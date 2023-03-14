Зарема о «Зените»: «Пора готовить регулярные рейсы на выходные для болельщиков из Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана»
Зарема Салихова иронично высказалась о развлекательной программе «Зенита».
Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна оценила развлекательную программу на домашнем стадионе клуба из Санкт-Петербурга перед матчем Фонбет Кубка России против «Динамо», которая будет посвящена группе «Король и Шут».
Центральным номером программы станет композиция «Проклятый старый дом» в сопровождении шоу и спецэффектов перед стартовым свистком. Салихова вспомнила о ролике «Спартака» на эту же песню, который содержит сатирические отсылки к петербургскому клубу.
«Проклятый старый дом» – хорошая песня, футбольная. И смыслы актуальные.
Тогда на ролик к матчу было много хейта с их стороны, а сейчас на своем стадионе в match day концерт, и эта песня – центральный номер. Зачем было так возмущаться? Знала, что в итоге оценят и им понравится!
Думаю, «Зениту» пора готовить регулярные рейсы на выходные для болельщиков из Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана. Придумать культурную программу для новых гостей северной столицы, обязательно показать Лахта-центр, накормить – и до встречи на следующих выходных», – заявила Салихова.
Россия выступит на чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации. Он пройдет с 9 по 21 июня
«Эскортница», «Мостовой в юбке», «спиртовая горелка»: внимание, перестрелка Заремы и Смородской
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Тут есть о чем подумать.
1. Все страны кроме Ирана входили в состав нашей страны и ничего зазорного и странноно в том, что они приедут в Спб для нас нет. Тем более если у этих болельщиков есть деньги на перелет и на билет.
2. Странное отношение к перечисленным мусульманским странам для человека с именем Зарема.
Клиника полная))
Я спрашиваю: как "Спартак" имея бюджет клуба ни разу не "Уфы" с "Ростовом" регулярно проваливался: что в чемпионате, что в кубке, что в ЕК?
"Зенит" виноват в том, что в Санкт-Петербурге твой любимый клуб получил 40 мячей за десять последних лет во всех турнирах? Вроде как и "Спартак" приложил к этому всё.
Или то, что Федун менял тренеров как перчатки, потому что "Газпром" ему приказал сделать? Вроде как нет, на Гинера же Миллер не давил в плане смены тренеров, хотя чаще всего лишали золота именно они.
Ты бесишься, потому что твой клуб нестабильный во всех отношениях.
Кстати, как насчёт обидчика Антона Фентисова, которого спозоранку избил неизвестный? Получил наказание за дерзкий поступок? Ах да, вышло же иначе. Он же вас подставил, когда больше народу впустил на домашний матч с "Зенитом" и цифры привел ложные, обманув Роспотребнадзор во время ограничений во время короны.
Мда, печальное зрелище.
===============================================
это какой-то особый башкирский национализм?
Кстати, Спартак привёл бесплатно 2600 детей сегодня на игру с Уралом.
Зарема, пошутить не изволите?