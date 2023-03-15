Бальде в запасе «Спартака» – это воспитательная мера Абаскаля. Форвард не демонстрирует должного отношения на тренировках (Metaratings.ru)

Теги Спартак ФОНБЕТ Кубок России премьер-лига Англия Кейта Бальде Гильермо Абаскаль Футбол

Тренер «Спартака» наказал Кейта Бальде за плохую работу на тренировках.

28-летний нападающий остается в запасе в трех матчах красно-белых подряд, включая сегодняшнюю игру в 1/2 финала Фонбет Кубка России с «Уралом» (1:1).

По информации Metaratings.ru, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль считает, что Бальде не демонстрирует должного отношения на тренировках. Нахождение футболиста в запасе носит дисциплинарный характер.

Сейчас футболист пытается доказать тренеру обратное и теперь проявляет себя в каждом тренировочном занятии.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел 3 матча за «Спартак», результативными действиями он не отметился. Его статистика – здесь.

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19 комментариев

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Maks Pinkman
не царское это дело и жиньку икарди ублажать и на тренировках выкладываться
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Красная стрела
Ну и гнать пассажира.
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Under
Премьер-Лига Англия, серьёзно?
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ART DK
Я ниче в воспитательных мерах не понимаю, но сегодня прямо просилась замена Мелешина . И честно говоря еще в первом тайме . Молодым свойственна нестабильность , ничего страшного не случилось. Но просто когда у тебя человек на банке , который в Серии А по 16 за сезон забивал , а с 70 минуты ты вообще без нападающего играешь потому что Паша просто наелся , не выпускать его … Видимо Бальде вообще на тренировки забил, если даже на 20 минут не выпускает его Абаскаль
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Danielg
Даже если это так, это не детский футбол, где игроков можно таким образом воспитывать. Футбол взрослый- игра на результат. На кону трофей, у тебя мертвый Мелешин играет всю игру. Не планируешь заранее выпускать- выведи из заявки. Бальде может решить эпизод даже плохо тренируясь. Выглядит как истерика от рыжего
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Homelender_666
Ответ Артём Никулин
Абаскаль не дурак и не будет просто так держать в запасе сильного игрока. Так что звучит правдоподобно.
Вот что одна ночь с Вандой творит с игроками
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.ru
не демонстрирует должного отношения на тренировках...
Бальду гоняет, одним словом...
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Recreated
Зато Тавареш показывает себя уже по-тихонечку, по-тихонечку...
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cmorblr
Ответ JesterTM
Че бы не набросить, решили в метарейтинге и придумали новость от источника близкого к минеральному...
Абаскаль в интервью ответил про Бальде - «Кто как тренируется, столько и играет»
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Dan Kennedy
Ответ Артём Никулин
Абаскаль не дурак и не будет просто так держать в запасе сильного игрока. Так что звучит правдоподобно.
Более того - Кейта никогда не славился как профессионал, когда он был моложе - ходили разговоры про его дурной характер.
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JesterTM
Че бы не набросить, решили в метарейтинге и придумали новость от источника близкого к минеральному...
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Arti22
вот так вот
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Спартак сила
развели нас чего греха таить
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Артём Никулин
Абаскаль не дурак и не будет просто так держать в запасе сильного игрока. Так что звучит правдоподобно.
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Максим Лемаев
Звезду парень поймал. Это ещё в случае с пенальти было видно, в матче с локо.
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Фрол21208
Ну,другого объяснения,почему не меняют условного Мелешина(почти мертвого в конце),нет. Но выпускать больше некого,поэтому к Гильермо тоже есть вопросы
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Спартак сила
сбитый лётчик к нам приехал
селекцию нашу надо разогнать
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Good Man
видимо нужно с ним прощаться, странный персонаж
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eRo
Да с самого начала читалось, что человек с ярмарки приехал за деньгами на севера.)
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