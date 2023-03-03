Зарема об отклонении CAS апелляции «Зенита» на удаление игроков за драку со «Спартаком»: «Карнавала не будет!»

Теги Спартак Зенит Леонид Федун премьер-лига Россия CAS Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова прокомментировала отклонение апелляции «Зенита» в CAS.

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию питерцев по делу о шестиматчевой дисквалификации на матчи Фонбет Кубка России Малкома, Вильмара Барриоса и Родригао за драку в матче со «Спартаком».

«Я вообще не понимаю, на что «Зенит» рассчитывает. Они как в стране волшебника изумрудного города, только в своих блекло-голубых цветах.

У нормальных людей очков нет, они реальность видят таковой, какая она есть, а именно: Родригао распускает своих длинные ноги, Ерохин держит Промеса, чтобы игроки «Зенита» били его. Я очень рада , что «Карнавала не будет»!» – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

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30 комментариев

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Кирилл.С-Пб
Ответ Назар Игорь
Вот как оберегают модераторы болельщиков Спартака, в их адрес писать можно только приятное, мой коммент об этом спартакусе сразу потëрли.
Да спортс всегда таким был.чуть хрю, сразу в бан )))
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Jovana Jovičić
Это она про отказ в получении гражданства одному контрабандисту с ножом?
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Назар Игорь
Ответ Кирилл.С-Пб
Да я ржу сижу)))
Вот как оберегают модераторы болельщиков Спартака, в их адрес писать можно только приятное, мой коммент об этом спартакусе сразу потëрли.
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Кирилл.С-Пб
Ответ Назар Игорь
Комментарий удален модератором
Да я ржу сижу)))
+2
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Назар Игорь
Ответ Кирилл.С-Пб
О, ещё один адепт борщёвый. Здрасьте вам )))
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Назар Игорь
Ответ Катя СПб
Зря Федун Вовчика не послушал и не искал себе жену в библиотеке или церкви. И вот теперь имеет то, что имеет.
Катюша, браво!!
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BaltikaSPb
Ерохин держит Промеса, чтобы игроки «Зенита» били его
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Ерохин Промеса держал что бы тот нож достать не успел
Наговариваете вы на Ерохина мадам Салихова
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buturlinomo
Должна быть у женщины страсть.
Для Заремы, это очевидно, Зенит
+3
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Ковид 07.10.52
Как всегда в точку...Там суды не по понятиям принимают решения....
+2
-3
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Вася Васильков
Браво Зарема
+1
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DoDidDone
Ответ Катя СПб
Интересно было бы послушать об уголовнике.
Напиши ему в личку, он тебе расскажет
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Юрий Кечко
Ответ Кирилл.С-Пб
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Кирилл.С-Пб
Ответ Spartakus1984
Болотом же
О, ещё один адепт борщёвый. Здрасьте вам )))
+3
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Кирилл.С-Пб
Ответ Ivan Petrov
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Да мы над вами ржем, чудо ты дивное ))) Нам о таком рупоре только мечтать )))
+2
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Spartakus1984
Ответ Кирилл.С-Пб
Комментарий удален модератором
Болотом же
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Ivan Petrov
Ответ Кирилл.С-Пб
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Кирилл.С-Пб
Ответ Ivan Petrov
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Ivan Petrov
Ответ Кирилл.С-Пб
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Кирилл.С-Пб
Ответ Ivan Petrov
Этим пятничным вечером в Петербурге снова будет зарево😂
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Ivan Petrov
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Скорее питерской паствы
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as45
Ответ Кирилл.С-Пб
Ну ни дня без этой башкирки! Ну что за жизнь???🥴
Да уж, не позавидуешь вам.
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Ivan Petrov
Этим пятничным вечером в Петербурге снова будет зарево😂
+6
-8
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Венгерский ветеринар Мацал Кошек
Тарасовская Кхалиси комментирует только новости о Зените, вернее открывает своё отверстие по поводу и без. На свой то бледно-розовый клубишко ей все равно)
+5
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munhin
тп ))
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Катя СПб
Ответ Кирилл.С-Пб
У Федуна никогда билета в библиотеку не было. Он сразу сел на трубу и стал неистово качать.
Не, ну Манифест Коммунистической Партии должен был прочитать. Правда в итоге капиталистом стал - чтение не пошло в прок.
+2
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