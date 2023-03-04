Гончаренко об отмененном голе «Спартака»: «Свисток был до того, как что-то произошло. Нечего было на ВАР смотреть. Не говорим, правильно или нет»
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги матча со «Спартаком».
Матч 18-го тура Мир РПЛ между этими командами завершился ничьей со счетом 2:2. На 85-й минуте главный арбитр Виталий Мешков не засчитал гол форварда красно-белых Александра Соболева, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. Судья свистнул до удара Соболева.
– Очень эмоциональный матч. С нами связаны все эмоциональные игры – мы таким образом играем. С хорошим желанием. Что по содержанию, то моментами мы неплохо контролировали игру, моментами «Спартак» сильно нас зажимал. Не могли выйти в атаку.
Валидольная игра, качельная. Много было эмоций с тренерской скамейки. Отдам должное ребятам – все сражаются, играют с сердцем. Набирать очки можно с каждым соперником. «Спартак» сегодня понравился – у них очень хорошо поставлена позиция атаки.
– Не пересматривали последний отмененный гол?
– Там свисток был до того, как что-то произошло. Так что нечего было смотреть. Мяч полетел в штрафную – свисток. Не говорим, правильно или нет. Не понимаю, почему ВАР смотрели.
– Показалось, что «Урал» сегодня лучше понимал, что и как делать для результата. Не создав много моментов, вы вели в счете.
– Не сказал бы, что не создавали. Мы забили два, был момент у Юшина. «Спартак» хорошо действовал в нападении. Они использовали свои ситуации. Мы должны быть командой, но не скажу, что «Спартак» что-то там... У них большая скамейка, управлять таким коллективом достаточно сложно.
– Какие эмоции были, когда узнали, что в Кубке сыграете со «Спартаком»?
– Совершенно никаких. Там играли еще «Динамо» и «Крылья». И мы понимали, что, скорее всего, будет одна из московских команд. А кто именно – нам все равно. Кто-то из больших клубов приедет к нам в Екатеринбург на матч, – сказал Гончаренко.
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Я болельщик ЦСКА, но парни с Урала играли прекрасно и нечего на них нападать, они должны были побеждать в этой игре.
Я что-то не припомню чтобы Гончаренко ныл про судейство!
Подняли вопли про свистки арбитров, уже и правила им не указ, мол это не важно.
Правила учите, если в футбол не играли, все сидели дома и стучали по клавишам, а надо хоть спортом не занимались.
Мешков им помог не проиграть Уралу, а они еще на него гонят, мол украл победу у них.
Да Урал бы порвал Спартак после удалений Дуарте и Зобнина, причем еще один гол сами забили уральцы в свои ворота, Бевеев зачем то голову подставил, там Помазун спокойно отбивал мяч.
Вынесет Урал вперед ногами Спартак в кубке, как только вернутся Газинский с Сиссе.