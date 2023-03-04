Гончаренко об отмененном голе «Спартака»: «Свисток был до того, как что-то произошло. Нечего было на ВАР смотреть. Не говорим, правильно или нет»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Урал Виктор Гончаренко Виталий Мешков видеоповторы Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги матча со «Спартаком».

Матч 18-го тура Мир РПЛ между этими командами завершился ничьей со счетом 2:2. На 85-й минуте главный арбитр Виталий Мешков не засчитал гол форварда красно-белых Александра Соболева, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. Судья свистнул до удара Соболева.

– Очень эмоциональный матч. С нами связаны все эмоциональные игры – мы таким образом играем. С хорошим желанием. Что по содержанию, то моментами мы неплохо контролировали игру, моментами «Спартак» сильно нас зажимал. Не могли выйти в атаку.

Валидольная игра, качельная. Много было эмоций с тренерской скамейки. Отдам должное ребятам – все сражаются, играют с сердцем. Набирать очки можно с каждым соперником. «Спартак» сегодня понравился – у них очень хорошо поставлена позиция атаки.

– Не пересматривали последний отмененный гол?

– Там свисток был до того, как что-то произошло. Так что нечего было смотреть. Мяч полетел в штрафную – свисток. Не говорим, правильно или нет. Не понимаю, почему ВАР смотрели.

– Показалось, что «Урал» сегодня лучше понимал, что и как делать для результата. Не создав много моментов, вы вели в счете.

– Не сказал бы, что не создавали. Мы забили два, был момент у Юшина. «Спартак» хорошо действовал в нападении. Они использовали свои ситуации. Мы должны быть командой, но не скажу, что «Спартак» что-то там... У них большая скамейка, управлять таким коллективом достаточно сложно.

– Какие эмоции были, когда узнали, что в Кубке сыграете со «Спартаком»?

– Совершенно никаких. Там играли еще «Динамо» и «Крылья». И мы понимали, что, скорее всего, будет одна из московских команд. А кто именно – нам все равно. Кто-то из больших клубов приедет к нам в Екатеринбург на матч, – сказал Гончаренко.

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40 комментариев

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Fruch
Осталось только добавить: «вообще надо было желтую давать за удар после свистка».
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Давид Agabekyan
Ответ ART DK
Тут граждане из Питера вспоминают матч с Локо. А ничего, что Спартак по игре был сильнее в двух матчах? И даже если представить , что во всех эпизодах двух матчей судьи ошиблись Спартак все равно бы прошел дальше т.к забитых мячей хватало для прохода? А по поводу Гончаренко: интересно он так же бы реагировал если бы у Урала забрали чистый гол на последних минутах? Клоунада
Были лучше и прочий бред не всегда работает. ПСЖ, Челси, Сити, Ливерпуль тоже были лучше Реала, но они всех выбили. По факту мы имеет 2 придуманных гола в ворота Локомотива, и не поставленный пенальти в ворота Спартака. При таком раскладе Локо надо было забить 1. Ты откуда знаешь забили бы они или нет? И жто не вспоминая отменённый гол из первого матча
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Давид Agabekyan
Ответ Ебздрогыч
«Свисток был до того, как что-то произошло. Нечего было на ВАР смотреть. Не говорим, правильно или нет». Так а ты скажи, Витя, скажи! Или слабо? Или это другое?
Своему Абаскалю такое тоже говорил?
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Дмитрий Журавлев
Ответ TheSportNik
А тебя слабо выучить правила футбола и понять, что свисток арбитра означает остановку игры? Какой он тебе Витя, его зовут Виктор Михалыч уважай других тренеров.
Витя - не тренер.
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Дмитрий Журавлев
Ответ Алекс Я
Да не ,это в матчах с Локо было другое,да?
что не так в матче с паровозами?
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Hong Kil
Ответ maximus201594@gmail.com
Да никто не спорит ,что мяч забит после свистка!Причину свистка объясните!
Выпускание воздуха из ротового отверстия прижатого к свистку
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Alestern
даже духу не хватило у Гончаренко признать, что у Спартака просто напросто украли победу...
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fregat96
За слезами про отмененный гол, которыми залит весь интернет, никто слова не сказал о том, что Урал выглядел очень достойно(по мере возможностей) и на всякий случай, мог увезти 3 очка, забей корявый Юха один в ноль на последней минуте. Вот тогда вой был бы... А ведь нам ещё в кубке играть. Гончаренко задали конкретно провокационный вопрос о судействе и он ответил в рамках,че от него надо то?
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Арсений Хлебосыров
Ответ Ебздрогыч
«Свисток был до того, как что-то произошло. Нечего было на ВАР смотреть. Не говорим, правильно или нет». Так а ты скажи, Витя, скажи! Или слабо? Или это другое?
А теперь посмотри с его стороны, ему что, надо бежать оспаривать решение в пользу своей же команды? А так он не сказал, что всё правильно сделал Мешков, сказал лишь о том, что после свистка игра прекращается. Так бы сделал абсолютно любой адекватный тренер. Звучит не очень, согласен, но что ему надо было отвечать?
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TheSportNik
Ответ Алексей Никитин
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Сам сходи, может успокоит тебя.
Я болельщик ЦСКА, но парни с Урала играли прекрасно и нечего на них нападать, они должны были побеждать в этой игре.
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Древний спартач
Ответ mad butcher
Гончаренко-то тут при чем? Не он же свистел. По факту - свисток был до гола. Значит гола нет. А то, что судья раньше времени свистнул, не дав доиграть эпизод - тренер не виноват. Все вопросы к Мешкову. Зачем ему захотелось свистнуть..... Гол был чистый. Но отменен судьей ранним свистком. Игра была хорошая. Урал понравился. Спартак - не очень. Хотя играли лучше. Но могли сделать чуть больше. Ну нельзя отдавать матчи на откуп судьям. Людям свойственно ошибаться. Это нормально. Нужно играть с запасом. А если с Уралом играть вот так, то как играть с Зенитом или ЦСКА? Спартак сам виноват. Надо больше работать. Хотя в целом - играем не плохо. Если еще возможность поддавить гегемона )))
Странные правила , да ? Когда в какой-то игре офсайд километровый , то судьи дают доиграть момент ... А здесь , сразу свистнул ... Вы особо-то не будьте таким честным по поводу судей - я уже давно говорю , что такое судейство коснётся все команды и злорадствовать по поводу ЦСКА (а что , а вдруг ?) будут уже другие , а вы будете доказывать обратное .
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Rinat Gazimzyanov
Когда судьи помогают там где и без этого Спартак сильнее это не нормально. А когда судьи своими ошибками влияют на итоговый результат, которые не в пользу Спартака это нормально. Разговору ну ведь там вам помогали абсурдны
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spashef1989
Абсолютно непредвзятое мнение
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Faust Doc
Ответ Кбшарф
Мешок клоун
Так тащил Спартак всю игру и так глупо ошибся в конце!))
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maximus201594@gmail.com
Ответ Hong Kil
Свисток же был для игроков Урала, зарэмцы продолжили играть и забили. Конечно они удивились потом, что правила одинаковы для всех.
Да никто не спорит ,что мяч забит после свистка!Причину свистка объясните!
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Алексей Никитин
Ответ mad butcher
Гончаренко-то тут при чем? Не он же свистел. По факту - свисток был до гола. Значит гола нет. А то, что судья раньше времени свистнул, не дав доиграть эпизод - тренер не виноват. Все вопросы к Мешкову. Зачем ему захотелось свистнуть..... Гол был чистый. Но отменен судьей ранним свистком. Игра была хорошая. Урал понравился. Спартак - не очень. Хотя играли лучше. Но могли сделать чуть больше. Ну нельзя отдавать матчи на откуп судьям. Людям свойственно ошибаться. Это нормально. Нужно играть с запасом. А если с Уралом играть вот так, то как играть с Зенитом или ЦСКА? Спартак сам виноват. Надо больше работать. Хотя в целом - играем не плохо. Если еще возможность поддавить гегемона )))
многие матчи заканчиваются со счетом 1-0 или 0-0 и говорит, что надо было забить 4, 5, 10 не совсем правильною. Чтобы выиграть достаточно забить на один мяч больше чем соперник.
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Древний спартач
Ответ TheSportNik
Dura lex, sed lex или по русски закон суров, но это закон. Подняли вопли про свистки арбитров, уже и правила им не указ, мол это не важно. Правила учите, если в футбол не играли, все сидели дома и стучали по клавишам, а надо хоть спортом не занимались. Мешков им помог не проиграть Уралу, а они еще на него гонят, мол украл победу у них. Да Урал бы порвал Спартак после удалений Дуарте и Зобнина, причем еще один гол сами забили уральцы в свои ворота, Бевеев зачем то голову подставил, там Помазун спокойно отбивал мяч. Вынесет Урал вперед ногами Спартак в кубке, как только вернутся Газинский с Сиссе.
Если Мешков так будет судить Урал , то он точно порвёт всех в лиге .
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TheSportNik
Ответ Сергей Крижанов
Хороший коммент от Абаскаля. Давайте говорить про слабую игру Промеса, защиты и тд. Там ошибок много, у мешка одна
Ну так про это и разговор, что Бевеев закрыл Промеса, хотя раньше там играл Кулаков, но ему дал Ганчаренко отдохнуть 36 лет уже и Юшин забил бы в концовке верняк и никто бы не орал, типа отняли 2 очка, было бы ноль заслуженный в игре с Уралом.
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Алексей Никитин
Ответ TheSportNik
Dura lex, sed lex или по русски закон суров, но это закон. Подняли вопли про свистки арбитров, уже и правила им не указ, мол это не важно. Правила учите, если в футбол не играли, все сидели дома и стучали по клавишам, а надо хоть спортом не занимались. Мешков им помог не проиграть Уралу, а они еще на него гонят, мол украл победу у них. Да Урал бы порвал Спартак после удалений Дуарте и Зобнина, причем еще один гол сами забили уральцы в свои ворота, Бевеев зачем то голову подставил, там Помазун спокойно отбивал мяч. Вынесет Урал вперед ногами Спартак в кубке, как только вернутся Газинский с Сиссе.
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Kudim41
Ответ ART DK
Тут граждане из Питера вспоминают матч с Локо. А ничего, что Спартак по игре был сильнее в двух матчах? И даже если представить , что во всех эпизодах двух матчей судьи ошиблись Спартак все равно бы прошел дальше т.к забитых мячей хватало для прохода? А по поводу Гончаренко: интересно он так же бы реагировал если бы у Урала забрали чистый гол на последних минутах? Клоунада
Ты видел сколько очков в этом сезоне судьи украли у Урала?
Я что-то не припомню чтобы Гончаренко ныл про судейство!
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Rinat Gazimzyanov
Ответ Честный контроль
Все верно Виктор Михайлович сказал. Был свисток. Что там произошло после остановки игры уже не важно
Так вопрос к свистку был,а не то что после.Судья не должен был свистеть.
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TheSportNik
Dura lex, sed lex или по русски закон суров, но это закон.
Подняли вопли про свистки арбитров, уже и правила им не указ, мол это не важно.
Правила учите, если в футбол не играли, все сидели дома и стучали по клавишам, а надо хоть спортом не занимались.
Мешков им помог не проиграть Уралу, а они еще на него гонят, мол украл победу у них.
Да Урал бы порвал Спартак после удалений Дуарте и Зобнина, причем еще один гол сами забили уральцы в свои ворота, Бевеев зачем то голову подставил, там Помазун спокойно отбивал мяч.
Вынесет Урал вперед ногами Спартак в кубке, как только вернутся Газинский с Сиссе.
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Честный контроль
Все верно Виктор Михайлович сказал. Был свисток. Что там произошло после остановки игры уже не важно
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Сергей Крижанов
Ответ TheSportNik
А тебя слабо выучить правила футбола и понять, что свисток арбитра означает остановку игры? Какой он тебе Витя, его зовут Виктор Михалыч уважай других тренеров.
Может человек его друг или родня
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Сергей Крижанов
Ответ TheSportNik
А тебя слабо выучить правила футбола и понять, что свисток арбитра означает остановку игры? Какой он тебе Витя, его зовут Виктор Михалыч уважай других тренеров.
Хороший коммент от Абаскаля. Давайте говорить про слабую игру Промеса, защиты и тд. Там ошибок много, у мешка одна
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