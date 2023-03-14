Дзюба не сыграет с «Акроном». «Локомотив» дал ему отдохнуть перед матчем с «Краснодаром» (Иван Карпов)
Артем Дзюба не сыграет с «Акроном», руководство «Локомотива» дало ему отдохнуть.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, 34-летний форвард не поехал с московским клубом на выездной матч в рамках 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
«Артемке дали отдохнуть перед матчем против «Краснодара» в РПЛ (18 марта – прим. Sports.ru). Главное все-таки не вылететь, а не взять чашку. Да и бонусы за это побольше.
Плюс там искусственное поле, еще ненароком травмируется. В клубе решили этого избежать», – написал Карпов в телеграм-канале.
После перехода в московский клуб Дзюба провел 4 матча в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России и сделал хет-трик в матче с «Ростовом» (3:1). Статистику игрока можно найти здесь.
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