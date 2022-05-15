«Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» видео с отсылками к «Газпрому», ВАР, «Сочи» и «Оренбургу» под песню «Проклятый старый дом»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Газпром Оренбург соцсети Сочи Футбол

«Спартак» опубликовал ролик, анонсирующий игру 29-го тура РПЛ с «Зенитом».

Видеоряд содержит большое количество отсылок: к системе видеоповторов, Fan ID, футбольным экспертам, использованию клубных бюджетов и к другим элементам футбольной культуры. Также фигурируют логотипы «Газпрома», «Зенита», «Оренбурга», «Сочи».

В качестве музыкального сопровождения выбрана композиция «Проклятый старый дом» группы «Король и Шут».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 15 мая в Москве.

 

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