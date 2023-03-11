Анчелотти о 3:1 с «Эспаньолом»: «За что Винисиусу дают желтые, я не понимаю»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Эспаньол Ла Лига судьи Хорхе Фигероа Васкес Винисиус Жуниор Футбол

Карло Анчелотти выразил недоумение по поводу желтой карточки Винисиусу Жуниору.

Игру «Реала» с «Эспаньолом» (3:1) в 25-м туре Ла Лиги обслуживала бригада арбитров под руководством Хорхе Фигероа Васкеса.

– «Реалу» удалось вырвать победу в тяжелом матче.

– Да, начало не очень-то нам удалось, но мы совершили камбэк и хорошо контролировали игру. Матч получился хорошим. Нам нужно было побеждать, и мы это сделали, а теперь движемся к следующему матчу.

Сегодня у нас лучше получилось сыграть против плотной обороны, мы были более подвижными впереди, особенно на правом фланге. Мы забили три гола и хорошо все контролировали.

Сложными получаются все матчи, кто бы ни был соперником. Нам нужны были 3 очка. Впереди очень важная неделя, на которой нас ждут Лига чемпионов и класико.

Динамика положительная, надеюсь, нам удастся хорошо подготовиться к игре в среду. В ней может быть много подводных камней, мы должны их избегать.

– Казалось, вы раздражены желтой карточкой, которую получил Винисиус.

– Я не понял, за что ее дали, развитие той атаки не было перспективным. Я не понял, ну да ладно, я вообще не понимаю, за что ему дают желтые. Иногда он начинает протестовать, но сегодня вел себя образцово и забил потрясающий мяч, – сказал главный тренер «Реала».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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12 комментариев

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Lazizbek Gulyamov
Реал или Бавария должны взять требл в этом году
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Усы Годзиллы
к сожалению, этот комментарий удалят.

нельзя упоминать его, это как стоп-слово.

Пиши - петрушка
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Роман
Он как и его дружки как обычно обосрались.
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Homelender_666
Ответ Андрей Хенто
Хороший матч, стартовый отрезок конечно, как и всегда проводили, но отлично отреагировали на пропущенный гол и взял важные три очка.
Понравилось поведение Винисиуса. Всегда бы так. Жаль, что Карло поздно выпустил Альваро. В этом матче его можно было выпустить минут на 20
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Homelender_666
Ригоберка уже прибежала😅 А после вылета ПСЖ где-то пряталась🤦‍♂️
Где ты была, Алёна?
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Egor Noch
Когда Реал забил, а именно Вини.. я понял, что это ещё не всё! Дожали, но такие матчи нужно выигрывать уверенно и лучше не пропускать первыми..
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Андрей Хенто
Хороший матч, стартовый отрезок конечно, как и всегда проводили, но отлично отреагировали на пропущенный гол и взял важные три очка.
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Роман
Завтра ожидаемо сохранится 6 очков отставания.
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rigobersong
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rigobersong
эстонец каждый матч ноет, кому больше пенок в сезоне нарисовали ни реалю же?:) Или кто-то больше 10ти пробил?:)) Красиво об него в Наполи вытерли ноги и теперь Чемпионы Италии:)) анчелотка позор футбола!:))
+2
-10
-8
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Диванный Критик Давид
Винисиусу красные должны давать, а он говорит почему желтые😂
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f0rmoceft
Победа на классе
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-1
+6
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