Пеп Гвардиола: «Теперь у Холанда есть стимул побить рекорд Месси. Повторить его за 60 минут – невероятно»

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Пеп Гвардиола считает, что Эрлинга Холанда мотивирует рекорд Лео Месси в Лиге чемпионов.

Вчера форвард «Ман Сити» сделал пента-трик за 57 минут в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (7:0) и был заменен на 63-й минуте игры. До него по 5 голов в матче ЛЧ забивали только Лионель Месси и Луис Адриано. 6 голов не забивал никто.

«Я знаю, что Холанд повторил рекорд Месси. Конечно, я помню! (В одном из интервью после вчерашнего матча Гвардиола сказал, что не знал о рекорде Месси, а затем уточнил, что ему напомнили о нем в ходе флэш-интервью. – Sports.ru). Невероятно, что он сделал это за 60 минут.

Эрлинг молод... Теперь у него есть стимул побить рекорд Месси в будущем. Было бы скучно, если бы он достиг этого в 22 года», – сказал тренер «Манчестер Сити» для Sky.

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47 комментариев

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Real_v_dushe
Ответ مختار موسى حاجييف
даёт установки игрокам чтобы мешать забивать тому, кого он выпустил забивать? про логику ты наверно не слышал..
Да, сколько вчера голов забил Холанд с передач партнёров из 5 голов? 1,5. Пенальти и передача головой Сильвы перед его 4 голом. Всё остально он сам забил, оказавшись в нужное время в нужном месте, прочитав отскоки. И это странно, ведь он был много раз открытым и ему не пасовали. Де Брюйне, например, приспичило бить из-за штрафной хотя в той атаке просился простой пас низом на Холланда для убойного момента.
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Ilya Petrov
Ответ v.belorussky
Лол, ну так это продолжение после того, как ему о нём напомнили.
Чщщщ, не порть тут людям..
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Человек1991
Какие же лютые неадекваты фанатики реалки и роналду. Холлан после замены обнялся с Гвардиолой и всё хорошо.
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Syog1010
Там специально для всех сверхразумов огромное уточнение в скобках о том, что Пепу напомнили о рекорде во время флэш-интервью. И вообще, занятно как люди судят других по себе, это вы лицемеры, мб с гнильцой, и поэтому думаете, что другие такие же, рассуждают таким же образом. И ещё нужно одну вещь понимать: люди, которые во время матча ЛЧ крутят в голове такую «критически важную» инфу, как кто какой рекорд поставил, и кто вот-вот его побьет, как правило участвуют в этом матче как зритель, в лучшем случае.
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Recreated
Ответ Real_v_dushe
Опять доказал, что он лицемерный человечишка. Я кстати не сомневался, что он менял его специально, чтобы норвежец не забил 6 гол.
Мои мысли были вчера такими же, когда он уходил с поля, у него даже пота не видно было,т.е. он практически не устал и мог...а лысый потс сделал гадость.
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консультант_ральф
Ответ А. Мостовой
в следующий раз когда Холланд забьет 5 за тайм он заменит его в перерыве
Холланд пойдет дальше и забьет 5 за 15 минут, но на 16-й Пеп его заменит
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مختار موسى حاجييف
Ответ Real_v_dushe
Это настолько тривиально, что я просто не понимаю, как люди могут быть такими слепыми и глупыми. Холланд реально может захотеть уйти из МС из-за ограничений, которые на него специально накладывает Гвардиола. Мне даже кажется по этому сезону, что он специально даёт такие установки в матчах скрытно отдельным игрокам, чтобы они на Холланда почти не играли, чтобы он меньше забивал.
даёт установки игрокам чтобы мешать забивать тому, кого он выпустил забивать?
про логику ты наверно не слышал..
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Recreated
Что ж ты гад, заменил его, он мог его побить и вчера!!?
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Gheorghe Rusu
Я не буду удивлен, если Холланд сдаст после такого. Лысый вчера сделал такую нью, что ему этого не скоро это забудут. Валить пора Холланду, так не делается. Очень некрасивый поступок от Пепа.
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Самый адовый Крикун
Забавно, что в 2012-м он Месси не менял, и тот провёл весь матч, забив пятый гол на 84-й минуте, хотя там всë тоже было ясно, даже яснее, чем вчера.
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Donald J. Trump
Ответ Arthas M
Лео бы в такой ситуации точно бы не заменил)))
Месси потом такую бы истерику закатил, что ну его на …..
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I am Arsenal
Все кричат Месси Месси, лысый не хотел, чтобы был побит рекорд Месси, и даже ни кто не подумал, что у Гвардиолы экспресс горел, Холланд ТМ 5,5(голов)
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Real_v_dushe
Ответ Роман
Так Пеп каталонец, а там все такие.
Это настолько тривиально, что я просто не понимаю, как люди могут быть такими слепыми и глупыми. Холланд реально может захотеть уйти из МС из-за ограничений, которые на него специально накладывает Гвардиола. Мне даже кажется по этому сезону, что он специально даёт такие установки в матчах скрытно отдельным игрокам, чтобы они на Холланда почти не играли, чтобы он меньше забивал.
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kaka10
Ответ Real_v_dushe
Опять доказал, что он лицемерный человечишка. Я кстати не сомневался, что он менял его специально, чтобы норвежец не забил 6 гол.
При чём те кто говорят, что Холан своё забьёт...
Забил ли за 10 лет Месси в плей-офф ЛЧ ещё раз 5 голов?
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Vinnipukh Vinni
Ответ Хызыр
Классический персофан Месси, готов всем поднасрать и себе тоже, лишь бы возвеличить пенальтиста.
Холанд один из голов забил с пенальти. Так что Пеп как раз решил осадить пенальтиста.
Наверняка у Холанада в карьере будет ещё много пенальти. Может быть, даже как у португальского пенальтиста.
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Футбол_это_жизнь
2 из 3 таких результатов были достигнуты игроками под руководством Пепа
Гений, чего уж там
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Роман
Был бы рекорд Роналду, Холанда ни за что не поменяли.
А вот вокруг Месси всегда какое-то сектантство.
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Совесть Черданцева
Ответ Real_v_dushe
На самом деле был, алчный арг примерно также травмировался, как и Холанд в его возрасте, пока не появился Роналду в ЛА Лиге с его правильным подходом к питанию и Меське пришлось перестать жрать чипсы и начать следить за своим состоянием и питанием.
Что за поток сознания?
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Хызыр
Классический персофан Месси, готов всем поднасрать и себе тоже, лишь бы возвеличить пенальтиста.
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Footballeur
Ну вот, сам признался в своей глупости. Пора забыть о Месси и сосредоточиться на своих игроках Пеп, иначе так и будешь мечтать о ЛЧ.
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fellx
Точно ясно, что он слил рекорд Холлана. Эрлинг красавчик. Забить столько в плей офф ЛЧ другим и не снилось
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Bazilic
Ответ Arthas M
Лео бы в такой ситуации точно бы не заменил)))
Так Лео и не ломался
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Виталий Ан
Ответ Homelender_666
Это не тот рекорд, из-за которого стоит убиваться
Чем плох рекорд первым забить 6 в плейоф ЛЧ за матч? Переплюнув месси роналду левандовского всех в 22 года!
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Real_v_dushe
Ответ Барсик Юрана
А Месси и не был таким травматом как Холанд
На самом деле был, алчный арг примерно также травмировался, как и Холанд в его возрасте, пока не появился Роналду в ЛА Лиге с его правильным подходом к питанию и Меське пришлось перестать жрать чипсы и начать следить за своим состоянием и питанием.
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Роман
По вчерашней игре было ощущение что Холанд 7-8 может забить.
+1
-2
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