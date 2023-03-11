Талалаев о судействе с «Уралом»: «Был 200‑процентный пенальти. Если игроков будут давать убивать без ничего, придется самому выйти на поле»

Теги Андрей Талалаев премьер-лига Россия РФС судьи Торпедо Урал Роман Галимов видеоповторы Роман Юзепчук Футбол

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев раскритиковал судейство в матче с «Уралом» (0:1).

«Роман Юзепчук поедет в больницу делать снимок после повреждения, смотреть не очень приятно. Если так будут давать убивать просто без ничего, то придется самому выйти на поле. В заявке игроков может не хватить.

Обидно, что на установке делал акцент на стандартах соперника. Был назван конкретный футболист, которому я сказал, если ты не добегаешь – места в составе у тебя не будет, и именно этот футболист упускает игрока, который забивает нам гол», – сказал Талалаев.

Также он высказался о спорном эпизоде в штрафной «Урала». Во втором тайме главный арбитр Роман Галимов не назначил пенальти в ворота уральцев за попадание мяча в руку Раю Влуту.

«Команда, которая борется за выживание, не может играть так, как мы играли первый тайм сегодня. Ощущения свои передавать не буду, а ошибки исправим с игроками после матча.

Первый тайм смотрел сверху с трибуны, а потом спустился, потому что не хватило терпения немного. Команде надо забивать моменты с пяти метров и все остальное, но еще раз я подошел к арбитру, я приглашал его в перерыве посмотреть на ногу Юзепчука.

Когда после таких фолов не дается даже желтой карточки, то все эти лекции, которые читают перед сезоном, где рассказывают о том, что будут защищать игроков, и указания РФС по поводу защиты игроков сходят на нет.

То же самое касается пенальти, он был 200‑процентный. К нам приезжают и говорят: «Если человек развернулся и локтем выбил мяч, то это пенальти». Почему судья даже на ВАР не приглашается? Мне есть над чем работать: я буду совершенствовать игру головой моего бразильца, который приехал, учить, что на добивании мы должны быть первые. Но правила для всех одинаковые. Поздравляю «Урал» с победой», – добавил Талалаев.

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8 комментариев

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d.xoxlov
Ответ Георгий Михеев
Лучше бы нового вратаря купили. Имеющийся мячелов очень плох. Даже Бабурин лучше стоял в раме.
Их там двое теперь на лавке (Ботнарь поправился). Но стоит это чудо с тату СКА Хабаровск на ноге.
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d.xoxlov
Ответ Fg Gf
рука была прижата, какой пенальти, в своем уме вообще?
Не прижата, конечно, но в естественном положении и с очень малого расстояния.
А вот жёлтую за накладку вполне было можно выписать.
Что, конечно, не отменяет импотенции "Торпедо" в атаке минут 75-80 с начала игры.
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Георгий Михеев
Лучше бы нового вратаря купили. Имеющийся мячелов очень плох. Даже Бабурин лучше стоял в раме.
0
0
0
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TheSportNik
Опять слезы льют, выцеливал руку игрок Торпедо, но Влуту надо объяснить, что убирай руки за спину, это Россия, много криков будет.
7 очков, а гонору, как у Спартака.
0
-4
-4
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Fg Gf
рука была прижата, какой пенальти, в своем уме вообще?
+7
-2
+5
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d.xoxlov
Только Довбня снова будет в основе, да? За что, интересно, ему Талалаев так сильно должен?
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charly_54
Куда ты там выйдешь 🤡
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-3
-3
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huchmuch
И вот зачем вар нужен?!
Ну и с руками это, конечно, просто бред. Сколько можно уже правила менять, уже все путаются, какая рука, прижата или в естественном положении, ну вот кто это ввел, он в футбол вообще играл?
+3
-1
+2
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