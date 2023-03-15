Лескотт о результативности Холанда: «Суть не только в том, чтобы не попасть во вратаря, но и знать, куда может отскочить мяч»
Джолеон Лескотт оценил пента-трик Эрлинга Холанда в матче с «Лейпцигом» (7:0).
Форвард «Манчестер Сити» отличился в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Ясно, что у Холанда есть врожденные способности, которые отличают его практически от всех. И суть не только в том, чтобы не попадать во вратаря. Она еще и в том, чтобы знать, куда может отскочить мяч.
Для такого молодого игрока это уникально», – сказал бывший защитник «Манчестер Сити».
Пента-трик Холанда за 57 минут! Ну вот что с ним делать?
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Речь не про ЗНАНИЕ.
А про физическую форму и способность отрываться от защитников, оказываться в свободных зонах и выигрывать микродуэли в борьбе за это самое решающее касание.
Во время матча мяч регулярно "отскакивает" в зоны, в которых нет Холланна. И, соответственно, викингу в эти моменты не удается угрожать воротам.
Но если мяч отскакивает близко к нему, за счет своей физической формы и скорости реакции, он часто успевает сыграть по этому мячу быстрее защищающихся.
Вот и весь секрет.
-Вот идет по пустыне караван верблюдов. Солнце. Жара. Один верблюд
прошел, вот второй верблюд идет, третий...
-А суть-то где? - не выдерживает слушатель.
-А суть они в песок.
Что, МС единственная атакующая команда с большим процентом владения и мощной полузащитой в топ 5 лигах?
Или другие команды не пасуют на своего нападающего в штрафной?