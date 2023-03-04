Быстров о хет-трике Дзюбы: «Пенсионер разрывает «Ростов» на их поле. Он пешком дошел в штрафную и забил – за это если не ноги отрубать защитникам, то я не знаю, что делать»

высказался об игре в матче с «Ростовом».

34-летний форвард « » оформил хет-трик в ворота « » (3:1) в матче 18-го тура Мир РПЛ.

«Не ожидал такого от Дзюбы. Молодые футболисты не могут ничего сделать – выходит пенсионер и разрывает «Ростов» на их поле. К Дзюбе никаких вопросов, к молодым есть.

Главное, что Галактионов ему доверяет, ставит в основной состав. Он строит вокруг него игру. Второй мяч? Дзюба пешком дошел в штрафную и забил гол. За это если не ноги отрубать защитникам, то я не знаю, что делать. Третий более трудовой мяч.

Скорее всего, был разговор с Пиняевым и Глушенковым. В первом матче со «Спартаком» было недопонимание, Пиняев смещался и хотел, чтобы Дзюба открывался за спину, а он показывал – я здесь, играй в недодачу. , наверное, расставил акценты на установке, дал правильный посыл, как играть», – сказал экс-игрок «Спартака» и «Зенита» в эфире «Матч Премьер».

Убойное возвращение Дзюбы в РПЛ – хет-трик в первом матче. «Ростову» Карпина!

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