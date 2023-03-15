Лескотт о результативности Холанда: «Суть не только в том, чтобы не попасть во вратаря, но и знать, куда может отскочить мяч»

Теги Джолеон Лескотт Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА РБ Лейпциг Эрлинг Холанд Футбол

Джолеон Лескотт оценил пента-трик Эрлинга Холанда в матче с «Лейпцигом» (7:0).

Форвард «Манчестер Сити» отличился в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ясно, что у Холанда есть врожденные способности, которые отличают его практически от всех. И суть не только в том, чтобы не попадать во вратаря. Она еще и в том, чтобы знать, куда может отскочить мяч.

Для такого молодого игрока это уникально», – сказал бывший защитник «Манчестер Сити».

Пента-трик Холанда за 57 минут! Ну вот что с ним делать?

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20 комментариев

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Виталий Ан
Ответ Мельников Михаил
Да елки же с палками.... Речь не про ЗНАНИЕ. А про физическую форму и способность отрываться от защитников, оказываться в свободных зонах и выигрывать микродуэли в борьбе за это самое решающее касание. Во время матча мяч регулярно "отскакивает" в зоны, в которых нет Холланна. И, соответственно, викингу в эти моменты не удается угрожать воротам. Но если мяч отскакивает близко к нему, за счет своей физической формы и скорости реакции, он часто успевает сыграть по этому мячу быстрее защищающихся. Вот и весь секрет.
Да, он всегда заряжен на удар. И всегда ждет мяч. Первый мяч который он не забил, какая же скорость была и мощь. Он очень быстр и атлетичный при этом.
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Lindeman
Ответ rarog
Все сверхразумы,которые,я уверен,ещё напишут про то что не нужно много мозгов,чтобы подставить ногу вовремя-ну так почему тогда в других командах нет по Холанду? Что, МС единственная атакующая команда с большим процентом владения и мощной полузащитой в топ 5 лигах? Или другие команды не пасуют на своего нападающего в штрафной?
Согласен. Играя сейчас Ван Нистелрой, он был бы для пользователей sports обычной деревяшкой вовремя подставляя ногу
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Мельников Михаил
Да елки же с палками....
Речь не про ЗНАНИЕ.
А про физическую форму и способность отрываться от защитников, оказываться в свободных зонах и выигрывать микродуэли в борьбе за это самое решающее касание.

Во время матча мяч регулярно "отскакивает" в зоны, в которых нет Холланна. И, соответственно, викингу в эти моменты не удается угрожать воротам.
Но если мяч отскакивает близко к нему, за счет своей физической формы и скорости реакции, он часто успевает сыграть по этому мячу быстрее защищающихся.

Вот и весь секрет.
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Виталий Ан
Интересен факт подтверждающие эти слова. Из 5 голов никто не оформил ассист. 1 пенальти 4 на добивании. Мяч и голы сами будь то ищут его.
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Промах Мораты
Канте тоже знает куда мяч отскочит. И таких игроков намного меньше, чем холандов
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Мукунку хороший
Ответ $-AGROHIM-$
физика как у него и габариты есть только у Лукаки, но он уже сдулся
Скорее слишком надулся)
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$-AGROHIM-$
Ответ rarog
Все сверхразумы,которые,я уверен,ещё напишут про то что не нужно много мозгов,чтобы подставить ногу вовремя-ну так почему тогда в других командах нет по Холанду? Что, МС единственная атакующая команда с большим процентом владения и мощной полузащитой в топ 5 лигах? Или другие команды не пасуют на своего нападающего в штрафной?
физика как у него и габариты есть только у Лукаки, но он уже сдулся
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Мукунку хороший
Лектор повествует:
-Вот идет по пустыне караван верблюдов. Солнце. Жара. Один верблюд
прошел, вот второй верблюд идет, третий...
-А суть-то где? - не выдерживает слушатель.
-А суть они в песок.
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Batya1011
Ответ lampard4ever
Забавно, что персональные фаны звёзд всегда уверены, что их кумир самый-самый и никто не достигнет такого уровня больше никогда, а тем более не превзойдёт. Фаны Пеле были уверены, что это лучший футболист мира навсегда, затем фаны Марадона думали так же. Фаны Роналду и Месси были уверены, что пройдёт лет сто, пока не появится кто-то, кто сможет бросить им вызов. Но ждать не пришлось вообще нисколько и это здорово. Месси и Роналду ещё играют, а переписыватель их рекордов уже переписывает.
если говорить про голы - да. Но по уровню мастерства, понимания игры не скоро появится игрок как Месси
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Данил Луговский
Ответ Великий Алонсо
Совсем не факт, что Холанд будет до 35 забивать пачками как Месси и Роналду, скорее даже что этого не будет, я уж не говорю о 5+ ЗМ
С каких пор от тебя адекватные комментарии? Дальше что?Мостовой получит лицензию?
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Iuasamotu
Мяч находящийся в радиусе 5 метров от Холанда, это уже опасность для вратаря
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Real_v_dushe
Ответ Великий Алонсо
Совсем не факт, что Холанд будет до 35 забивать пачками как Месси и Роналду, скорее даже что этого не будет, я уж не говорю о 5+ ЗМ
Даже если он будет забивать, как сейчас, до 30, а потом пойдёт на спад (хотя это с современными подходами уже не так прогнозируемо и многие ветераны играют после 30 хорошо), всё равно он будет очень близок к ним по цифрам. Тут вопрос только в его здоровье стоит. Если он не будет травмироваться, а склонность к этому у него есть, то шанс побить по голам все возможные рекорды у него есть.
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Великий Алонсо
Ответ lampard4ever
Забавно, что персональные фаны звёзд всегда уверены, что их кумир самый-самый и никто не достигнет такого уровня больше никогда, а тем более не превзойдёт. Фаны Пеле были уверены, что это лучший футболист мира навсегда, затем фаны Марадона думали так же. Фаны Роналду и Месси были уверены, что пройдёт лет сто, пока не появится кто-то, кто сможет бросить им вызов. Но ждать не пришлось вообще нисколько и это здорово. Месси и Роналду ещё играют, а переписыватель их рекордов уже переписывает.
Совсем не факт, что Холанд будет до 35 забивать пачками как Месси и Роналду, скорее даже что этого не будет, я уж не говорю о 5+ ЗМ
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Real_v_dushe
Ответ Мовлди Дагиев
Ты сперва выиграй хотя бы один значимый турнир. А то, что Лейпциг провалился в одной игре ни о чем не говорит. Этот МС ничего не выиграет в этом сезоне. А ЛЧ как обычно вылетит от Реала
Парень забил уже 10 голов в этой ЛЧ, даже если МС не выиграет турнир, играет он получше the Best-а, которому выкатят на блюде ещё одну незаслуженную цацку. Европейский клубный футбол - это вершина этого вида спорта, а ЛЧ - это самый конкурентный и сложный турнир в мире и уже долгие годы. Здесь мы видим, кто есть кто и по этому турниру можно сказать, кто лучше, как футболист в конкретном сезоне.
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Oleg Nikolaev
Ответ lampard4ever
Забавно, что персональные фаны звёзд всегда уверены, что их кумир самый-самый и никто не достигнет такого уровня больше никогда, а тем более не превзойдёт. Фаны Пеле были уверены, что это лучший футболист мира навсегда, затем фаны Марадона думали так же. Фаны Роналду и Месси были уверены, что пройдёт лет сто, пока не появится кто-то, кто сможет бросить им вызов. Но ждать не пришлось вообще нисколько и это здорово. Месси и Роналду ещё играют, а переписыватель их рекордов уже переписывает.
Дель Пьеро величайший, не в цифрах дело!
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Мовлди Дагиев
Ответ Real_v_dushe
И, да, отдайте ему золотой мяч, если он продолжит в том же духе класть голы в плове ЛЧ. Хотя, конечно, это мечты, у Холанда нет такого пиара, как у одного алчного арга
Ты сперва выиграй хотя бы один значимый турнир. А то, что Лейпциг провалился в одной игре ни о чем не говорит. Этот МС ничего не выиграет в этом сезоне. А ЛЧ как обычно вылетит от Реала
+1
-2
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rarog
Все сверхразумы,которые,я уверен,ещё напишут про то что не нужно много мозгов,чтобы подставить ногу вовремя-ну так почему тогда в других командах нет по Холанду?
Что, МС единственная атакующая команда с большим процентом владения и мощной полузащитой в топ 5 лигах?
Или другие команды не пасуют на своего нападающего в штрафной?
+9
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lampard4ever
Забавно, что персональные фаны звёзд всегда уверены, что их кумир самый-самый и никто не достигнет такого уровня больше никогда, а тем более не превзойдёт. Фаны Пеле были уверены, что это лучший футболист мира навсегда, затем фаны Марадона думали так же. Фаны Роналду и Месси были уверены, что пройдёт лет сто, пока не появится кто-то, кто сможет бросить им вызов. Но ждать не пришлось вообще нисколько и это здорово. Месси и Роналду ещё играют, а переписыватель их рекордов уже переписывает.
+2
-3
-1
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Real_v_dushe
И, да, отдайте ему золотой мяч, если он продолжит в том же духе класть голы в плове ЛЧ. Хотя, конечно, это мечты, у Холанда нет такого пиара, как у одного алчного арга
+2
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Real_v_dushe
Парень уникум, жаль, что Перес его не подписал в Реал.
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