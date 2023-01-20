«Недавно мы встречались с «Реалом», «МЮ», «Барсой», «Юве», а там с кем играть? С чемпионом Бутана или Непала? А логистика? Климат?» Чернышов о переходе в Азию

Андрей Чернышов высказался о возможном переходе РФС в Азию.

– У вас огромный работы в Азии. Российский футбол был очень близок в конце прошлого года к тому, чтобы начать процесс перехода туда. Что вы об этом думаете?

– Ждут ли нас там? Конфедерация же находится под управлением ФИФА. А нас кто отстранил от стыковых матчей? ФИФА. А почему тогда мы решили, что если мы перейдем в Азию, нам дадут играть?

Там ведь тоже есть, как можно называть, недружественные страны: Япония, Австралия, Южная Корея. Они точно проголосуют не за нас. А вдруг мы попадем к ним в группу и кто-то из сборных откажется с нами играть? Опять бы начался конфликт, тогда бы и в Азии нас «зачехлили».

Все же думали о сборной, якобы у нас появится возможность принимать участие в отборочном турнире к чемпионату мира. Надеялись попасть в финальную часть турнира. Но ведь и клубный футбол туда перейдет.

Еще не так давно мы встречались с «Реалом», «МЮ», «Барселоной» или «Ювентусом», а там нам с кем играть? С чемпионом Бутана или Непала? Об этом же никто не подумал, что такое возможно. А логистика? Климат? Ты приезжаешь из России в Индию, а там на улице стоит жара за 40 градусов.

Как показывать футбол? Понятно, что ситуация неприятная. Никто не знает, сколько она продлится, но надо делать все, чтобы скорее вернуться к выступлениям в Европе, – заявил тренер, недавно возглавивший сербский клуб «Раднички».