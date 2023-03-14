Зарема о «Зените»: «Пора готовить регулярные рейсы на выходные для болельщиков из Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана»

иронично высказалась о развлекательной программе « ».

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна оценила развлекательную программу на домашнем стадионе клуба из Санкт-Петербурга перед матчем Фонбет Кубка России против «Динамо», которая будет посвящена группе «Король и Шут».

Центральным номером программы станет композиция «Проклятый старый дом» в сопровождении шоу и спецэффектов перед стартовым свистком. Салихова вспомнила о ролике « » на эту же песню, который содержит сатирические отсылки к петербургскому клубу.

«Проклятый старый дом» – хорошая песня, футбольная. И смыслы актуальные.

Тогда на ролик к матчу было много хейта с их стороны, а сейчас на своем стадионе в match day концерт, и эта песня – центральный номер. Зачем было так возмущаться? Знала, что в итоге оценят и им понравится!

Думаю, «Зениту» пора готовить регулярные рейсы на выходные для болельщиков из Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана. Придумать культурную программу для новых гостей северной столицы, обязательно показать Лахта-центр, накормить – и до встречи на следующих выходных», – заявила Салихова.

Россия выступит на чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации. Он пройдет с 9 по 21 июня

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