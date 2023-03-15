Пеп Гвардиола: «Теперь у Холанда есть стимул побить рекорд Месси. Повторить его за 60 минут – невероятно»

считает, что мотивирует рекорд Лео Месси в .

Вчера форвард « » сделал пента-трик за 57 минут в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (7:0) и был заменен на 63-й минуте игры. До него по 5 голов в матче ЛЧ забивали только и Луис Адриано. 6 голов не забивал никто.

«Я знаю, что Холанд повторил рекорд Месси. Конечно, я помню! (В одном из интервью после вчерашнего матча Гвардиола сказал, что не знал о рекорде Месси, а затем уточнил, что ему напомнили о нем в ходе флэш-интервью. – Sports.ru). Невероятно, что он сделал это за 60 минут.

Эрлинг молод... Теперь у него есть стимул побить рекорд Месси в будущем. Было бы скучно, если бы он достиг этого в 22 года», – сказал тренер «Манчестер Сити» для Sky.

Пента-трик Холанда за 57 минут! Ну вот что с ним делать?

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