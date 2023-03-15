Лескотт о результативности Холанда: «Суть не только в том, чтобы не попасть во вратаря, но и знать, куда может отскочить мяч»

оценил пента-трик в матче с « » (7:0).

Форвард «Манчестер Сити» отличился в ответной игре 1/8 финала чемпионов.

«Ясно, что у Холанда есть врожденные способности, которые отличают его практически от всех. И суть не только в том, чтобы не попадать во вратаря. Она еще и в том, чтобы знать, куда может отскочить мяч.

Для такого молодого игрока это уникально», – сказал бывший защитник « ».

Пента-трик Холанда за 57 минут! Ну вот что с ним делать?

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