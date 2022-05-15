«Спартак» анонсировал матч с «Зенитом» видео с отсылками к «Газпрому», ВАР, «Сочи» и «Оренбургу» под песню «Проклятый старый дом»

«Спартак» опубликовал ролик, анонсирующий игру 29-го тура с .

Видеоряд содержит большое количество отсылок: к системе видеоповторов, Fan ID, футбольным экспертам, использованию клубных бюджетов и к другим элементам футбольной культуры. Также фигурируют логотипы «Газпрома», «Зенита», , .

В качестве музыкального сопровождения выбрана композиция «Проклятый старый дом» группы «Король и Шут».

Матч между и «Зенитом» пройдет 15 мая в Москве.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков