Юран о «Спартаке»: «С нынешним «Зенитом» почти невозможно конкурировать, уровень исполнителей совершенно разный»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Сергей Юран Футбол

Сергей Юран считает, что у «Спартака» минимальные шансы на чемпионство в этом сезоне.

– Есть ли у «Спартака» шансы навязать борьбу «Зениту»?

– Минимальные. Думаю, петербуржцы уже обеспечили себе чемпионство. «Спартаку» будет очень тяжело отыграть такой отрыв.

С нынешним «Зенитом» почти невозможно конкурировать, уровень исполнителей совершенно разный, – сказал экс-игрок красно-белых и бывший главный тренер «Химок».

После 19 туров «Зенит» опережает «Спартак» на 8 очков в таблице Мир РПЛ.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
бесдомный понь
Все звёзды Зенита в судейской коллегии.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deca
Ответ Wiley Fox
Юран идиот и жополиз У зенита состав на ФНЛ, что он доказывал в еврокубках и доказал в кубке России Набор из выбраковки сборной Бразилии и кузяевых с сутормиными без судей и тамбовских был бы за пределами пятерки
Удели время своему здоровью
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wiley Fox
Юран идиот и жополиз

У зенита состав на ФНЛ, что он доказывал в еврокубках и доказал в кубке России

Набор из выбраковки сборной Бразилии и кузяевых с сутормиными без судей и тамбовских был бы за пределами пятерки
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valery McCane
Ответ Доктор Верховцев
Серёжа, сейчас тебе расскажут, что в Зените главное не уровень игроков, а... что угодно, только не он. Зарплаты игроков важнее. Про некий «админресурс» расскажут. Про газ и пенсии поведают. Не, не, мастерство здесь не при чём.
Эм..., ну, при Манчини и луческу тоже был уровень игроков крутейший, но титулы почему то не брались.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AIBOLIT66
усыпляют бдительность...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Князефф
Прочитал говором юрана с неоднократным добавлением слова ###ть 😂😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
Ответ Доктор Верховцев
Серёжа, сейчас тебе расскажут, что в Зените главное не уровень игроков, а... что угодно, только не он. Зарплаты игроков важнее. Про некий «админресурс» расскажут. Про газ и пенсии поведают. Не, не, мастерство здесь не при чём.
Да нет, уровень игроков Зенита реально прилично сильнее всех других в РПЛ, там даже на скамейке почти все игроки в большинстве клубов играли бы в старте, что говорить про основу.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Верховцев
Серёжа, сейчас тебе расскажут, что в Зените главное не уровень игроков, а... что угодно, только не он. Зарплаты игроков важнее. Про некий «админресурс» расскажут. Про газ и пенсии поведают. Не, не, мастерство здесь не при чём.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Остап Бендер Сгибальщик
дед анзор негодует
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Да Зенит с таким составом сложно победить
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий