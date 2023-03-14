Юран о «Спартаке»: «С нынешним «Зенитом» почти невозможно конкурировать, уровень исполнителей совершенно разный»
Сергей Юран считает, что у «Спартака» минимальные шансы на чемпионство в этом сезоне.
– Есть ли у «Спартака» шансы навязать борьбу «Зениту»?
– Минимальные. Думаю, петербуржцы уже обеспечили себе чемпионство. «Спартаку» будет очень тяжело отыграть такой отрыв.
С нынешним «Зенитом» почти невозможно конкурировать, уровень исполнителей совершенно разный, – сказал экс-игрок красно-белых и бывший главный тренер «Химок».
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