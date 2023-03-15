Пеп о том, что не дал Холанду забить 6 голов «Лейпцигу»: «Если бы он сделал это в 22, потом ему было бы скучно. Про Месси и «Байер» я не знал»
Пеп Гвардиола объяснил, почему не дал Эрлингу Холанду шанс забить 6 голов вчера.
Вчера форвард «Ман Сити» сделал пента-трик за 57 минут в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (7:0). Холанд был заменен на 63-й минуте игры.
После матча у Гвардиолы спросили, почему он не дал Холанду шанс забить 6-й гол. Ранее шесть голов в одном матче Лиги чемпионов не забивал никто.
«Если бы он достиг этого в 22-23 года, то потом ему было бы скучно. Тогда бы у него не было цели на будущее. Вот почему я сделал замену. Не знал про Месси и «Леверкузен» (Лео забил 5 голов «Байеру» в 2012-м – Sports.ru). Сделал замену, потому что обычно, когда исход матча решен, мы даем минуты другим игрокам.
Он забил пять голов. Проблема в том, что каждый раз, когда он не забивает два или три, его будут критиковать. Такова реальность.
Почти всегда, когда Холанд делает хет-трик за 60-65 минут, я его заменяю. В этом матче он забил пять, сделав 30-35 касаний. Это нам и нужно. Когда ты участвуешь в оборонительных действиях, то получаешь мяч. Это дает возможность забивать. Нужно быть умнее, точнее. Гюндоган забивает голы, он способен на это.
Иногда вина лежит на Холанде – когда он не двигается. Например, в матче с «Кристал Пэлас» он не двигался. Я сказал: «Ты не очень хорошо сыграл сегодня». В какие-то дни вина лежит на нас – например, в первой игре с «Лейпцигом», когда мы мало находили его передачами. Рано или поздно мы наладим это. Все стараются добиться прогресса как можно скорее», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Полную статистику 22-летнего нападающего, забившего в этом сезоне 39 голов в 36 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, можно изучить здесь.
Пента-трик Холанда – лишь третий в истории ЛЧ. После Месси и Луиса Адриано!
Пента-трик Холанда за 57 минут! Ну вот что с ним делать?
«Когда забиваю, почти не думаю». Холанд после пента-трика – пик непосредственности
Только Пеп остановил Холанда – заменил через 5 минут после 5-го гола
Фото дня. Холанд – автор пента-трика в Лиге чемпионов 🖐️
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А исход не был решен, когда Ман Сити вёл 3-0 после первого тайма, и Холланд оформил хет-трик? Почему же не заменил в перерыве, по такой логике? Заруинил потенциально вечный рекорд парню, молодец, еще и шутит
Клопп, например, не снимал Салаха в матче, где громили 7-0 манков, дал ему побить рекорд. В итоге - следующий матч с полной импотенцией в атаке. Так ещё и Салах пенку не реализовал.