Анчелотти о 3:1 с «Эспаньолом»: «За что Винисиусу дают желтые, я не понимаю»
Карло Анчелотти выразил недоумение по поводу желтой карточки Винисиусу Жуниору.
Игру «Реала» с «Эспаньолом» (3:1) в 25-м туре Ла Лиги обслуживала бригада арбитров под руководством Хорхе Фигероа Васкеса.
– «Реалу» удалось вырвать победу в тяжелом матче.
– Да, начало не очень-то нам удалось, но мы совершили камбэк и хорошо контролировали игру. Матч получился хорошим. Нам нужно было побеждать, и мы это сделали, а теперь движемся к следующему матчу.
Сегодня у нас лучше получилось сыграть против плотной обороны, мы были более подвижными впереди, особенно на правом фланге. Мы забили три гола и хорошо все контролировали.
Сложными получаются все матчи, кто бы ни был соперником. Нам нужны были 3 очка. Впереди очень важная неделя, на которой нас ждут Лига чемпионов и класико.
Динамика положительная, надеюсь, нам удастся хорошо подготовиться к игре в среду. В ней может быть много подводных камней, мы должны их избегать.
– Казалось, вы раздражены желтой карточкой, которую получил Винисиус.
– Я не понял, за что ее дали, развитие той атаки не было перспективным. Я не понял, ну да ладно, я вообще не понимаю, за что ему дают желтые. Иногда он начинает протестовать, но сегодня вел себя образцово и забил потрясающий мяч, – сказал главный тренер «Реала».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
нельзя упоминать его, это как стоп-слово.
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