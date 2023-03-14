Платини о Месси, Мбаппе и Неймаре: «Предпочел бы, чтобы один был в «ПСЖ», другой в «Марселе», а третий – в «Лионе». Это было бы как Лео против Роналду – борьба между ними»

Теги Лион Марсель ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция Мишель Платини Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Килиан Мбаппе Футбол

Мишель Платини хотел бы, чтобы Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе играли за разные клубы. 

«Мы были в восторге от «ПСЖ» и их подбора игроков. Все были в восторге от приезда Месси и Неймара и продления контракта Мбаппе. Все говорили, что это здорово и чудесно.

Могут ли эти трое играть вместе? Конечно, они могут играть вместе. Но я бы предпочел, чтобы один был в «Париже», другой в «Марселе», а третий – в «Лионе». Это было бы как Роналду против Месси, это была бы борьба между ними. Но они исключительны, они хорошо играют», – сказал трехкратный обладатель «Золотого мяча» в эфире передачи Rothen s’enflamme на RMC Sport. 

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32 комментария

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Александра Александрова
Севушка все понимают что тебе больно , после чм и ты тяжело переносишь правду , что добавил меня в чёрный список , чтобы только не слышать правду ))) но у Месси 35 летнего статистика за Псж по гол + пас лучше чем у 24 летнего Мбаппе , хотя Месси не бьет пенальти а Мбаппе бьет , что уже говорить про покорителя верблюдов , который потерялся в чемпионате верблюдов , и организаторы этого чемпионата пустыни были в шоке , что им приходится добавлять по 20 минут , чтобы Роналду наконец то забил , они даже не думали , что этот пузырь настолько мыльный ))
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Sevuska
Очередная болезненная ветка для охранителей и историков Месси . Они всей толпой вспоминают его статистику и былую славу .
😆😆😆
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Экспертное мнение
Ответ Пенс
точно так же, как и никому не нужная Лига 1 с 50 мультовой обузой.
За финал ЛЧ трофей не дают, в отличие от лиги 1))
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Игорь Климов
Ответ Александра Александрова
Слушай севушка без пенальти мы бы о существовании Роналду узнали вообще ?) Наибольшее количество голов без учета пенальти с 09/10: Во всех турнирах. 09/10: Месси 🇦🇷 (45) 10/11: Месси 🇦🇷 (48) 11/12: Месси 🇦🇷 (59) 12/13: Месси 🇦🇷 (55) 13/14: Роналду 🇵🇹 (41) 14/15: Месси 🇦🇷 (52) 15/16: Суарес 🇺🇾 (55) 16/17: Месси 🇦🇷 (45) 17/18: Салах 🇪🇬 (43) 18/19: Месси 🇦🇷 (46) 19/20: Левановски 🇵🇱 (48) Месси = 7 раз. Суарес + Левандовски + Роналду + Салах = 4 раза 1) Месси 🇦🇷 (59) 2) Месси 🇦🇷 (55) 3) Суарес 🇺🇾 (55) 4)Месси 🇦🇷 (52) 5)Месси 🇦🇷 (48) 6)Левандовски 🇵🇱 (48) 7)Месси 🇦🇷 (46) 8)Месси 🇦🇷 (45) 9)Месси 🇦🇷 (45) 10)Салах 🇪🇬 (43) 11) Роналду 🇵🇹 (41 ведь без пенальти даже пастух Салах показывал результаты лучше Роналду ))
Factos!
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Пенс
Ответ Экспертное мнение
С каких пор ты услышал про Кубок Франции? Точно, лишь с появлением Месси ведь этот турнир стал что-то значить для тебя.
точно так же, как и никому не нужная Лига 1 с 50 мультовой обузой.
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Экспертное мнение
Ответ Пенс
Комментарий удален модератором
С каких пор ты услышал про Кубок Франции? Точно, лишь с появлением Месси ведь этот турнир стал что-то значить для тебя.
+2
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Пенс
Ответ Экспертное мнение
Ну так ты же умолчишь про слив лиги Лиллю. И про НОЛЬ побед в ЛЧ у Неймара с Мбаппе без Месси. Не удобненько?
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Экспертное мнение
Ответ Пенс
Комментарий удален модератором
Ну так ты же умолчишь про слив лиги Лиллю. И про НОЛЬ побед в ЛЧ у Неймара с Мбаппе без Месси. Не удобненько?
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Нурбол Жумаскалиев
мбапе тоже хотел бы такого расклада. а то эти два клоуна только вниз его тащат
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Пенс
Ответ Экспертное мнение
Поэтому они слили финал ЛЧ Баварии в 2020
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Экспертное мнение
Ответ Пенс
вылететь от Баварии? конечно. Ведь до прихода аргентинской жертвы немцев они играли с ней на равных попутно унижая бчк с моськой. Во и вся история.
Поэтому они слили финал ЛЧ Баварии в 2020
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Александра Александрова
Ответ Sevuska
Комментарий удален пользователем
Слушай севушка без пенальти мы бы о существовании Роналду узнали вообще ?)
Наибольшее количество голов без учета пенальти с 09/10: Во всех турнирах.
09/10: Месси 🇦🇷 (45)
10/11: Месси 🇦🇷 (48)
11/12: Месси 🇦🇷 (59)
12/13: Месси 🇦🇷 (55)
13/14: Роналду 🇵🇹 (41)
14/15: Месси 🇦🇷 (52)
15/16: Суарес 🇺🇾 (55)
16/17: Месси 🇦🇷 (45)
17/18: Салах 🇪🇬 (43)
18/19: Месси 🇦🇷 (46)
19/20: Левановски 🇵🇱 (48)
Месси = 7 раз.
Суарес + Левандовски + Роналду + Салах = 4 раза
1) Месси 🇦🇷 (59)
2) Месси 🇦🇷 (55)
3) Суарес 🇺🇾 (55)
4)Месси 🇦🇷 (52)
5)Месси 🇦🇷 (48)
6)Левандовски 🇵🇱 (48)
7)Месси 🇦🇷 (46)
8)Месси 🇦🇷 (45)
9)Месси 🇦🇷 (45)
10)Салах 🇪🇬 (43)
11) Роналду 🇵🇹 (41 ведь без пенальти даже пастух Салах показывал результаты лучше Роналду ))
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Пенс
Ответ Экспертное мнение
Точно, забыл, ПСЖ каждый год брал ЛЧ до прихода Месси. Вылететь от Баварии это какой-то позор? Очень высоко ты ценишь Месси, однако. Баварии в финале ПСЖ сливал и без Месси. А Аталант и Лейпсигов пройти много ума не надо.
вылететь от Баварии? конечно. Ведь до прихода аргентинской жертвы немцев они играли с ней на равных попутно унижая бчк с моськой. Во и вся история.
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Экспертное мнение
Ответ Пенс
...., зачем ты мне спамишь бредни про Лигу 1? Сколько раз они побеждали в ней до этого? Она им просто не нужна. И для того, чтобы в ней победить обошлись бы без 50 мультовой обузы. А вот что случилось с командой в ЛЧ показывает влияние мессю лучше всего p.s Мбаппе даже с Монако выигрывал титул. И не нужен был никакой пеший.
Точно, забыл, ПСЖ каждый год брал ЛЧ до прихода Месси. Вылететь от Баварии это какой-то позор? Очень высоко ты ценишь Месси, однако. Баварии в финале ПСЖ сливал и без Месси. А Аталант и Лейпсигов пройти много ума не надо.
+3
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Александра Александрова
Ответ Пенс
согласен. Хочешь убить команду, фин.стабильность и шансы на трофеи в Европе? Пригласи мессю.
Месси выиграл ла лигу 10 раз , как раз у твоего судейского середняка, это еще без учёта что две ла лиги 16/17 и 19/20 украли реаловские судьи , почему ты про это молчишь неудобно да?
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Tun
Ответ OldRedWhite
А Эйфелеву башню - Ирану для ежедневных молитв !
Ее разве Ибра не забрал?
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Пенс
Ответ Экспертное мнение
Как можно убить команду, которая сливает чемпионат Лиллю?)) Великий Бурак Йылмаз в соло забрал титул лиги у хваленых Неймара и Мбаппе. Спасибо хоть Месси появился и вернул титул чемпиона.
...., зачем ты мне спамишь бредни про Лигу 1? Сколько раз они побеждали в ней до этого? Она им просто не нужна. И для того, чтобы в ней победить обошлись бы без 50 мультовой обузы.
А вот что случилось с командой в ЛЧ показывает влияние мессю лучше всего
p.s Мбаппе даже с Монако выигрывал титул. И не нужен был никакой пеший.
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Экспертное мнение
Ответ Пенс
согласен. Хочешь убить команду, фин.стабильность и шансы на трофеи в Европе? Пригласи мессю.
Как можно убить команду, которая сливает чемпионат Лиллю?)) Великий Бурак Йылмаз в соло забрал титул лиги у хваленых Неймара и Мбаппе. Спасибо хоть Месси появился и вернул титул чемпиона.
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Ковид 07.10.52
Разумно. Понимает, что конкуренция двигатель спорта....а нашим управителям из одного города этого не понять...
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Пенс
Ответ fellx
Ну ПСЖ сами виноваты, построили команду, прошли в финал ЛЧ, потом им подумалось привезти Месси. Это был приговор)
согласен. Хочешь убить команду, фин.стабильность и шансы на трофеи в Европе? Пригласи мессю.
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fellx
Ответ Пенс
Мбаппе был бы счастлив такому. То, что он делал с месей на спотифай-арене нельзя было показывать по ТВ. И у ПСЖ снова бы появились шансы на ЛЧ. Эх, мечты :(
Ну ПСЖ сами виноваты, построили команду, прошли в финал ЛЧ, потом им подумалось привезти Месси. Это был приговор)
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OldRedWhite
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Там Алжирцы претендуют
Можно через день работать !
Да продлит Аллах дни и тех и других !
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Пенс
Мбаппе был бы счастлив такому. То, что он делал с месей на спотифай-арене нельзя было показывать по ТВ. И у ПСЖ снова бы появились шансы на ЛЧ. Эх, мечты :(
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Роман
Эта фермер лига бесперспективна.
Пока страдает больше всех Мбаппе. Если он хочет достичь клубных успехов, ему нужно уходить.
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-3
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DaRt FeLiX
Мишаня на пенсии едет крышей тихонько）
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-2
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