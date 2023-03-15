Пеп о том, что не дал Холанду забить 6 голов «Лейпцигу»: «Если бы он сделал это в 22, потом ему было бы скучно. Про Месси и «Байер» я не знал»

Теги Байер Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола РБ Лейпциг Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола объяснил, почему не дал Эрлингу Холанду шанс забить 6 голов вчера.

Вчера форвард «Ман Сити» сделал пента-трик за 57 минут в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (7:0). Холанд был заменен на 63-й минуте игры.

После матча у Гвардиолы спросили, почему он не дал Холанду шанс забить 6-й гол. Ранее шесть голов в одном матче Лиги чемпионов не забивал никто.

«Если бы он достиг этого в 22-23 года, то потом ему было бы скучно. Тогда бы у него не было цели на будущее. Вот почему я сделал замену. Не знал про Месси и «Леверкузен» (Лео забил 5 голов «Байеру» в 2012-м – Sports.ru). Сделал замену, потому что обычно, когда исход матча решен, мы даем минуты другим игрокам.

Он забил пять голов. Проблема в том, что каждый раз, когда он не забивает два или три, его будут критиковать. Такова реальность.

Почти всегда, когда Холанд делает хет-трик за 60-65 минут, я его заменяю. В этом матче он забил пять, сделав 30-35 касаний. Это нам и нужно. Когда ты участвуешь в оборонительных действиях, то получаешь мяч. Это дает возможность забивать. Нужно быть умнее, точнее. Гюндоган забивает голы, он способен на это.

Иногда вина лежит на Холанде – когда он не двигается. Например, в матче с «Кристал Пэлас» он не двигался. Я сказал: «Ты не очень хорошо сыграл сегодня». В какие-то дни вина лежит на нас – например, в первой игре с «Лейпцигом», когда мы мало находили его передачами. Рано или поздно мы наладим это. Все стараются добиться прогресса как можно скорее», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Полную статистику 22-летнего нападающего, забившего в этом сезоне 39 голов в 36 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах, можно изучить здесь.

Пента-трик Холанда – лишь третий в истории ЛЧ. После Месси и Луиса Адриано!

Пента-трик Холанда за 57 минут! Ну вот что с ним делать?

«Когда забиваю, почти не думаю». Холанд после пента-трика – пик непосредственности

Только Пеп остановил Холанда – заменил через 5 минут после 5-го гола

Фото дня. Холанд – автор пента-трика в Лиге чемпионов 🖐️

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68 комментариев

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Verhovn
Во даёт, не знал! Лысый шарлатан 🤣
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Олег Ринкевич
Ответ Artem Piatkov
Хз как он мог про Месси и Байер не знать, если лично при этом присутствовал)) Не скажет же он в интервью: "Да, я не хотел, чтобы Холланд побил рекорд Месси, так как он наш - Каталонский, а не какой-то залётный норвежец из Дортмунда" Интервью Пера одни из самых стерильных в футболе :))
да он пальцы крестиком держал, когда говорил, что не знал о Месси!
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Дмитрий Бервинов
"Сделал замену, потому что обычно, когда исход матча решен, мы даем минуты другим игрокам."
А исход не был решен, когда Ман Сити вёл 3-0 после первого тайма, и Холланд оформил хет-трик? Почему же не заменил в перерыве, по такой логике? Заруинил потенциально вечный рекорд парню, молодец, еще и шутит
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Den-is
C такими карманными судейками Холланд еще успеет побить рекорд.
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sashafan2
Ответ almatbarsa
Смысл в том что после 6-го гола не осталось бы рекорда который можно побить))
Так Пеп же сказал, что не знал о рекорде😀
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шампион
Пеп дал практику остальным игрокам, это гораздо важнее, чем рекорд. Потому что Манся это команда. Тупые тренеры иногда забивают на запасных игроков, не дают им играть, и когда случаются проблемы, эти резервесты уже не могут (да и не хотят) помогать. Можно было конечно именно Холланда не трогать, но Пеп известный лицемер.
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TiNO
Ну и зря заменил, после его замены полчаса дальше просто можно было не смотреть, ну гол Де Брюйне разве что)
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Ruslan Imaev
Пеп по сути и не должен оправдываться знал он или нет, он тренер и ему решать и ответственность на нем за результат.
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UseR
Чертов лицемер
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almatbarsa
Ответ sashafan2
5 голов - не скучно, а 6 голов - скучно? Звучит как бред.
Смысл в том что после 6-го гола не осталось бы рекорда который можно побить))
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Александра Александрова
Ответ Виталий Ан
Что тогда ждать до 5? Надо было во втором тайме не выпускать. Глупо отрицать что такое достижение не важно. Травму он и на тренировке может получить.
60 минут это тот отрезок когда начинаются замены , если игра сделана , 60 минут это тот отрезок игрового тонуса , когда футболист, основной футболист получает игровую практику , но и нагрузки меньше ! Холанд уже ломался в Сити в Боруссии , у него не идеальное здоровье ! Да и не факт что он забил бы этот 6 гол , это примерно как ты сидишь в автомобиле и газуешь на месте , к чему это может привести ? К переборке двигателя !
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ДМ-1чемпион
Гвардиола это подло. Ясное дело, что Пеп хотел, что бы Холанд не побил рекорд своего дружка Месси!
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Промах Мораты
Ответ Эрик Хайрулин
Нет, заголовок звучит скучновато! Надо было так; Пеп не дал побить рекорд Месси!
по факту
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Заборостроитель
Да, Холанду стоило бы баночку колу открыть😉
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kodgong
Лжец лицемер
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Виталий Ан
Ответ Александра Александрова
Ну да сломался бы Холанд и выиграли бы от этого все в Сити )) когда в апл нужно Арсенал догонять да и в лиге чемпионов какая нибудь Бавария выпадет, без Холадда будет лучше !
Что тогда ждать до 5? Надо было во втором тайме не выпускать. Глупо отрицать что такое достижение не важно. Травму он и на тренировке может получить.
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aidos_1979
Ответ morozzzko
Я сзади Пепа сидел и лично слышал, как он говорил "нельзя давать ему забить 6 , срочно замену" )))
Рамос перелогинься, тебя спалили))
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Александра Александрова
На спорсте очень много тренеров квалификации выше , чем Гвардиола и они точно знают , что нужно делать Сити и Гвардиоле , как ему, кого менять ,вот он дурачок спортс не читает !
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Decard Show
Тут Пеп конечно не хотел чтоб викинг опережал меси! Тоже самое случился в Реале 2015-16 против Райо где Бейл оформил покер потом Бенитес убрал его после четвёртого гола! тот тоже не хотел чтоб Бейл забил пентра трик,в той сезоне до матча Райо Португалец7 забил 5 штук в старте сезона против Эспаньола!
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v.belorussky
Все правильно он сделал - должна оставаться жажда до голов. Представьте, с какой мотивацией теперь выйдет Эрлинг на следующий матч.

Клопп, например, не снимал Салаха в матче, где громили 7-0 манков, дал ему побить рекорд. В итоге - следующий матч с полной импотенцией в атаке. Так ещё и Салах пенку не реализовал.
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Контрольный выстрел
Приплести сюда Месси могут только отбитые.
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Power Lifting
Думаю , рано или поздно Холланд обойдет Месси
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janitor
Ответ GuruFutbola
Согласен, лучше пусть модрид попадется под горячую руку Холанда, им не привыкатт вытаскивать по 6 бгг)
кто-то по 6 вытаскивает, а кто-то по 8
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Виталий Ан
Пеп: хочешь 6 голов?! Забивай быстрее чем за 60 мин. ))
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sashafan2
5 голов - не скучно, а 6 голов - скучно? Звучит как бред.
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