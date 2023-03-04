Галактионов о хет-трике Дзюбы: «Несмотря на все инсинуации вокруг его персоны, доказывает делом, что он действительно харизматичный игрок»

подвел итоги матча с «Ростовом».

«Локомотив» обыграл «Ростов» (3:1) в 18-м туре Мир РПЛ. оформил хет-трик.

– Очень тяжелый матч, учитывая особенности поля и очень хорошего соперника, лидера чемпионата.

Для нас, с учетом турнирной ситуации, каждый матч как финал. Победа важная, трудовая. Мы показали себя единой командой, способной биться и добиваться результата.

В перерыве проговорили определенные нюансы, не отказывались от своей игры, поймали соперника на быстрых атаках. В подборах, единоборствах мы сегодня все трудности преодолели.

– Что скажете о Дзюбе?

– Несмотря на все инсинуации, которые идут вокруг его персоны, игрок доказывает делом и состоянием, что он набирает форму, что он действительно тот харизматичный игрок, на которого команда рассчитывает.

Он приносит пользу команде. Дай бог, чтобы это продолжалось, – сказал главный тренер « ».

Убойное возвращение Дзюбы в РПЛ – хет-трик в первом матче. «Ростову» Карпина!

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