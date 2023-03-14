Дзюба не сыграет с «Акроном». «Локомотив» дал ему отдохнуть перед матчем с «Краснодаром» (Иван Карпов)

не сыграет с « », руководство « » дало ему отдохнуть.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, 34-летний форвард не поехал с московским клубом на выездной матч в рамках 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Артемке дали отдохнуть перед матчем против « » в (18 марта – прим. Sports.ru). Главное все-таки не вылететь, а не взять чашку. Да и бонусы за это побольше.

Плюс там искусственное поле, еще ненароком травмируется. В клубе решили этого избежать», – написал Карпов в телеграм-канале.

После перехода в московский клуб Дзюба провел 4 матча в Мир и Фонбет Кубке России и сделал хет-трик в матче с «Ростовом» (3:1). Статистику игрока можно найти здесь.

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