Гончаренко об отмененном голе «Спартака»: «Свисток был до того, как что-то произошло. Нечего было на ВАР смотреть. Не говорим, правильно или нет»

Главный тренер « » подвел итоги матча со «Спартаком».

Матч 18-го тура Мир между этими командами завершился ничьей со счетом 2:2. На 85-й минуте главный арбитр не засчитал гол форварда красно-белых Александра Соболева, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. Судья свистнул до удара Соболева.

– Очень эмоциональный матч. С нами связаны все эмоциональные игры – мы таким образом играем. С хорошим желанием. Что по содержанию, то моментами мы неплохо контролировали игру, моментами «Спартак» сильно нас зажимал. Не могли выйти в атаку.

Валидольная игра, качельная. Много было эмоций с тренерской скамейки. Отдам должное ребятам – все сражаются, играют с сердцем. Набирать очки можно с каждым соперником. «Спартак» сегодня понравился – у них очень хорошо поставлена позиция атаки.

– Не пересматривали последний отмененный гол?

– Там свисток был до того, как что-то произошло. Так что нечего было смотреть. Мяч полетел в штрафную – свисток. Не говорим, правильно или нет. Не понимаю, почему ВАР смотрели.

– Показалось, что «Урал» сегодня лучше понимал, что и как делать для результата. Не создав много моментов, вы вели в счете.

– Не сказал бы, что не создавали. Мы забили два, был момент у Юшина. «Спартак» хорошо действовал в нападении. Они использовали свои ситуации. Мы должны быть командой, но не скажу, что «Спартак» что-то там... У них большая скамейка, управлять таким коллективом достаточно сложно.

– Какие эмоции были, когда узнали, что в Кубке сыграете со « »?

– Совершенно никаких. Там играли еще «Динамо» и «Крылья». И мы понимали, что, скорее всего, будет одна из московских команд. А кто именно – нам все равно. Кто-то из больших клубов приедет к нам в Екатеринбург на матч, – сказал Гончаренко.

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