Платини о Месси, Мбаппе и Неймаре: «Предпочел бы, чтобы один был в «ПСЖ», другой в «Марселе», а третий – в «Лионе». Это было бы как Лео против Роналду – борьба между ними»

хотел бы, чтобы , и играли за разные клубы.

«Мы были в восторге от « » и их подбора игроков. Все были в восторге от приезда Месси и Неймара и продления контракта Мбаппе. Все говорили, что это здорово и чудесно.

Могут ли эти трое играть вместе? Конечно, они могут играть вместе. Но я бы предпочел, чтобы один был в «Париже», другой в «Марселе», а третий – в «Лионе». Это было бы как Роналду против Месси, это была бы борьба между ними. Но они исключительны, они хорошо играют», – сказал трехкратный обладатель «Золотого мяча» в эфире передачи Rothen s’enflamme на RMC Sport.

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