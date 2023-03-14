Рюдигер о Винисиусе: «Его сильно провоцируют. Судьи должны работать лучше»
Защитник «Реала» Антонио Рюдигер считает, что Винисиуса провоцируют соперники.
«Ситуация – 50 на 50. Очевидно, что он должен сосредоточиться на своей игре, но это сложно, когда тебя так сильно провоцируют, а ты молод.
Вини учится, но я думаю, что судьи должны работать лучше», – сказал немец.
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Да, бывает так, что он первый допускает провокацию, но это не повод для того, чтобы переходить с футбола на кик-боксинг.
Если ты защитник и хочешь проучить выскочку - сделай это в рамках правового поля и по правилам, сыграй жестко, но не грубо, на грани, но не за гранью фола. Таких возможностей в течение матча полно.
Но нет же - его начинают откровенно лупить, передавать привет маме и все в таком духе. У нас уже есть один бразилец значительно большего таланта, чем Вини, который в последнее время лечится чаще, чем играет. Что на это скажете? Тоже язык виноват?