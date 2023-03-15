Бальде в запасе «Спартака» – это воспитательная мера Абаскаля. Форвард не демонстрирует должного отношения на тренировках (Metaratings.ru)
Тренер «Спартака» наказал Кейта Бальде за плохую работу на тренировках.
28-летний нападающий остается в запасе в трех матчах красно-белых подряд, включая сегодняшнюю игру в 1/2 финала Фонбет Кубка России с «Уралом» (1:1).
По информации Metaratings.ru, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что Бальде не демонстрирует должного отношения на тренировках. Нахождение футболиста в запасе носит дисциплинарный характер.
Сейчас футболист пытается доказать тренеру обратное и теперь проявляет себя в каждом тренировочном занятии.
В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел 3 матча за «Спартак», результативными действиями он не отметился. Его статистика – здесь.
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Бальду гоняет, одним словом...
селекцию нашу надо разогнать