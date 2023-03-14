Рюдигер о Винисиусе: «Его сильно провоцируют. Судьи должны работать лучше»

Защитник « » считает, что провоцируют соперники.

«Ситуация – 50 на 50. Очевидно, что он должен сосредоточиться на своей игре, но это сложно, когда тебя так сильно провоцируют, а ты молод.

Вини учится, но я думаю, что судьи должны работать лучше», – сказал немец.

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