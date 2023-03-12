Винисиус Жуниор: «Расизм может серьезно влиять на людей. Не все такие спокойные, как я. Хотелось бы, чтобы с ним было покончено»
Винисиус Жуниор надеется, что однажды расистские оскорбления прекратятся.
«Хотел бы я, чтобы с этим было покончено. Хотел бы я, чтобы мне не приходилось говорить об этом в каждом интервью. Но это очень сложный вопрос.
Возможно, некоторые люди, которые подвергаются расистским оскорблением, не настолько спокойные и не имеют той поддержки, что есть у меня.
Расизм может серьезно влиять на людей, но нужно сохранять ясность ума», – сказал вингер «Реала».
Ла Лига подала жалобу на расизм в адрес Винисиуса в 7-й раз за сезон – на фанатов «Бетиса»
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
дайте больше деталей, операционку хотя бы
А оскорблять тебя прежде всего потому что ведёшь себя как обезьяна
Боюсь, Вини скоро уже с ума сойдет
А расизм. В этом плане он действительно спокоен, т. к просто в отдельным интервью отмечает важность проблемы
Такая реакциях при всех тех выкриках/уханьях в его адрес - достаточно спокойная
Были и есть футболисты, что от 1/10 этого уже чуть ли не покидали поле/плакались(без осуждения говорю) и стрессовали дико
Прикольно