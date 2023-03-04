Быстров о хет-трике Дзюбы: «Пенсионер разрывает «Ростов» на их поле. Он пешком дошел в штрафную и забил – за это если не ноги отрубать защитникам, то я не знаю, что делать»

Теги Локомотив Ростов Владимир Быстров Артем Дзюба премьер-лига Россия Михаил Галактионов Матч ТВ Максим Глушенков Сергей Пиняев Футбол

Владимир Быстров высказался об игре Артема Дзюбы в матче с «Ростовом».

34-летний форвард «Локомотива» оформил хет-трик в ворота «Ростова» (3:1) в матче 18-го тура Мир РПЛ. 

«Не ожидал такого от Дзюбы. Молодые футболисты не могут ничего сделать – выходит пенсионер и разрывает «Ростов» на их поле. К Дзюбе никаких вопросов, к молодым есть.

Главное, что Галактионов ему доверяет, ставит в основной состав. Он строит вокруг него игру. Второй мяч? Дзюба пешком дошел в штрафную и забил гол. За это если не ноги отрубать защитникам, то я не знаю, что делать. Третий более трудовой мяч.

Скорее всего, был разговор с Пиняевым и Глушенковым. В первом матче со «Спартаком» было недопонимание, Пиняев смещался и хотел, чтобы Дзюба открывался за спину, а он показывал – я здесь, играй в недодачу. Галактионов, наверное, расставил акценты на установке, дал правильный посыл, как играть», – сказал экс-игрок «Спартака» и «Зенита» в эфире «Матч Премьер».

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18 комментариев

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Максим Пантелеев
Ответ PalPal
Этот дед ещё не раз тебя не приятно удивит. Придётся страдать.
Не верю. Фарт вечным не бывает.
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PalPal
Ответ Максим Пантелеев
Всё так. Дать деду, по которому мухи ползают, три свободных мяча в метре от ворот -умудриться надо
Этот дед ещё не раз тебя не приятно удивит. Придётся страдать.
+3
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Kit244098
Никто этого не ожидал. Никто не ожидал, что уровень нашего футбола именно таков. Это тихий ужас, а не футбол.
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kitprologic
позорище, это я как житель левого берега Ростова говорю...позор
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Максим Пантелеев
Всё так. Дать деду, по которому мухи ползают, три свободных мяча в метре от ворот -умудриться надо
+2
-4
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Кирилл.С-Пб
Когда-то у Тёмы оторвало ногу. Ног небыло, и Папа Карло приделал колесо. С тех пор пошло и поехало ...
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Кан и Баллак сидят в баре
Что ж тебе Володька отрубать должны были после твоих блудливых похождений по клубам?)
0
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Black Phoenix
Наблюдая уровень РПЛ с каждым годом - осознаёшь, что саудиты по качеству игры не так уж и далеко.
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-2
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Aleksey Yashin
Мда уж, как наша лига деградировала. Дзюба и правда во втором чуть ли не пешком пришёл при втором голе, на чиле и расслабоне, разве что не успел пивка открыть
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Дуойка Бубнова
по матчам с уралом в кубке было видно что ростов на полном чилле на расслабоне. задач на сезон нет - зарплатка капает, зачем напрягаться?
+2
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Anvar pravitel
быстров прав уровень рпл = вторая лига турции
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-2
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T622222
К слову и защита Спартака сегодня полное дно - две атаки и два гола! Защитники у нас у всех почти донные
+1
-1
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Ivan Petrov
В гейклуб их своди
0
-1
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Nogoi89
Алло, это Володька! Вы там вообще ноги тренируете?
+8
-2
+6
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alexsem69
Алло, Ростов, это Володька..
у вас топор есть, или привезти?)))
+23
-1
+22
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nugoboss
Зависть заговорил!!! это ты пенсионер а Дзюба крутой нападающий. 😁
+5
-8
-3
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Надоело париться в бане
Володька по фактам раскидал. Второй гол это вообще нечто, с такой игрой защиты понимаешь, что в принципе и Веретенников рано закончил, он и сейчас смог бы свои 5 мячей за сезон забить.
+39
-3
+36
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SuperStarrrr
первый момент в первом тайме, когда Тикнизян подавал в голову, он действительно, прогуливаясь с защитником Ростова ударил по воротам)
+4
-1
+3
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