Рюдигер о Винисиусе: «Его сильно провоцируют. Судьи должны работать лучше»

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи Антонио Рюдигер Винисиус Жуниор Футбол

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер считает, что Винисиуса провоцируют соперники.

«Ситуация – 50 на 50. Очевидно, что он должен сосредоточиться на своей игре, но это сложно, когда тебя так сильно провоцируют, а ты молод.

Вини учится, но я думаю, что судьи должны работать лучше», – сказал немец.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рустам Атаев
самый мерзкий игрок!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рустам Атаев
винисиус провокатор номер один...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рустам Атаев
унисиус провокатор номер один
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рустам Атаев
самый мерзкий подлый игрок планеты это унисиус. и он же провокатор номер один
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Nimes
Сам Джуниор, в каждом матче провоцирует всех на поле и за. Поделом этому клоуну
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ansu Fati
Ща позвоню в Атлетико, скажу чтоб ему там на Метрополитано танцпол поставили, чтобы он после голов мог там спокойно станцевать, потом позвоню в Мальорку, скажу чтобы на домашний матч с Реалом на трибуны пускали самых доброжелательных фанатов, желательно предварительно взяв с них психологические тесты, чтоб Винисиус мог им спокойно тыкать эмблемой Реала, а они сидели и сыпали лепестки роз, затем позвоню в Барселону, скажу чтобы Араухо на его фланг не ставили, чтобы бедняжка Вини не убегал в центр заниматься греко-римской борьбой с Де Йонгом))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homelender_666
Ответ Serg Oleov
Сам остывай, в статье тут не сказано спросили или нет, я не фанат Реала чтобы знать что ему там задают 🐬
Не сложно догадаться по названию источнику. Если бы источником был указан Инстаграм, то я бы и слова не сказал. А нервы ты всё-таки подлечи)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Станислав Л
Ответ Zidan GOAT
Это при том, что на нем больше всего фолят в топ-5 лигах
это потому, что он больно много симулирует
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Парень со двора Шмурнова
Забавно, что сквир тя, выдающий себя за истинного фаната МЮ и ни разу не хейтера Роналду и Реала, один из первых оставляет свой комментарий под новостью про Вини. Уверен, что это какое-то странное совпадение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serg Oleov
Ответ Homelender_666
Парень, остынь. Ему задали вопрос, и он на него ответил. Всё.
Сам остывай, в статье тут не сказано спросили или нет, я не фанат Реала чтобы знать что ему там задают 🐬
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадрид наказывает!
Чтобы судьи работали лучше, их нужно простимулировать. Да, барсучки?))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zidan GOAT
Ответ lovec23
Пару красных Вини за провокации и симуляции помогли бы делу , я согласен
Это при том, что на нем больше всего фолят в топ-5 лигах
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Парень со двора Шмурнова
Ответ Давид Agabekyan
Из-за танцев оскорбляли только фаны Атлетико, а фаны других клубов за его омерзительное поведение
Ну так его омерзительное, как вы высказались, поведение - это в подавляющем большинстве случаев следствие нападок в его сторону со стороны соперников.

Да, бывает так, что он первый допускает провокацию, но это не повод для того, чтобы переходить с футбола на кик-боксинг.

Если ты защитник и хочешь проучить выскочку - сделай это в рамках правового поля и по правилам, сыграй жестко, но не грубо, на грани, но не за гранью фола. Таких возможностей в течение матча полно.

Но нет же - его начинают откровенно лупить, передавать привет маме и все в таком духе. У нас уже есть один бразилец значительно большего таланта, чем Вини, который в последнее время лечится чаще, чем играет. Что на это скажете? Тоже язык виноват?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homelender_666
Ответ Игорь Климов
Винисиус сам провокатор.
Или его провоцируют. Но тебе невыгодно писать об этом, т.к. плюсики не соберёшь. Так что беги на ветку Аль-Насра
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homelender_666
Ответ Serg Oleov
Да заткнитесь вы уже, Реал с этими темами если честно подбешивает, уже не о футболе думают, все разговоры об одном 🐬
Парень, остынь. Ему задали вопрос, и он на него ответил. Всё.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lovec23
Пару красных Вини за провокации и симуляции помогли бы делу , я согласен
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Винисиус сам провокатор.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол_это_жизнь
Соперники Винитнв поле должны выходить уже с желтыми карточками и со значками Расист! А после каждого матча судьи должны отправляться в изгнание в Африку потому что не достаточно защищали чёрного
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homelender_666
Ответ Давид Agabekyan
Из-за танцев оскорбляли только фаны Атлетико, а фаны других клубов за его омерзительное поведение
Давай подробнее
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ Homelender_666
В этом сезоне он сильно изменился. Мне не нравится такое поведение, но то, что соперники бесконечно бьют его - это факт. Либо он первым начал словесно цеплять соперников, либо костоломы первыми спровоцировали. А болельщики в Испании пробили дно: начали оскорблять парня из-за танцев.
Из-за танцев оскорбляли только фаны Атлетико, а фаны других клубов за его омерзительное поведение
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homelender_666
В этом сезоне он сильно изменился. Мне не нравится такое поведение, но то, что соперники бесконечно бьют его - это факт. Либо он первым начал словесно цеплять соперников, либо костоломы первыми спровоцировали. А болельщики в Испании пробили дно: начали оскорблять парня из-за танцев.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ему нужно подсказать, что так ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ. Иначе Гоньитти будет потерян
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Судьи: еще лучше? Мы и так заколебались свистеть в вашу пользу!
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serg Oleov
Да заткнитесь вы уже, Реал с этими темами если честно подбешивает, уже не о футболе думают, все разговоры об одном 🐬
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кан и Баллак сидят в баре
да госпаде... все кругом виноваты у них... стелите ему лепестками роз выход на поле тогда уже, чтоб он только пританцовывая выходил из подтрибунки.
+17
-10
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий