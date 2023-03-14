Карло Анчелотти: «Азар не играет из-за конкуренции – на его позиции Винисиус. Эден прав, мы не так много общаемся, но уважаем друг друга»
Карло Анчелотти подтвердил слова Эдена Азара о коммуникационных сложностях между ними.
– Слушайте, у нас не то чтобы прохладные отношения, но Азар говорит правду, мы действительно не так много общаемся.
Но даже в том случае, если у вас есть дети, с кем-то из них вы разговариваете больше, чем с другими.
Главное для меня – что он уважает меня, а я уважаю его.
– Почему он не играет?
– Потому что в команде высокая конкуренция. На его позиции есть здорово проявляющий себя футболист – Винисиус.
В следующем сезоне я буду рассчитывать на тех, кого клуб предоставит в мое распоряжение, – сказал главный тренер «Реала».
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