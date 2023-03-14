Карло Анчелотти: «Азар не играет из-за конкуренции – на его позиции Винисиус. Эден прав, мы не так много общаемся, но уважаем друг друга»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Эден Азар Винисиус Жуниор Футбол

Карло Анчелотти подтвердил слова Эдена Азара о коммуникационных сложностях между ними.

– Слушайте, у нас не то чтобы прохладные отношения, но Азар говорит правду, мы действительно не так много общаемся.

Но даже в том случае, если у вас есть дети, с кем-то из них вы разговариваете больше, чем с другими.

Главное для меня – что он уважает меня, а я уважаю его.

– Почему он не играет?

– Потому что в команде высокая конкуренция. На его позиции есть здорово проявляющий себя футболист – Винисиус.

В следующем сезоне я буду рассчитывать на тех, кого клуб предоставит в мое распоряжение, – сказал главный тренер «Реала».

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5 комментариев

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Kipriot
Передайте мой тёплый привет ему
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Sweaty25
Не удивлюсь, если интервью Эдена и Карло были взяты одновременно и недалеко друг от друга ))
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S H A R K
Видимо скучно людям. Общаются через СМИ
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Амин Чич
Ну вот и пообщались через прессу, ну ничего, главное услышали друг-друга))
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LIBerly
Компания Биг Мака Эдену приятнее
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