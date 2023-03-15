Пеп Гвардиола: «Теперь у Холанда есть стимул побить рекорд Месси. Повторить его за 60 минут – невероятно»
Пеп Гвардиола считает, что Эрлинга Холанда мотивирует рекорд Лео Месси в Лиге чемпионов.
Вчера форвард «Ман Сити» сделал пента-трик за 57 минут в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (7:0) и был заменен на 63-й минуте игры. До него по 5 голов в матче ЛЧ забивали только Лионель Месси и Луис Адриано. 6 голов не забивал никто.
«Я знаю, что Холанд повторил рекорд Месси. Конечно, я помню! (В одном из интервью после вчерашнего матча Гвардиола сказал, что не знал о рекорде Месси, а затем уточнил, что ему напомнили о нем в ходе флэш-интервью. – Sports.ru). Невероятно, что он сделал это за 60 минут.
Эрлинг молод... Теперь у него есть стимул побить рекорд Месси в будущем. Было бы скучно, если бы он достиг этого в 22 года», – сказал тренер «Манчестер Сити» для Sky.
Пента-трик Холанда за 57 минут! Ну вот что с ним делать?
Пента-трик Холанда – лишь третий в истории ЛЧ. После Месси и Луиса Адриано!
Только Пеп остановил Холанда – заменил через 5 минут после 5-го гола
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
про логику ты наверно не слышал..
Забил ли за 10 лет Месси в плей-офф ЛЧ ещё раз 5 голов?
Наверняка у Холанада в карьере будет ещё много пенальти. Может быть, даже как у португальского пенальтиста.
Гений, чего уж там
А вот вокруг Месси всегда какое-то сектантство.