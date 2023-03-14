Платини о Месси, Мбаппе и Неймаре: «Предпочел бы, чтобы один был в «ПСЖ», другой в «Марселе», а третий – в «Лионе». Это было бы как Лео против Роналду – борьба между ними»
Мишель Платини хотел бы, чтобы Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе играли за разные клубы.
«Мы были в восторге от «ПСЖ» и их подбора игроков. Все были в восторге от приезда Месси и Неймара и продления контракта Мбаппе. Все говорили, что это здорово и чудесно.
Могут ли эти трое играть вместе? Конечно, они могут играть вместе. Но я бы предпочел, чтобы один был в «Париже», другой в «Марселе», а третий – в «Лионе». Это было бы как Роналду против Месси, это была бы борьба между ними. Но они исключительны, они хорошо играют», – сказал трехкратный обладатель «Золотого мяча» в эфире передачи Rothen s’enflamme на RMC Sport.
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Наибольшее количество голов без учета пенальти с 09/10: Во всех турнирах.
09/10: Месси 🇦🇷 (45)
10/11: Месси 🇦🇷 (48)
11/12: Месси 🇦🇷 (59)
12/13: Месси 🇦🇷 (55)
13/14: Роналду 🇵🇹 (41)
14/15: Месси 🇦🇷 (52)
15/16: Суарес 🇺🇾 (55)
16/17: Месси 🇦🇷 (45)
17/18: Салах 🇪🇬 (43)
18/19: Месси 🇦🇷 (46)
19/20: Левановски 🇵🇱 (48)
Месси = 7 раз.
Суарес + Левандовски + Роналду + Салах = 4 раза
1) Месси 🇦🇷 (59)
2) Месси 🇦🇷 (55)
3) Суарес 🇺🇾 (55)
4)Месси 🇦🇷 (52)
5)Месси 🇦🇷 (48)
6)Левандовски 🇵🇱 (48)
7)Месси 🇦🇷 (46)
8)Месси 🇦🇷 (45)
9)Месси 🇦🇷 (45)
10)Салах 🇪🇬 (43)
11) Роналду 🇵🇹 (41 ведь без пенальти даже пастух Салах показывал результаты лучше Роналду ))
А вот что случилось с командой в ЛЧ показывает влияние мессю лучше всего
p.s Мбаппе даже с Монако выигрывал титул. И не нужен был никакой пеший.
Да продлит Аллах дни и тех и других !
Пока страдает больше всех Мбаппе. Если он хочет достичь клубных успехов, ему нужно уходить.