Винисиус Жуниор: «Расизм может серьезно влиять на людей. Не все такие спокойные, как я. Хотелось бы, чтобы с ним было покончено»

надеется, что однажды расистские оскорбления прекратятся.

«Хотел бы я, чтобы с этим было покончено. Хотел бы я, чтобы мне не приходилось говорить об этом в каждом интервью. Но это очень сложный вопрос.

Возможно, некоторые люди, которые подвергаются расистским оскорблением, не настолько спокойные и не имеют той поддержки, что есть у меня.

Расизм может серьезно влиять на людей, но нужно сохранять ясность ума», – сказал вингер « ».

Ла Лига подала жалобу на расизм в адрес Винисиуса в 7-й раз за сезон – на фанатов «Бетиса»

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