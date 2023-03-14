Дзюба не сыграет с «Акроном». «Локомотив» дал ему отдохнуть перед матчем с «Краснодаром» (Иван Карпов)

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Акрон Футбол

Артем Дзюба не сыграет с «Акроном», руководство «Локомотива» дало ему отдохнуть.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, 34-летний форвард не поехал с московским клубом на выездной матч в рамках 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. 

«Артемке дали отдохнуть перед матчем против «Краснодара» в РПЛ (18 марта – прим. Sports.ru). Главное все-таки не вылететь, а не взять чашку. Да и бонусы за это побольше.

Плюс там искусственное поле, еще ненароком травмируется. В клубе решили этого избежать», – написал Карпов в телеграм-канале. 

После перехода в московский клуб Дзюба провел 4 матча в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России и сделал хет-трик в матче с «Ростовом» (3:1). Статистику игрока можно найти здесь.

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8 комментариев

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Konstantin Zorin
Только встала, уже устала...))
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Ярослав Гордеев
Ответ Mr.Oizo
Все не можешь дождаться продолжения ролика? Своеобразные вкусы конечно..
У защитников Дзюбы вкусы куда специфичнее. Видимо тебе приятнее предательство, вранье, воровство, интимные сцены на камеру. Какой кумир, такие и фанаты
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T622222
Теме нельзя давать отдых он что-нибудь начудит
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Mr.Oizo
Ответ Ярослав Гордеев
Ну хоть помастурбирует на камеру спокойно
Все не можешь дождаться продолжения ролика? Своеобразные вкусы конечно..
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dreamstep
Если Игнатьев с Акроном не принесёт победу, гнать его тряпками в ФНЛ.
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Гамарджоба Генацвале
Акрон и без него должны проходить спокойно.
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Roman
Пусть Ванька Игнатьев сыграет. Не беда
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Ярослав Гордеев
Ну хоть помастурбирует на камеру спокойно
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