Зарема об отклонении CAS апелляции «Зенита» на удаление игроков за драку со «Спартаком»: «Карнавала не будет!»

прокомментировала отклонение апелляции « » в CAS.

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию питерцев по делу о шестиматчевой дисквалификации на матчи Фонбет Кубка России Малкома, Вильмара Барриоса и Родригао за драку в матче со « ».

«Я вообще не понимаю, на что «Зенит» рассчитывает. Они как в стране волшебника изумрудного города, только в своих блекло-голубых цветах.

У нормальных людей очков нет, они реальность видят таковой, какая она есть, а именно: Родригао распускает своих длинные ноги, Ерохин держит Промеса, чтобы игроки «Зенита» били его. Я очень рада , что «Карнавала не будет»!» – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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