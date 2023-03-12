Винисиус Жуниор: «Расизм может серьезно влиять на людей. Не все такие спокойные, как я. Хотелось бы, чтобы с ним было покончено»

Теги Реал Мадрид Ла Лига болельщики Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор надеется, что однажды расистские оскорбления прекратятся.

«Хотел бы я, чтобы с этим было покончено. Хотел бы я, чтобы мне не приходилось говорить об этом в каждом интервью. Но это очень сложный вопрос.

Возможно, некоторые люди, которые подвергаются расистским оскорблением, не настолько спокойные и не имеют той поддержки, что есть у меня.

Расизм может серьезно влиять на людей, но нужно сохранять ясность ума», – сказал вингер «Реала».

Ла Лига подала жалобу на расизм в адрес Винисиуса в 7-й раз за сезон – на фанатов «Бетиса»

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18 комментариев

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Cat Behemoth
"Спокойные, как я" - это... даже не знаю как сказать, насколько смешно.
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Under
вроде норм
дайте больше деталей, операционку хотя бы
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El Shininho
Как нам всем повезло, что ты образец спокойствия. Теперь хоть ориентир понятен.
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Yuri Ten
Если Виейра возглавит Реал у них с вини пухом получится славный дуэт на прессконференциях
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Yuri Ten
Ответ blaugrano
Реклама выскакивает исправно, это главное.
Не реклама интегрирована в программу, а программа в рекламу
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The1993Diablo
В Реале больше половины команды негры, почему то больше ни у кого проблем с этим нет.
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blaugrano
Ответ therealgreenman
вопрос, народ, у всех приложение тупит весь вечер?
Реклама выскакивает исправно, это главное.
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Юрий Кечко
Тебе в автобусе не разрешают садится спереди или что ? Угольки совсем позабыли уже что такое настоящий расизм
А оскорблять тебя прежде всего потому что ведёшь себя как обезьяна
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Gravdaar Iyaad
Да что случилось то? Его же не обзывали
Боюсь, Вини скоро уже с ума сойдет
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samog
Закрой свой рот и играй футбол - провокатор
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King_X
Ответ Совесть Черданцева
Он себя спокойным назвал? Прикольно
Ну он вроде не про игровые моменты с фолами, где заносит его
А расизм. В этом плане он действительно спокоен, т. к просто в отдельным интервью отмечает важность проблемы
Такая реакциях при всех тех выкриках/уханьях в его адрес - достаточно спокойная
Были и есть футболисты, что от 1/10 этого уже чуть ли не покидали поле/плакались(без осуждения говорю) и стрессовали дико
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Алексей Минин
Да что этот спокойный себе позволяет?
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Zashitnik Deduri
Расизм - это когда в США и ЮАР белых грабят и избивают за цает кожи
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Адилет Асанкожоев
Дело не столько в расизме, а в том, что бездарные испанские судейки не дают испанским дровосекам типа Маффео, Гави, Алехо, Руибаля карточки за фолы, которые тянут на удаление.
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#SharkTeam
Угрожает?
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f0rmoceft
Ответ therealgreenman
вопрос, народ, у всех приложение тупит весь вечер?
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therealgreenman
вопрос, народ, у всех приложение тупит весь вечер?
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Совесть Черданцева
Он себя спокойным назвал?
Прикольно
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