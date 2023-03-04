Галактионов о хет-трике Дзюбы: «Несмотря на все инсинуации вокруг его персоны, доказывает делом, что он действительно харизматичный игрок»

Теги Локомотив Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Ростовом».

«Локомотив» обыграл «Ростов» (3:1) в 18-м туре Мир РПЛ. Артем Дзюба оформил хет-трик.

– Очень тяжелый матч, учитывая особенности поля и очень хорошего соперника, лидера чемпионата.

Для нас, с учетом турнирной ситуации, каждый матч как финал. Победа важная, трудовая. Мы показали себя единой командой, способной биться и добиваться результата.

В перерыве проговорили определенные нюансы, не отказывались от своей игры, поймали соперника на быстрых атаках. В подборах, единоборствах мы сегодня все трудности преодолели.

– Что скажете о Дзюбе?

– Несмотря на все инсинуации, которые идут вокруг его персоны, игрок доказывает делом и состоянием, что он набирает форму, что он действительно тот харизматичный игрок, на которого команда рассчитывает.

Он приносит пользу команде. Дай бог, чтобы это продолжалось, – сказал главный тренер «Локомотива».

Убойное возвращение Дзюбы в РПЛ – хет-трик в первом матче. «Ростову» Карпина!

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serzhique
Ответ Глаз народа
В пехешодной лиге тоже надо уметь правильно запешеходить, смотрим гол 2
«Да не горит у меня, не горит!!!!» 😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Глаз народа
Ответ Буратино55
Галактионов реально норм тренер
Хороший закуп + реально хороший основ, для отличного специалиста отличные условия! Будем поглядеть, но движение вверх уже видно!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Глаз народа
Ответ mishakmv96
Левый фланг очень хорошо смотрелся, у Тикнизяна и Пиняева хорошее взаимодействие, так же, как и Глушенкова с бывшим партнёром по КС. Ждём скорейшего возвращения Фассона, ни Конти, ни Кузьмичёв не внушают доверия. Атака у нас сильная, в следующем матче будет Миранчук, не забывает про Изидора и про возвращение Жемалетдинова. Галактионов идёт по нарастающей, начал первый тайм со Спартаком плохо, а затем Локо только прибавляет, это радует. Положительная динамика есть и вылетить, конечно, не должны с такой игрой. Дзюба, видимо, до 40 лет может играть и забивать в нашей пешеходной лиге.
В пехешодной лиге тоже надо уметь правильно запешеходить, смотрим гол 2
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ Буратино55
Галактионов реально норм тренер
Время покажет,надеюсь,все у него сложится хорошо в Локо. До его прихода тренеров в Локо и не было по сути(после Марко).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mishakmv96
Левый фланг очень хорошо смотрелся, у Тикнизяна и Пиняева хорошее взаимодействие, так же, как и Глушенкова с бывшим партнёром по КС. Ждём скорейшего возвращения Фассона, ни Конти, ни Кузьмичёв не внушают доверия. Атака у нас сильная, в следующем матче будет Миранчук, не забывает про Изидора и про возвращение Жемалетдинова.

Галактионов идёт по нарастающей, начал первый тайм со Спартаком плохо, а затем Локо только прибавляет, это радует. Положительная динамика есть и вылетить, конечно, не должны с такой игрой. Дзюба, видимо, до 40 лет может играть и забивать в нашей пешеходной лиге.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Буратино55
Галактионов реально норм тренер
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Ну характер на поле у него всегда был. Тот случай когда чем хуже, тем получается лучше. Так держать.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Svobodu Mne
Хетрик дзюбы и карпин. Артёмка как всегда наьхайпе)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий