Бальде в запасе «Спартака» – это воспитательная мера Абаскаля. Форвард не демонстрирует должного отношения на тренировках (Metaratings.ru)

Тренер «Спартака» наказал за плохую работу на тренировках.

28-летний нападающий остается в запасе в трех матчах красно-белых подряд, включая сегодняшнюю игру в 1/2 финала Фонбет Кубка России с «Уралом» (1:1).

По информации Metaratings.ru, главный тренер «Спартака» считает, что Бальде не демонстрирует должного отношения на тренировках. Нахождение футболиста в запасе носит дисциплинарный характер.

Сейчас футболист пытается доказать тренеру обратное и теперь проявляет себя в каждом тренировочном занятии.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел 3 матча за « », результативными действиями он не отметился. Его статистика – здесь.

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