Юран о «Спартаке»: «С нынешним «Зенитом» почти невозможно конкурировать, уровень исполнителей совершенно разный»

считает, что у «Спартака» минимальные шансы на чемпионство в этом сезоне.

– Есть ли у « » шансы навязать борьбу « »?

– Минимальные. Думаю, петербуржцы уже обеспечили себе чемпионство. «Спартаку» будет очень тяжело отыграть такой отрыв.

С нынешним «Зенитом» почти невозможно конкурировать, уровень исполнителей совершенно разный, – сказал экс-игрок красно-белых и бывший главный тренер «Химок».

После 19 туров «Зенит» опережает «Спартак» на 8 очков в таблице Мир .

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