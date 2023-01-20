«Недавно мы встречались с «Реалом», «МЮ», «Барсой», «Юве», а там с кем играть? С чемпионом Бутана или Непала? А логистика? Климат?» Чернышов о переходе в Азию

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Андрей Чернышов высказался о возможном переходе РФС в Азию.

– У вас огромный работы в Азии. Российский футбол был очень близок в конце прошлого года к тому, чтобы начать процесс перехода туда. Что вы об этом думаете?

– Ждут ли нас там? Конфедерация же находится под управлением ФИФА. А нас кто отстранил от стыковых матчей? ФИФА. А почему тогда мы решили, что если мы перейдем в Азию, нам дадут играть?

Там ведь тоже есть, как можно называть, недружественные страны: Япония, Австралия, Южная Корея. Они точно проголосуют не за нас. А вдруг мы попадем к ним в группу и кто-то из сборных откажется с нами играть? Опять бы начался конфликт, тогда бы и в Азии нас «зачехлили».

Все же думали о сборной, якобы у нас появится возможность принимать участие в отборочном турнире к чемпионату мира. Надеялись попасть в финальную часть турнира. Но ведь и клубный футбол туда перейдет. 

Еще не так давно мы встречались с «Реалом», «МЮ», «Барселоной» или «Ювентусом», а там нам с кем играть? С чемпионом Бутана или Непала? Об этом же никто не подумал, что такое возможно. А логистика? Климат? Ты приезжаешь из России в Индию, а там на улице стоит жара за 40 градусов.

Как показывать футбол? Понятно, что ситуация неприятная. Никто не знает, сколько она продлится, но надо делать все, чтобы скорее вернуться к выступлениям в Европе, – заявил тренер, недавно возглавивший сербский клуб «Раднички».

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34 комментария

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Бекболот Жолборсов
Он прав но так об этом высокомерно говорить думаю не надо
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СИ
Все верно - с большим футболом надо завязывать пока наложены санкции а рфс не спешит переходить в Азию.
Нужно: сократить штат рфс примерно в 10 раз - сделать его приблизительно как был при Колоскове.
Ликвидировать офис - контору РПЛ за ненадобностью - почти полностью дублирующую обязанности рфс и футбольных клубов и как искусственно созданную. При Колоскове не было этого офиса - конторы.
Освободившиеся здания и помещения передать на нужды СВО - при Колоскове все что относилось к футболу помещалось на Таганке.
Высвободившиеся огромные деньги направить на нужды СВО.
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Dinamik1
Левски.со спартаком товарняк отказался играть и так все зарубежные команды будут делать а мы будем сидеть.и ждать.
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Гамарджоба Генацвале
Ну надо подождать,конечно, ещё года 3 или 5,а может 10 или 15.От этого уровень футбола только вырастет. Тут болгары в товарищеском матче играть отказываются, а он верит, что скоро снимут бан и сможем играть в Европе, ну-ну.
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Владимир Молявин
Как РФС решит, так и будет. А гонять эту тему, из пустого в порожнее, уже надоело.
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Black.Assassin
Ответ vrazrez
Даже если бы звали в Азию, то переходить не стоило. Слишком низкий уровень футбола. У нас всё-таки чуть чуть повыше. В Азии только дальнейшая деградация будет, кроме прочих проблем.
а если убрать в сторону "патриотизм" и постараться быть немного объективным? Зенит когда выходил из группы в ЛЧ? Они ведь и в Азии будут такими же ущербными как и в европе. Просто там у них есть шанс хоть немного заработать, если у них есть цель самим заработать хоть что то.
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Black.Assassin
Примерно вот думали МЮ, Реал, Барса, Юве когда у них в группе оказывалась команда из России. Но играли же
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Кукич
А че играть с чемпионом Непала или Бутана интересное дело. Заодно позанимаются альпинизмом
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Falsegoalkeeper
Ответ Камбоджа Иванов
Половина японских команд разнесёт в щепки наш топ-3.
Не разнесет, а вот сборная обыграет. Самые топовые азиатские игроки все равно играют в Европе. Вон у Японии вся сборная практически в Бундес лиге играет. У Корейцев тоже все лидеры в Европе
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Sergey Kuznetsov
Ответ Apti Dekant
Серж,вы правы. В Европе дворовая команда, а там что? Считать себя выше их.Европейцы же играют везде, жара не жара.
как мило вы ко мне обратились, мой хороший) правда не могу сосчитать сарказм (или это двойной сарказм с элементами ложного подтрунивания?)
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ARIGAMI ARIGAMI
По делу все сказал
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Sergey Kuznetsov
Ответ ХавиГави_Паратрупер
А разящие как полёт тибетского ворона контратаки чемпионов Бутана?
о них тоже не следует забывать! как и собственно сокрушительная тикки-такка чемпионов Бирмы!
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Filipp Gorski
Во была бы заруба из условной Москвы лететь в Австралию на матч Азиатской ЛЧ
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trashbox
Встречались ? И как успехи ? Сколько еврочашек взято за последние 10 лет ?
А тогда что толку с тех встреч ?
А про сборные Непала и Бутана - вот обыграет их сборная РФ, будет право такое говорить, а пока что это выглядит как дешевый снобизм.
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KKA
Ответ Камбоджа Иванов
Половина японских команд разнесёт в щепки наш топ-3.
Спорно)
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ДЖИН
Ответ Fox_Mulder_12
Какие же плохие братья украинцы!) Заставили, понимаешь ли, вторгнуться на свои земли армии чужой и разрушать города, а американцы? Что они се позволяют - пичкали российских спортсменов допингами!
тут надо смотреть аж от 91 года в чем причина всего, а так допинг хавают все , не надо ляля тут быть святым..
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Apti Dekant
Ответ Sergey Kuznetsov
звучит высокомерненько! как будто он прям уверен, что Зенит вывезет гегенпрессинг чемпионов Непала
Серж,вы правы. В Европе дворовая команда, а там что? Считать себя выше их.Европейцы же играют везде, жара не жара.
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KKA
Ответ Sergey Kuznetsov
звучит высокомерненько! как будто он прям уверен, что Зенит вывезет гегенпрессинг чемпионов Непала
Думаешь не вывезет ?)
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Fox_Mulder_12
Ответ ДЖИН
Спасибо нашим братьям с Украины. Но вот что есть то есть. Хотя это началось с 2014 когда с нами начали воевать на Олимпийских играх, скандалы с допингами, как будто их тока мы принимаем. Их все принимают, но доказали тока про нас. Все организации под пиндосами. Нету независимости. Даже онн и то их а не общая.
Какие же плохие братья украинцы!) Заставили, понимаешь ли, вторгнуться на свои земли армии чужой и разрушать города, а американцы? Что они се позволяют - пичкали российских спортсменов допингами!
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BarcelonaForeverIsTheBest
С крымом, пока возможно
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Камбоджа Иванов
Половина японских команд разнесёт в щепки наш топ-3.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Sergey Kuznetsov
звучит высокомерненько! как будто он прям уверен, что Зенит вывезет гегенпрессинг чемпионов Непала
А разящие как полёт тибетского ворона контратаки чемпионов Бутана?
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А.Э.РАСИМ
Думаю, переход дал бы возможность нашим маленьким друзьям еще раз увидеть в Лиге чемпионов Криштиану Роналду.
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**Iscander**
Тут только один плюс с Непалом, можно с самолёта посмотреть на Эверест.
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Ape1sin
а тут с кем играть? С Левски и Боснией? хотя стоп...с ними не получится...но ничего, мало ли желающих?!
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