Бальде пытался отобрать мяч у Промеса, когда Квинси перебивал второй пенальти в матче с «Локо»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Георгий Джикия Квинси Промес Кейта Бальде Футбол

Кейта Бальде хотел перебить второй пенальти в ворота «Локомотива» вместо Квинси Промеса.

На 6-й добавленной минуте матча Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» (4:2) арбитр Сергей Иванов в назначил пенальти в ворота железнодорожников за игру рукой Хермана Конти.

Промес исполнил удар паненкой, и Илья Лантратов вновь спас ворота «Локомотива», однако арбитр решил, что пенальти необходимо перебить, так как вратарь ушел с линии до удара. Кейта Бальде подошел к Промесу и попытался отобрать у него мяч, который Квинси подал капитан «Спартака» Георгий Джикия. Джикия со смехом оттолкнул Бальде.

В итоге Промес все же перебивал пенальти сам и на этот раз реализовал попытку.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Иванов назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в добавленное время и велел перебить второй. Промес реализовал 1 из 3 попыток

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35 комментариев

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Павел Сергеев
Ответ A.Barancevich
мне кажется Антоха юмора не понял)
Да понял все , после же видно улыбку когда мяч держал )))))
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За наш футбол!
Осторожнее с желаниями Бальде...парень опасен☠️
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Peter Parker
Ответ RAMIK
Только не делайте из этого конфликт. Был на стадионе и видел что сам Бальде с Джикией угорали потом.
Так и в трансляции это было видно.
+1
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A.Barancevich
Ответ Павел Сергеев
Видно же, что там было все смехом и юмором )))))
мне кажется Антоха юмора не понял)
0
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Вероника Иванова
Промес забил 99-й гол за Спартак, следующий - 100-й. А Бальде попутал.
+2
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+2
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Иван Иванов
Ответ Фут.Боль
Посмотри матч, поймешь.
Раскрою секрет... А я и смотрел его ОТ и ДО. А понимать нужно тебе. Футбол-это контактный вид спорта, в отличие от того же баскетбола. И там, где Игнатов в штрафной паравозников сыграл на опережение, ничего криминального не было. Просто выиграл единоборство, а проводника только и оставалось создать из себя жертву. И, Слава Богу, судья чётко здесь разобрался. И, кстати... Я стал замечать, что наши судьи порой более тонко и справедливо разбирают эпизод, чем там, на Западе. Так что ныне приводить в пример судейство даже из топ-5 , это не показатель
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-1
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Andreich18
Ответ Фут.Боль
Обьясняю - судья устроил цирк сегодня. Устраивает объяснение?
ну а кроме твоих недовольств, будут обьяснения? или у локо сегодня украли очевидную победу? локо создал же моментов на 10 голов, и по к их воротам даже не подошли ни разу, убили судьи игру
0
0
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Владимир Молявин
Антохе больше гол нужен. Если не ошибаюсь 99-ый.
+3
0
+3
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Иван Иванов
Ответ Andreich18
тебе не обьяснят, главное сказать про цирк, судей и Зарему
Это и есть их критерий
+2
0
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RW_4ever
Ответ Юрий Кечко
Ну пусть не удивляется перу в бочину, ночью в переулке
Лучше тебе в дупло
+1
0
+1
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An Kr
Ответ Dan Kennedy
Если так и было, то Джикия все правильно сделал, как и должен капитан.
Капитан🤣 мешок, орущий от любого контакта на весь стадион. Тянет время постоянно.
0
-4
-4
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An Kr
Ответ 57s6w79qhh
Не дорос бальде ещё, чтобы у Антохи пенальти забирать.
Это позорище ещё радовалось голу.
+2
-6
-4
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Фут.Боль
Ответ Andreich18
тебе не обьяснят, главное сказать про цирк, судей и Зарему
Обьясняю - судья устроил цирк сегодня. Устраивает объяснение?
+2
-2
0
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Фут.Боль
Ответ Иван Иванов
Ну и... Поясни
Посмотри матч, поймешь.
+2
-1
+1
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Dan Kennedy
Ответ jwbmwbqvih
Да не,не так было. Промести взял мяч перед третьим пеналем,Кейта и Джикия подбежали и хотели забрать,что б самим пробить. Момент,конечно,смешной был. Без какой-либо агрессии,такое,типа,друзья поспорили.
Да тоже не вериться в серьезность всего этого.
+2
0
+2
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Павел Сергеев
Видно же, что там было все смехом и юмором )))))
+10
-1
+9
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RAMIK
Только не делайте из этого конфликт. Был на стадионе и видел что сам Бальде с Джикией угорали потом.
+16
-2
+14
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jwbmwbqvih
Ответ Dan Kennedy
Если так и было, то Джикия все правильно сделал, как и должен капитан.
Да не,не так было. Промести взял мяч перед третьим пеналем,Кейта и Джикия подбежали и хотели забрать,что б самим пробить. Момент,конечно,смешной был. Без какой-либо агрессии,такое,типа,друзья поспорили.
+7
0
+7
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Илья Богданов
По-моему Бальде больше пошутить пытался, мол «Дай покажу, как надо», особо и не претендовал ни на что
+11
0
+11
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Andreich18
Ответ Иван Иванов
Ну и... Поясни
тебе не обьяснят, главное сказать про цирк, судей и Зарему
+7
-9
-2
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Dan Kennedy
Ответ Евгений Кошелек
Ну у Промеса уже давно наметилась проблема с реализацией пенальти, так что мог бы и Балда пробить, ну или Мелешин. Да кто угодно.
Максименко!
0
0
0
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Евгений Кошелек
Ну у Промеса уже давно наметилась проблема с реализацией пенальти, так что мог бы и Балда пробить, ну или Мелешин. Да кто угодно.
+1
-2
-1
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Andreich18
ну там Джикия разрулил сразу
+7
-2
+5
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Dan Kennedy
Если так и было, то Джикия все правильно сделал, как и должен капитан.
+20
-2
+18
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Иван Иванов
Ответ Фут.Боль
В этом матче было много цирка.
Ну и... Поясни
+7
-14
-7
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