Гвардиола о 5 голах Холанда в матче ЛЧ: «Фантастический парень, огромный талант. Мощь, менталитет – он прирожденный победитель»

Тренер « » оценил талант после 5 голов в одном матче.

«Сити» разгромил « » (7:0) в ответном матче 1/8 финала . Норвежский нападающий сделал первый пента-трик во взрослой карьере, забив пять голов за 57 минут.

– Это было действительно хорошее выступление в исполнении каждого игрока с первой и до последней минуты.

Мы здорово играли с мячом и без мяча. Эрлинг был прекрасен, но все показали исключительную игру.

– Холанд сделал пента-трик.

– Пять голов за 60 минут! Фантастический парень, огромный талант. Мощь, менталитет – он прирожденный победитель, он очень хорош.

– Вам не хватало таких голов в предыдущие сезоны?

– Я так не думаю. Причина в том, что мы пропускали много голов – дарили их сопернику. Мы забили здесь четыре гола «Реалу», шесть – «Монако», четыре «Тоттенхэму». Чаще всего мы вылетали потому, что пропускали много.

Сейчас ребята очень хорошо защищаются. У нас был Серхио [Агуэро] раньше, был этот голевой инстинкт, – сказал Гвардиола в эфире BT Sport.

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