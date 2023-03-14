Зарема о «Зените»: «Пора готовить регулярные рейсы на выходные для болельщиков из Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Газпром Арена (Крестовский) музыка Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова иронично высказалась о развлекательной программе «Зенита».

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна оценила развлекательную программу на домашнем стадионе клуба из Санкт-Петербурга перед матчем Фонбет Кубка России против «Динамо», которая будет посвящена группе «Король и Шут».

Центральным номером программы станет композиция «Проклятый старый дом» в сопровождении шоу и спецэффектов перед стартовым свистком. Салихова вспомнила о ролике «Спартака» на эту же песню, который содержит сатирические отсылки к петербургскому клубу.

«Проклятый старый дом» – хорошая песня, футбольная. И смыслы актуальные.

Тогда на ролик к матчу было много хейта с их стороны, а сейчас на своем стадионе в match day концерт, и эта песня – центральный номер. Зачем было так возмущаться? Знала, что в итоге оценят и им понравится!

Думаю, «Зениту» пора готовить регулярные рейсы на выходные для болельщиков из Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана. Придумать культурную программу для новых гостей северной столицы, обязательно показать Лахта-центр, накормить – и до встречи на следующих выходных», – заявила Салихова.

Россия выступит на чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации. Он пройдет с 9 по 21 июня

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97 комментариев

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breeze1989
Ответ Злодей Спб
Ну, она так говорит, как будто во всех перечисленных пост.советских странах нет болельщиков Зенита. А в Иране так точно есть, благодаря Азмуну. Я знаю, что даже для туристов из Китая были туристические программы посещения Санкт-Петербурга, включающие поход на матч Зенита. Хотя с FAN ID всё станет сложнее в организационном плане.
Ну она типа так высказывает свое презрение к РФ, намекая в каждом интервью, что мы теперь изгои и к нам только с востока могут приехать болельщики, которые по ее мнению второй сорт.

Тут есть о чем подумать.
1. Все страны кроме Ирана входили в состав нашей страны и ничего зазорного и странноно в том, что они приедут в Спб для нас нет. Тем более если у этих болельщиков есть деньги на перелет и на билет.
2. Странное отношение к перечисленным мусульманским странам для человека с именем Зарема.
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Сергей Круглов
Давай, давай Заремка, а то мы уже соскучились по унижениям З
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Иван Иванов
Зарема, как всегда, в точку. В отличие от многих ветеранов профи... Да и не только...
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Циник Петербургский
Ответ schwein
Зареме не важно, что группа Питерская. И плевать, что сейчас на Кинопоиске вышел сериал Король и Шут, и Зенит отрабатывает мейнстримную тему. Ей главное испражниться.
Что у человека в голове, то из головы и выходит. В случае с Заремой... Ну, тут Вы сами всё верно подметили.
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korobokchekhova
Вшивый о бане реально реже о бане думает, чем Зарема о Зените.
Клиника полная))
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#SharkTeam
Вот зачем все эти эскортницы и прочие показывают свое высокомерие? Там что не люди живут в этих странах или что
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Valery McCane
Ответ BaltikaSPb
На домашнем стадионе клуба из Санкт-Петербурга готовят программу которая будет посвящена группе из Санкт-Петербурга Что госпожа Салихова находит в этом странного? Возможно Зарема не в курсах, но «Король и Шут» это питерская хоррор-панк-группа
Я думал просто хайпу по сериалу с высоким рейтингом будет посвящена и родины группы просто совпадение.
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Valery McCane
Ответ kokakoka
О Зените думает больше, чем о Спартаке
Ну, дак она больше не совладелица, говорит о чем хочет))
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eazyjet
Меня терзают смутные сомнения что все эти тексты пишет Зарема.
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Albi-13
При всем уважении к матери 4-х детей: хватит уже плеваться ядом, будучи в футболе никем. Игрушка потеряна...
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Тайосич
Ответ Алексей Кузнецов
Ты болельщик "Спартака" и обвиняешь в бедах российского футбола "Зенит" и "Газпром". А "Спартак" как бы часть российского футбола. Я спрашиваю: как "Спартак" имея бюджет клуба ни разу не "Уфы" с "Ростовом" регулярно проваливался: что в чемпионате, что в кубке, что в ЕК? "Зенит" виноват в том, что в Санкт-Петербурге твой любимый клуб получил 40 мячей за десять последних лет во всех турнирах? Вроде как и "Спартак" приложил к этому всё. Или то, что Федун менял тренеров как перчатки, потому что "Газпром" ему приказал сделать? Вроде как нет, на Гинера же Миллер не давил в плане смены тренеров, хотя чаще всего лишали золота именно они. Ты бесишься, потому что твой клуб нестабильный во всех отношениях. Кстати, как насчёт обидчика Антона Фентисова, которого спозоранку избил неизвестный? Получил наказание за дерзкий поступок? Ах да, вышло же иначе. Он же вас подставил, когда больше народу впустил на домашний матч с "Зенитом" и цифры привел ложные, обманув Роспотребнадзор во время ограничений во время короны. Мда, печальное зрелище.
150 млн долларов на 3х футболистов, 3 президента клуба в кресел президента РФС, плюс гендир Зенита сейчас генсек РФС. Всё это лютое позорище. Всё это Зенит и Газпром - главные враги российского футбола.
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Алексей Кузнецов
Ответ Тайосич
Причём тут Спартак? Речь про российский футбол. Зенит - один из двух главных его врагов, второй - Газпром.
Ты болельщик "Спартака" и обвиняешь в бедах российского футбола "Зенит" и "Газпром". А "Спартак" как бы часть российского футбола.
Я спрашиваю: как "Спартак" имея бюджет клуба ни разу не "Уфы" с "Ростовом" регулярно проваливался: что в чемпионате, что в кубке, что в ЕК?
"Зенит" виноват в том, что в Санкт-Петербурге твой любимый клуб получил 40 мячей за десять последних лет во всех турнирах? Вроде как и "Спартак" приложил к этому всё.
Или то, что Федун менял тренеров как перчатки, потому что "Газпром" ему приказал сделать? Вроде как нет, на Гинера же Миллер не давил в плане смены тренеров, хотя чаще всего лишали золота именно они.
Ты бесишься, потому что твой клуб нестабильный во всех отношениях.
Кстати, как насчёт обидчика Антона Фентисова, которого спозоранку избил неизвестный? Получил наказание за дерзкий поступок? Ах да, вышло же иначе. Он же вас подставил, когда больше народу впустил на домашний матч с "Зенитом" и цифры привел ложные, обманув Роспотребнадзор во время ограничений во время короны.
Мда, печальное зрелище.
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ЭлектроВеник
если бы Федун исполнял свой супружеский долг постоянно и как следует, Зарема была бы более спокойной и удовлетворенной и не говорила бы так много всякой бяки
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Жесткий Костас
Не надо чартеров, их и так в СБП полным полно.
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Criptonit
Велком ту Asia епта))
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Lol Ko
Ответ mean machine/
Конченная, конечно. Программу "неинтересного" ей Зенита перед матчем изучает. Даже мне это неинтересно. Ее лечить пора.
У неё просто навязчивая идея. Это подлечить надо бы (( И жить станет легче и веселее.
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Юрий Антонович
Ответ Виктор
На спартак вообще никто ходить не хочет, приходится 3000 школьников палками загонять.
Им бы у зенита поучиться как бюджетников сгонять,правда?
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AIBOLIT66
Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана. Придумать культурную
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это какой-то особый башкирский национализм?
Кстати, Спартак привёл бесплатно 2600 детей сегодня на игру с Уралом.
Зарема, пошутить не изволите?
+7
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Dizzod
объясните чем ей будущие участники чемпионата CAFA на хвост наступили? В чем смысл подъ..ки?
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Александр Баскаков
Ответ Виктор
На спартак вообще никто ходить не хочет, приходится 3000 школьников палками загонять.
🤦👏👏👏👏👏😂😂😂😂😂 как раз шерсть для нее ,ее уровень
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Trash Talking
А причем здесь последний абзац, как он вытекает из логики её предыдущей риторики? Какой-то понос словесный из её рта льется без причинно-следственных связей.
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Александр Баскаков
Ответ mean machine/
Конченная, конечно. Программу "неинтересного" ей Зенита перед матчем изучает. Даже мне это неинтересно. Ее лечить пора.
Это не излечить
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Жанна Калгина
Раньше была ни кем,а сейчас тем более- пустышка
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-1
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Тайосич
Ответ Алексей Кузнецов
А ваши непризовые места и вылеты из еврокубков летом это честные нефтяные результаты? Ты не ответил на мой вопрос тогда: Почему "Спартак" несмотря на финансовые возможности Федуна чаще всего не был в призёрах ЧР и выиграл так мало трофеев? По поводу трат Я тебе приводил пример ЦСКА и Гигера, который ни разу не богаче Федуна, но навязывал борьбу "Зениту"?
Причём тут Спартак? Речь про российский футбол. Зенит - один из двух главных его врагов, второй - Газпром.
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kritik777
Мать жжет 😂
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