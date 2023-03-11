Талалаев о судействе с «Уралом»: «Был 200‑процентный пенальти. Если игроков будут давать убивать без ничего, придется самому выйти на поле»

Главный тренер « » раскритиковал судейство в матче с « » (0:1).

« поедет в больницу делать снимок после повреждения, смотреть не очень приятно. Если так будут давать убивать просто без ничего, то придется самому выйти на поле. В заявке игроков может не хватить.

Обидно, что на установке делал акцент на стандартах соперника. Был назван конкретный футболист, которому я сказал, если ты не добегаешь – места в составе у тебя не будет, и именно этот футболист упускает игрока, который забивает нам гол», – сказал Талалаев.

Также он высказался о спорном эпизоде в штрафной «Урала». Во втором тайме главный арбитр Роман Галимов не назначил пенальти в ворота уральцев за попадание мяча в руку Раю Влуту.

«Команда, которая борется за выживание, не может играть так, как мы играли первый тайм сегодня. Ощущения свои передавать не буду, а ошибки исправим с игроками после матча.

Первый тайм смотрел сверху с трибуны, а потом спустился, потому что не хватило терпения немного. Команде надо забивать моменты с пяти метров и все остальное, но еще раз я подошел к арбитру, я приглашал его в перерыве посмотреть на ногу Юзепчука.

Когда после таких фолов не дается даже желтой карточки, то все эти лекции, которые читают перед сезоном, где рассказывают о том, что будут защищать игроков, и указания по поводу защиты игроков сходят на нет.

То же самое касается пенальти, он был 200‑процентный. К нам приезжают и говорят: «Если человек развернулся и локтем выбил мяч, то это пенальти». Почему судья даже на ВАР не приглашается? Мне есть над чем работать: я буду совершенствовать игру головой моего бразильца, который приехал, учить, что на добивании мы должны быть первые. Но правила для всех одинаковые. Поздравляю «Урал» с победой», – добавил Талалаев.

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