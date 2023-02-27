Бальде пытался отобрать мяч у Промеса, когда Квинси перебивал второй пенальти в матче с «Локо»

Кейта Бальде хотел перебить второй пенальти в ворота «Локомотива» вместо .

На 6-й добавленной минуте матча Фонбет Кубка России между « » и « » (4:2) арбитр Сергей Иванов в назначил пенальти в ворота железнодорожников за игру рукой Хермана Конти.

Промес исполнил удар паненкой, и Илья Лантратов вновь спас ворота «Локомотива», однако арбитр решил, что пенальти необходимо перебить, так как вратарь ушел с линии до удара. подошел к Промесу и попытался отобрать у него мяч, который Квинси подал капитан «Спартака» Георгий Джикия. Джикия со смехом оттолкнул Бальде.

В итоге Промес все же перебивал пенальти сам и на этот раз реализовал попытку.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Иванов назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в добавленное время и велел перебить второй. Промес реализовал 1 из 3 попыток