Галактионов о хет-трике Дзюбы: «Несмотря на все инсинуации вокруг его персоны, доказывает делом, что он действительно харизматичный игрок»
Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Ростовом».
«Локомотив» обыграл «Ростов» (3:1) в 18-м туре Мир РПЛ. Артем Дзюба оформил хет-трик.
– Очень тяжелый матч, учитывая особенности поля и очень хорошего соперника, лидера чемпионата.
Для нас, с учетом турнирной ситуации, каждый матч как финал. Победа важная, трудовая. Мы показали себя единой командой, способной биться и добиваться результата.
В перерыве проговорили определенные нюансы, не отказывались от своей игры, поймали соперника на быстрых атаках. В подборах, единоборствах мы сегодня все трудности преодолели.
– Что скажете о Дзюбе?
– Несмотря на все инсинуации, которые идут вокруг его персоны, игрок доказывает делом и состоянием, что он набирает форму, что он действительно тот харизматичный игрок, на которого команда рассчитывает.
Он приносит пользу команде. Дай бог, чтобы это продолжалось, – сказал главный тренер «Локомотива».
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Галактионов идёт по нарастающей, начал первый тайм со Спартаком плохо, а затем Локо только прибавляет, это радует. Положительная динамика есть и вылетить, конечно, не должны с такой игрой. Дзюба, видимо, до 40 лет может играть и забивать в нашей пешеходной лиге.