как минимум на долгие годы
Принципиально не дал, из-за Месси.
Низкий поступок..
+11
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-2
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Армен Онфрой
Жаль только, что ты не дал парню поставить рекорд как минимум на долгие годы
+21
-2
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Geo07
Если у Месси это божественный талант, то тут в первую очередь природная мощь.. до первых крестов сие, не дай бог..
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-5
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исянов
это он про славко винчича?
+1
-2
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